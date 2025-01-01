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Меч дракона
Цитаты из фильма Меч дракона
Цитаты из фильма Меч дракона
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Цитаты
Huo An
Генерал Хо однажды сказал: «Тот, кто только плачет о прошлом, трус, а тот, кто способен изменить будущее, — настоящий герой.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Parthian Queen
Власть — это заблуждение, которое раскрывает наши ограничения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Huo An
Успех зависит не от количества, а от решимости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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