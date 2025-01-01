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Киноафиша Фильмы Сельма Цитаты из фильма Сельма

Цитаты из фильма Сельма

Martin Luther King Jr. Наша жизнь не прожита по-настоящему, если мы не готовы умереть за тех, кого любим, за то, во что верим.
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Martin Luther King Jr. [торжественно и с болью, обращаясь к прихожанам на похоронах] Кто убил Джимми Ли Джексона? Каждый белый полицейский, который злоупотребляет законом, чтобы сеять террор. Каждый белый политик, питающийся предрассудками и ненавистью. Каждый белый проповедник, который проповедует Библию и молчит перед своей белой паствой. Кто убил Джимми Ли Джексона? Каждый чернокожий мужчина и женщина, которые остаются в стороне, не вступая в борьбу, пока их братья и сёстры подвергаются жестокому обращению, унижению и вырываются из этого мира.
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Martin Luther King Jr. Те, кто были до нас, сказали «хватит»! Хватит!
[прихожане церкви повторяют хором]
Martin Luther King Jr. ХВАТИТ!
[прихожане церкви повторяют снова]
Martin Luther King Jr. Это значит протест! Это значит марш! Это значит нарушать покой! Это значит тюрьма! Это значит риск! Это тяжело!
[прихожане церкви аплодируют]
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Martin Luther King Jr. Мы больше не будем ждать!
[аплодисменты прихожан в церкви]
Martin Luther King Jr. Дайте нам право голоса!
Jimmie Lee Jackson [встает и аплодирует] Вот именно — больше никаких отговорок!
Martin Luther King Jr. Мы не просим — мы требуем! Дайте нам право голоса!
[прихожане громко повторяют и аплодируют]
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President Lyndon B. Johnson Ты что, издеваешься надо мной, Джордж Уоллес? Ты что, пытаешься подставить своего президента?
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President Lyndon B. Johnson Нет никакой негритянской проблемы. Нет южной проблемы. Нет северной проблемы. Есть только американская проблема.
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President Lyndon B. Johnson [Говорит Джорджу Уоллесу] Чёрт возьми, я не позволю истории поставить меня в один ряд с такими, как ты.
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Andrew Young Эй, а зачем вам оружие?
Angry Marcher В Библии сказано: око за око, преподобный.
Andrew Young Да?
Angry Marcher Мне надоела эта х#рня!
Andrew Young Как ты думаешь, сколько у них там оружия? Там целая армия. А у вас что? Пара трёхдвушек? .38? Может, пара старых дробовиков? Что?
Angry Marcher У меня достаточно, чтобы прикончить пару этих к#ксов, вот что у меня есть!
Andrew Young А сколько из нас они убьют в ответ? Со своими 12-калиберными помповыми, автоматами Кольт, Ремингтонами, вертолётами, танками! Так мы не выиграем, и я не говорю о Библии. Я не о том, что правильно по воле Божьей. Я говорю о фактах. Холодных, жёстких фактах! Если ты возьмёшь двоих из них, а они — десятерых из нас. Нет, мы должны победить другим способом.
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Martin Luther King Jr. Значит, Сельма.
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Coretta Scott King [из трейлера] Некоторые там реально говорят, что собираются убить наших детей, пытаются залезть тебе в голову.
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Martin Luther King Jr. Мы ведём переговоры, мы устраиваем демонстрации, мы сопротивляемся.
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Martin Luther King Jr. Нам нужна ваша поддержка, мистер Президент. Мы заслуживаем вашей помощи как граждане этой страны. Граждане, на которых напали.
President Lyndon B. Johnson Теперь слушай меня. Слушай внимательно. Ты активист. Я — политик. У тебя одна большая проблема. У меня — сотня и одна.
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Martin Luther King Jr. Мы должны идти в поход! Мы должны встать!
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Martin Luther King Jr. Что происходит, когда человек говорит: «Хватит»?
