Бойкот автобусов в Монтгомери. Сегрегация в Бирмингеме. А теперь? Голосование в Сельме. Одна борьба заканчивается — и начинается следующая, и ещё следующая. Если смотреть на это так, то кажется тяжело, но я так не думаю. Для меня все эти усилия — одно целое, и это усилие за нашу жизнь. Жизнь как сообщества, жизнь как нации. Ради наших жизней мы можем это сделать. Мы должны это сделать, когда видим, как дети становятся жертвами одного из самых жестоких преступлений, совершённых против человечности внутри стен их собственной церкви. Сейчас их считают святыми. Они — святые в этом стремлении к свободе и всё ещё обращаются к нам. Они говорят нам, всем нам — всех цветов и вероисповеданий — что мы должны это сделать. Они говорят, что недопустимо, чтобы более 50% населения Сельмы были неграми, а меньше двух процентов из них могли голосовать и решать свою судьбу сами, а не люди, которые предпочитают видеть их страдающими, а не успешными. Они говорят, что местное белое руководство использует свою власть, чтобы держать нас подальше от избирательных урн и лишать нас голоса. Пока я не могу реализовать своё конституционное право голоса, я не управляю своей жизнью, не могу определить свою судьбу — это решают за меня те, кто предпочитает видеть меня страдающим, а не успешным. Те, кто шли впереди нас, говорят — больше нет, больше нет. Это значит протест, это значит марш, это значит нарушать покой, это значит тюрьма, это значит риск, и это тяжело. Мы не будем ждать больше. Дайте нам право голоса.