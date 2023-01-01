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Сельма Сельма
Киноафиша Фильмы Сельма Сельма, 2014: актеры и роли
Selma Сельма 2014 / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Сельма, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ава ДюВерней Ава ДюВерней Ava DuVernay
В ролях
Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Тим Рот Тим Рот Tim Roth Кармен Эджого Кармен Эджого Carmen Ejogo Лоррейн Туссен Лоррейн Туссен Lorraine Toussaint Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
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