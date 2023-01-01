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Сельма Сельма
Киноафиша Фильмы Сельма Награды и номинации фильма Сельма
Selma Сельма 2014 / Великобритания
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Сельма

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая песня
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
Номинант
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