Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
За кулисами
За кулисами, 2014: актеры и роли
Beyond the Light
За кулисами
2014 / США
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
За кулисами, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джина Принс-Байтвуд
Gina Prince-Bythewood
В ролях
Минни Драйвер
Minnie Driver
Гугу Эмбата-Ро
Gugu Mbatha-Raw
Амл Амин
Aml Ameen
Дэнни Гловер
Danny Glover
Аиша Хиндс
Aisha Hinds
Хейли Норман
Hayley Marie Norman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа