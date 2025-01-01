Steve WozniakЧем ты занимаешься? Ты не инженер. Ты не дизайнер. Ты не умеешь забивать гвозди молотком. Я собрал плату! Графический интерфейс — это украли! А почему же тогда десять раз в день я читаю, что Стив Джобс — гений? Чем ты занимаешься?
Steve JobsМузыканты играют на инструментах. А я управляю оркестром.
Steve WozniakЧто ты сделал? Что ты сделал? Почему Лиза обо мне ещё не знает?
Steve JobsСколько четвероклассников слышали о тебе?
Steve WozniakТы не умеешь писать код... ты не инженер... ты не дизайнер... ты не можешь забивать гвоздь. Я собирал плату. Графический интерфейс был украден у Xerox PARC. Джеф Раскин был лидером команды Mac до того, как ты выгнал его из собственного проекта! Кто-то другой спроектировал корпус! Так почему же десять раз в день пишут, что Стив Джобс — гений? Что ты делаешь?
Steve JobsЯ управляю оркестром, а ты — отличный музыкант. Ты сидишь там, и ты лучший в своем ряду.
Steve WozniakЯ приехал сюда, чтобы прояснить ситуацию. Знаешь, зачем я приехал?
Steve WozniakЯ приехал сюда, потому что тебя ждёт крах. Твой компьютер сломается. У тебя есть коллеги и университетский консультативный совет, которым нужна мощная рабочая станция за две-три тысячи. Ты оценил NeXT в шесть с половиной тысяч, и это ещё без опционального жёсткого диска за три тысячи долларов, который люди вскоре поймут, что не опционален, потому что оптический диск слишком слаб, чтобы что-либо делать, а лазерный принтер за две с половиной тысячи долларов доводит общую стоимость до двенадцати тысяч. И во всём мире ты единственный, кто волнуется, что он помещён в идеальный куб. Ты станешь погибшим. И я пришёл сюда, чтобы стоять рядом с тобой, пока это случится, потому что так поступают друзья... так поступают мужчины. Мне не нужен твой пропуск. Мы возвращаемся назад, так что не разговаривай со мной как с другими людьми. Я единственный, кто знает, что этот парень здесь — это кто-то, кого ты придумал. Я стою рядом с тобой, потому что этот идеальный куб — который ничего не делает — вот-вот станет крупнейшей неудачей в истории персональных вычислений.
Steve JobsСкажи мне ещё что-нибудь, чего я не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsБог послал своего единственного сына на суицидальную миссию — но мы всё равно его любим, потому что он создал деревья.
[кладёт дискету в карман]
Steve JobsМы продадим миллион штук за первые 90 дней. Потом по 20 тысяч в месяц. Так что, может, сделаете мне одолжение, мисс Хоффман?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John SculleyПочему люди, как ты, которых усыновили, чувствуют, что их отвергли, а не выбрали?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs[о Билле Гейтсе]Он бросил более престижную школу, чем я.
Steve JobsСто песен. Тысяча песен. Пятьсот песен. Где-то между пятьюстами и тысячей песен. Прямо в твоём кармане. Потому что я не могу больше смотреть на этот непонятный Walkman. Ты таскаешь с собой кирпич, играющий кассету. Мы же не дикари — так что я положу тысячу песен к тебе в карман.
Steve JobsТы это бредишь. Я сяду в центр зала и буду смотреть, как ты сам это сделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsДва самых значимых события двадцатого века: победа союзников в войне и это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsСамое эффективное животное на планете — кондор. Самые неэффективные животные на планете — люди. Но человек с велосипедом становится самым эффективным животным. А правильный компьютер — дружелюбный, простой компьютер, который не мозолит глаза, а стоит на твоём столе как лампа-тесла — правильный компьютер станет велосипедом для ума. А что если, вместо того чтобы быть у правильных людей, он будет у всех? У каждого в мире?
John SculleyМы бы говорили о самом грандиозном сдвиге в статус-кво со времён...
Joanna Hoffman[стучит ещё больше бумаг по полу]Исправь, или я ухожу, как тебе такое? Я ухожу, и ты меня больше никогда не увидишь, как тебе такое?
Steve Jobs[с обеспокоенным видом]Скажи, что с тобой сегодня утром не так.
Joanna Hoffman[со слезами на глазах]Что со мной не так последние девятнадцать лет. Я была свидетелем, и, скажу тебе, я была соучастницей. Я люблю тебя, Стив. Ты знаешь, как сильно. Мне нравится, что тебе всё равно, сколько человек зарабатывает; для тебя важно, что он создаёт. Но то, что ты создаёшь — не должно быть твоей лучшей стороной. Когда ты становишься отцом... вот что должно быть твоей лучшей стороной, и это принесло мне две декады мучений. Стив... для тебя это... самое худшее. Это мелочь... очень маленькая вещь. Исправь это. Исправь сейчас, или можешь связаться со мной на новой работе, где я смогу работать где угодно.
Steve JobsЯ и есть доказательство! Я — ведущий эксперт по Mac в мире, Джон! А кто ты по резюме?
John SculleyТы отдаёшь противоречивые приказы, ведёшь себя неподчинённо, делаешь людям жизнь невыносимой, наши лучшие инженеры бегут в Sun, Dell, HP, Уолл-стрит не понимает, кто рулит, мы потеряли сотни миллионов в стоимости, и я — CEO Apple, Стив, вот моё резюме!
Steve JobsНо до этого ты продавал газированную сахарную воду, да? Я сидел в этой чёртовой гараже с Возняком и изобрёл будущее, потому что за художниками идут, а халтурщики поднимают руки.
