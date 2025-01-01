Меню
[из трейлера]
Steve Wozniak Чем ты занимаешься? Ты не инженер. Ты не дизайнер. Ты не умеешь забивать гвозди молотком. Я собрал плату! Графический интерфейс — это украли! А почему же тогда десять раз в день я читаю, что Стив Джобс — гений? Чем ты занимаешься?
Steve Jobs Музыканты играют на инструментах. А я управляю оркестром.
Andy Hertzfeld Мы не пит-стоп на Дайтонах. Это не починишь за секунды.
Steve Jobs У тебя не было секунд, у тебя было три недели. Вселенная была создана за треть этого времени.
Andy Hertzfeld Ну, когда-нибудь ты нам расскажешь, как ты это сделал.
Steve Wozniak Это не чёрное и белое. Можно быть одновременно хорошим и одарённым.
Steve Wozniak Я был зол. Ты говорил вещи про Apple II и о том, как ты обращался с командой...
Steve Jobs Woz, тебе даётся пожизненный пропуск. Мне нужно вернуться на сцену; у нас осталось примерно две минуты репетиции.
Steve Wozniak Понимаешь, насколько это было снисходительно? Может, нет...
Steve Jobs Я не хочу видеть, как тебя утащат отсюда.
Steve Wozniak Ты даёшь пожизненный пропуск? Ты раздаёшь пропуски? Ты даёшь их мне?
Steve Jobs У тебя будет инсульт, дружок.
Steve Wozniak Что ты сделал? Что ты сделал? Почему Лиза обо мне ещё не знает?
Steve Jobs Сколько четвероклассников слышали о тебе?
Steve Wozniak Ты не умеешь писать код... ты не инженер... ты не дизайнер... ты не можешь забивать гвоздь. Я собирал плату. Графический интерфейс был украден у Xerox PARC. Джеф Раскин был лидером команды Mac до того, как ты выгнал его из собственного проекта! Кто-то другой спроектировал корпус! Так почему же десять раз в день пишут, что Стив Джобс — гений? Что ты делаешь?
Steve Jobs Я управляю оркестром, а ты — отличный музыкант. Ты сидишь там, и ты лучший в своем ряду.
Steve Wozniak Я приехал сюда, чтобы прояснить ситуацию. Знаешь, зачем я приехал?
Steve Jobs Разве ты не ответил на это только что?
Steve Wozniak Я приехал сюда, потому что тебя ждёт крах. Твой компьютер сломается. У тебя есть коллеги и университетский консультативный совет, которым нужна мощная рабочая станция за две-три тысячи. Ты оценил NeXT в шесть с половиной тысяч, и это ещё без опционального жёсткого диска за три тысячи долларов, который люди вскоре поймут, что не опционален, потому что оптический диск слишком слаб, чтобы что-либо делать, а лазерный принтер за две с половиной тысячи долларов доводит общую стоимость до двенадцати тысяч. И во всём мире ты единственный, кто волнуется, что он помещён в идеальный куб. Ты станешь погибшим. И я пришёл сюда, чтобы стоять рядом с тобой, пока это случится, потому что так поступают друзья... так поступают мужчины. Мне не нужен твой пропуск. Мы возвращаемся назад, так что не разговаривай со мной как с другими людьми. Я единственный, кто знает, что этот парень здесь — это кто-то, кого ты придумал. Я стою рядом с тобой, потому что этот идеальный куб — который ничего не делает — вот-вот станет крупнейшей неудачей в истории персональных вычислений.
Steve Jobs Скажи мне ещё что-нибудь, чего я не знаю.
Steve Jobs Бог послал своего единственного сына на суицидальную миссию — но мы всё равно его любим, потому что он создал деревья.
[кладёт дискету в карман]
Steve Jobs Мы продадим миллион штук за первые 90 дней. Потом по 20 тысяч в месяц. Так что, может, сделаете мне одолжение, мисс Хоффман?
John Sculley Почему люди, как ты, которых усыновили, чувствуют, что их отвергли, а не выбрали?
Steve Jobs [о Билле Гейтсе] Он бросил более престижную школу, чем я.
Steve Jobs Я положу музыку к тебе в карман.
Lisa Brennan Что?
Steve Jobs Сто песен. Тысяча песен. Пятьсот песен. Где-то между пятьюстами и тысячей песен. Прямо в твоём кармане. Потому что я не могу больше смотреть на этот непонятный Walkman. Ты таскаешь с собой кирпич, играющий кассету. Мы же не дикари — так что я положу тысячу песен к тебе в карман.
Lisa Brennan Ты можешь такое сделать?
Steve Jobs Угу. Хочешь посмотреть из-за кулис?
John Sculley Ты меня прикончишь, да?
Steve Jobs Ты это бредишь. Я сяду в центр зала и буду смотреть, как ты сам это сделаешь.