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Martin Luther King Jr. Недопустимо, что они используют свою власть, чтобы заставить нас молчать.
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Martin Luther King Jr. [из трейлера] МЫ ДОЛЖНЫ УСТРОИТЬ МАССОВУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ!
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Martin Luther King Jr. Первым заплакал Бог.
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Rev. Hosea Williams [во время первой попытки перейти мост, преподобный Уильямс смотрит на воду, а затем на Джона Льюиса] Ты умеешь плавать?
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Ralph Abernathy Эта информация, поступающая из ФБР, я полагаю, с высокого уровня, того самого высокого уровня, который следил за нами, как за животными?
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President Lyndon B. Johnson И мы победим.
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J. Edgar Hoover Господин президент, вы знаете, что мы можем навсегда и безоговорочно остановить влиятельных людей.
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President Lyndon B. Johnson Либо Кинг остановится, либо Уоллес — или я остановлю их обоих!
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Col. Al Lingo Если бы к нам зашли Иисус Христос и Элвис Пресли и сказали
[Относится к шерифу Джиму Кларку]
Col. Al Lingo «Джим, нам нужно, чтобы ты с ними обращался
[расистский эпитет удалён]
Col. Al Lingo по-хорошему». Джим Кларк бы их об#рал и кинул в тюрьму.
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Gov. George Wallace Как, ради Христа, Малкольм Икс проникает в мой штат, встречается с женой того самого
[имеется в виду Мартин Лютер Кинг]
Gov. George Wallace и произносит настоящую речь перед этими
[расовая эпитафия удалена]
Gov. George Wallace которые и так достаточно взвинчены, как такое вообще возможно?
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Gov. George Wallace Мистер Президент, недовольные нарушают порядок в Алабаме, и ваша задача — остановить их.
President Lyndon B. Johnson Они протестуют за право голоса и против того, как к ним относятся в вашем штате, так что это ваша проблема, ваша ответственность и всё происходит при вашем попечении.
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President Lyndon B. Johnson Нам даже не стоит думать о 1965 году, нам нужно думать о 1985-м.
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President Lyndon B. Johnson Но когда люди заходят в Белый дом, заходят в Белый дом на экскурсию, они просто сели, Мартин, сели в главном коридоре и начали петь и кричать, ну, я этого не потерплю!
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Martin Luther King Jr. Нет, шериф Кларк, мы войдём через главный вход.
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Martin Luther King Jr. Бойкот автобусов в Монтгомери. Сегрегация в Бирмингеме. А теперь? Голосование в Сельме. Одна борьба заканчивается — и начинается следующая, и ещё следующая. Если смотреть на это так, то кажется тяжело, но я так не думаю. Для меня все эти усилия — одно целое, и это усилие за нашу жизнь. Жизнь как сообщества, жизнь как нации. Ради наших жизней мы можем это сделать. Мы должны это сделать, когда видим, как дети становятся жертвами одного из самых жестоких преступлений, совершённых против человечности внутри стен их собственной церкви. Сейчас их считают святыми. Они — святые в этом стремлении к свободе и всё ещё обращаются к нам. Они говорят нам, всем нам — всех цветов и вероисповеданий — что мы должны это сделать. Они говорят, что недопустимо, чтобы более 50% населения Сельмы были неграми, а меньше двух процентов из них могли голосовать и решать свою судьбу сами, а не люди, которые предпочитают видеть их страдающими, а не успешными. Они говорят, что местное белое руководство использует свою власть, чтобы держать нас подальше от избирательных урн и лишать нас голоса. Пока я не могу реализовать своё конституционное право голоса, я не управляю своей жизнью, не могу определить свою судьбу — это решают за меня те, кто предпочитает видеть меня страдающим, а не успешным. Те, кто шли впереди нас, говорят — больше нет, больше нет. Это значит протест, это значит марш, это значит нарушать покой, это значит тюрьма, это значит риск, и это тяжело. Мы не будем ждать больше. Дайте нам право голоса.
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