John SculleyЛадно, этот парень вышел из-под контроля. Я вполне готов уйти сегодня вечером. Но если хочешь, чтобы я остался — Стива тебе не отдам. Уладь с ним. Пусть оставит себе акции, чтобы получать нашу рассылку. Я бы хотел, чтобы секретарь созвала голосование.
Steve JobsМузыканты играют на своих инструментах. А я дирижирую оркестром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve WozniakВсё здесь построено на Apple II... а ты был создан Apple II!
Steve JobsНа самом деле меня разрушил Apple II и его открытые системы, чтобы хакеры и радиолюбители могли собрать радиолюбительские радиостанции или что-то в этом духе! А потом это чуть не разрушило Apple, когда ты потратил на это все свои деньги и не выпустил ни одного нового продукта.
Steve JobsЭта маленькая коробочка мусора. Вы придумали Ньютон, и как будто хотите этим показать людям. Это запуск продукта, а не обед, и последнее, что я хочу сделать, — подключать iMac к ...
Steve WozniakК единственному успешному продукту, который эта компания когда-либо делала. Простите за откровенность, но это — правда. Lisa оказалась неудачей, Macintosh тоже неудачей. Мне не нравится говорить так, но мне надоело, что меня называют Ринго, когда я знаю, что был Джоном.
Steve Jobs[к Возу]Ты сделал красивую плату, кстати, ты был готов раздать её бесплатно, так что не говори мне, как ты строил Apple. Если бы не я, ты был бы самым лёгким 'A' в старшей школе Хоместед Хай.
Steve Wozniak[жестикуя вокруг аудитории]Эти люди живут и умирают благодаря твоей похвале, так что вот твой шанс: признай, что произошло что-то хорошее, чего ты не видел, потому что не был в этом зале!
Steve WozniakТогда скажу по-другому. Я не думаю, что найдётся человек, который сделал бы больше для продвижения демократизации персональных вычислений, чем я, но вы никогда не уважали меня... почему так?
Steve JobsПо крайней мере, я мог бы подумать, что дело в том, что вы никогда не испытывали ко мне уважения.
Joanna Hoffman[внезапно входя в зал]Что за ч### возьми здесь происходит?
John SculleyНе знаю. Никто раньше не задавал мне этот вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив Джобс[Стиву Возняку]Ты был в полдюйма от того, чтобы загубить эту компанию. К кому теперь обращаться по этому поводу? Я оставляю тебя при работе. Проходишь без штрафа.
Стив ВознякЗнаешь, когда меня раньше спрашивали, в чём разница между мной и Стивом Джобсом, я отвечал, что Стив — это человек, видящий общую картину, а я — тот, кто любит работу за верстаком. Теперь, когда меня спрашивают, я говорю: Стив — заср###. Твои продукты лучше, чем ты, брат.
Стив ДжобсВ том-то и дело, «брат», и осознание этого... вот в чём разница!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joanna HoffmanМне нравится, что тебе плевать, сколько человек зарабатывает, тебя волнует, что он создаёт. Но то, что ты создаёшь, не должно определять тебя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsЭй, Стив Возняк там сидит. Сделайте себе одолжение и спросите, который час.
Steve JobsОни не голосуют. Когда Дилан писал «Shelter from the Storm», он не спрашивал у людей, какие слова добавить. Спектакль не останавливают, чтобы драматург мог спросить у зрителей, какую сцену показать дальше.
Steve JobsСлушай, ладно? В прошлом году Apple потеряла миллиард долларов. Я даже не знаю, как такое возможно. Вы были менее чем за 90 дней от банкротства. У меня было три разных бухгалтера, которые пытались объяснить это мне. Всё здесь нужно оптимизировать.
Steve JobsНет никаких топ‑менеджеров, ладно? В команде Apple II нет таких людей. Они — сотрудники уровня B, и сотрудники уровня B демотивируют сотрудников уровня A, а мне нужны сотрудники уровня A в Apple.
Steve Jobs[презентация Джону Скалли]Самое эффективное животное на планете — кондор. Самые неэффективные животные на планете — люди. Но человек с велосипедом становится самым эффективным животным. А правильный компьютер — дружелюбный, простой, не уродующий интерьер, а, наоборот, украшающий стол своей красотой, словно лампа-тенсор. Правильный компьютер будет велосипедом для ума. Красивый предмет — совершенная геометрия, идеальная отделка, вещь, на которую хочется смотреть и иметь у себя дома. Безупречный. И тогда личный компьютер станет межличностным компьютером. А что если он окажется не в правильных руках, а у всех? У каждого в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsВот что я собираюсь сделать. Я объявлю имена всех, кто работал над демонстрацией запуска. Представлю каждого и попрошу встать. Сумку разработала Сьюзан Кэр. Шрифт Macintosh, который прокручивается по экрану, создал Стив Каппс. «Звёздная ночь» и надписи в небе — Брюс Хорн. Mac Paint. Mac Write. ALICE. Даже калькулятор. А потом я представлю голосовую демо-версию, которая не сработала — её сделал Энди Херцфельд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsВыразить возражение было бы шагом в правильном направлении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsЧто, чёрт побери, может сделать месячный ребёнок такого плохого, что родители возвращают его обратно?
John SculleyНичего. Месячный ребёнок ничего сделать не может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve JobsЕсли ты здесь из-за своего наследия, стань в очередь за Возняком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Jobs[читает статью]"Сейчас единственное, что Apple предлагает — это лидерство в цветах."
[Стив останавливается и видит взгляды Криссан и Джоанны]
Стив Джобс[пауза; Лизе]Знаешь, что такое совпадение, Лиза? Например, если ты встретишь кого-то, найдёшь новую подругу, и её тоже зовут Лиза — вот это совпадение. ЛИЗА — это аббревиатура: Local Integrated System Architecture. Л-И-С-А. Просто совпадение.