Steve Jobs Два самых значимых события двадцатого века: победа союзников в войне и это.
Steve Jobs Самое эффективное животное на планете — кондор. Самые неэффективные животные на планете — люди. Но человек с велосипедом становится самым эффективным животным. А правильный компьютер — дружелюбный, простой компьютер, который не мозолит глаза, а стоит на твоём столе как лампа-тесла — правильный компьютер станет велосипедом для ума. А что если, вместо того чтобы быть у правильных людей, он будет у всех? У каждого в мире?
John Sculley Мы бы говорили о самом грандиозном сдвиге в статус-кво со времён...
Steve Jobs ...навсегда.
Steve Jobs Я не хочу, чтобы люди меня не любили. Мне безразлично, любят они меня или нет.
Joanna Hoffman Ты правда не думаешь, что слишком остро реагируешь на то, что девятнадцатилетняя девчонка позволяет своей матери выставить на продажу её собственный дом?
Steve Jobs Она могла бы попытаться...
Joanna Hoffman Она должна остановить свою мать — именно эту мать — от такой жизни...
Steve Jobs Она дала Криссан своё благословение продать дом, и она сделала это назло мне!
Joanna Hoffman Мне всё равно, если она заложила бомбу в водонагреватель! Ты сейчас же это исправишь!
Steve Jobs Она ведёт себя странно уже несколько месяцев. Она настроена против меня.
Joanna Hoffman [стучит бумагами по полу] Исправь это.
Steve Jobs Что за...
Joanna Hoffman [стучит ещё бумагами по полу] Исправь это, Стив.
Steve Jobs Полегче!
Joanna Hoffman [стучит ещё больше бумаг по полу] Исправь, или я ухожу, как тебе такое? Я ухожу, и ты меня больше никогда не увидишь, как тебе такое?
Steve Jobs [с обеспокоенным видом] Скажи, что с тобой сегодня утром не так.
Joanna Hoffman [со слезами на глазах] Что со мной не так последние девятнадцать лет. Я была свидетелем, и, скажу тебе, я была соучастницей. Я люблю тебя, Стив. Ты знаешь, как сильно. Мне нравится, что тебе всё равно, сколько человек зарабатывает; для тебя важно, что он создаёт. Но то, что ты создаёшь — не должно быть твоей лучшей стороной. Когда ты становишься отцом... вот что должно быть твоей лучшей стороной, и это принесло мне две декады мучений. Стив... для тебя это... самое худшее. Это мелочь... очень маленькая вещь. Исправь это. Исправь сейчас, или можешь связаться со мной на новой работе, где я смогу работать где угодно.
Joanna Hoffman Умоляю тебя, не завышай ожидания.
Steve Jobs Я когда-нибудь подводил тебя?
Joanna Hoffman Каждый чёртов раз.
Steve Jobs Тогда я в долгу.
Steve Jobs Если пожар вызовет паническую беготню к неотмеченным выходам, для тех, кто выживет, это будет того стоить.
Steve Jobs Указатели выхода должны быть выключены, иначе мы не сможем добиться полного затемнения.
Andrea Cunningham Мы поговорили с администратором здания и пожарным инспектором.
Steve Jobs И?
Andrea Cunningham Они категорически не позволят нам выключить указатели выхода.
Steve Jobs Я заплачу любой штраф.
Andrea Cunningham Дело в том, что они войдут внутрь и скажут всем уходить.
Steve Jobs Вы объяснили пожарному инспектору, что мы здесь меняем мир.
Andrea Cunningham Ну...
Steve Jobs А ты?
Andrea Cunningham Да, но если мы не сможем изменить свойства огня, ему всё равно.
Joanna Hoffman Стив...
Steve Jobs Если пожар вызовет давку к не обозначенным выходам, выжившим это будет того стоить. А тем, кто погибнет, — не так уж, но всё равно довольно неплохо.
Andrea Cunningham Слушай...
Steve Jobs Мне нужно, чтобы стало темно, по-настоящему темно. Убери указатели выхода и не говори мне, как ты это сделал.
John Sculley Я не могу сказать проще: нам нужно направить ресурсы на обновление Apple II.
Steve Jobs Забрав ресурсы у Mac.
John Sculley Он терпит неудачу. Это факт.
Steve Jobs Он переоценён.
John Sculley Нет никаких доказательств...
Steve Jobs Я и есть доказательство! Я — ведущий эксперт по Mac в мире, Джон! А кто ты по резюме?
John Sculley Ты отдаёшь противоречивые приказы, ведёшь себя неподчинённо, делаешь людям жизнь невыносимой, наши лучшие инженеры бегут в Sun, Dell, HP, Уолл-стрит не понимает, кто рулит, мы потеряли сотни миллионов в стоимости, и я — CEO Apple, Стив, вот моё резюме!
