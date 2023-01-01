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Сельма
Сельма, 2014: актеры и роли
Selma
Сельма
2014 / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Сельма, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ава ДюВерней
Ava DuVernay
В ролях
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Тим Рот
Tim Roth
Кармен Эджого
Carmen Ejogo
Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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