Steve Jobs Но до этого ты продавал газированную сахарную воду, да? Я сидел в этой чёртовой гараже с Возняком и изобрёл будущее, потому что за художниками идут, а халтурщики поднимают руки.
John Sculley Ладно, этот парень вышел из-под контроля. Я вполне готов уйти сегодня вечером. Но если хочешь, чтобы я остался — Стива тебе не отдам. Уладь с ним. Пусть оставит себе акции, чтобы получать нашу рассылку. Я бы хотел, чтобы секретарь созвала голосование.
Steve Jobs Я тебя, б#я, вызываю.
Andy Hertzfeld Пропусти — всё остальное работает, пропусти демонстрацию голоса.
Steve Jobs Почини.
Andy Hertzfeld Через сорок минут.
Steve Jobs Почини.
Andy Hertzfeld Я не могу.
Steve Jobs Кто тогда может?
Andy Hertzfeld Я тот, кто может, но я не могу.
Steve Wozniak Скоро мы узнаем, ты Леонардо да Винчи или только считаешь себя им.
Steve Jobs В чём у тебя проблема?
Joanna Hoffman Не знаю, но уверенна, что всё от тебя идёт.
Steve Jobs Музыканты играют на своих инструментах. А я дирижирую оркестром.
Steve Wozniak Всё здесь построено на Apple II... а ты был создан Apple II!
Steve Jobs На самом деле меня разрушил Apple II и его открытые системы, чтобы хакеры и радиолюбители могли собрать радиолюбительские радиостанции или что-то в этом духе! А потом это чуть не разрушило Apple, когда ты потратил на это все свои деньги и не выпустил ни одного нового продукта.
Steve Wozniak Ньютон...
Steve Jobs Эта маленькая коробочка мусора. Вы придумали Ньютон, и как будто хотите этим показать людям. Это запуск продукта, а не обед, и последнее, что я хочу сделать, — подключать iMac к ...
Steve Wozniak К единственному успешному продукту, который эта компания когда-либо делала. Простите за откровенность, но это — правда. Lisa оказалась неудачей, Macintosh тоже неудачей. Мне не нравится говорить так, но мне надоело, что меня называют Ринго, когда я знаю, что был Джоном.
Steve Jobs Все любят Ринго.
Steve Wozniak И мне надоело, что ты со мной разговариваешь снисходительно.
Steve Jobs Думаешь, Джон стал Джоном, выиграв лотерею, Воз? Думаешь, он кого-то обманул или ударил Джорджа Харрисона по голове? Он был Джоном, потому что он и есть Джон.
Steve Wozniak Он был Джоном, потому что написал «Ticket to Ride», а я — Apple II.
Andrea Cunningham [к людям в аудитории, которые смотрят на это] Всем, я хочу...
Steve Jobs Никто не двигайтесь!
Steve Jobs [к Возу] Ты сделал красивую плату, кстати, ты был готов раздать её бесплатно, так что не говори мне, как ты строил Apple. Если бы не я, ты был бы самым лёгким 'A' в старшей школе Хоместед Хай.
Steve Wozniak [жестикуя вокруг аудитории] Эти люди живут и умирают благодаря твоей похвале, так что вот твой шанс: признай, что произошло что-то хорошее, чего ты не видел, потому что не был в этом зале!
Steve Jobs [после длинной паузы] Нет.
Steve Wozniak Стив, сделай это! Это правильно, это... это правильно.
Steve Jobs Извините, но нет.
Steve Wozniak Тогда скажу по-другому. Я не думаю, что найдётся человек, который сделал бы больше для продвижения демократизации персональных вычислений, чем я, но вы никогда не уважали меня... почему так?
Steve Jobs По крайней мере, я мог бы подумать, что дело в том, что вы никогда не испытывали ко мне уважения.
Joanna Hoffman [внезапно входя в зал] Что за ч### возьми здесь происходит?
Steve Wozniak [покидая зал] Ничего. Спасибо за ваше время.
Steve Jobs Они не будут понимать, на что смотрят и почему им это нравится, но они точно захотят это иметь.
Andy Hertzfeld Это системная ошибка.
Steve Jobs [раздражённо] Исправь это!
Andy Hertzfeld [не веря] Исправить?
Steve Jobs Да!
Andy Hertzfeld Мы не пит-стоп на Дайтонах. Это нельзя починить за секунды.
Steve Jobs У тебя не было секунд. Было три недели. Вселенная создалась за треть этого времени.
Andy Hertzfeld Ну, когда-нибудь тебе придётся рассказать, как ты это сделал.
Joanna Hoffman Пожалуйста, ты должен сказать мне, почему так важно, чтобы он говорил «привет».
Steve Jobs В Голливуде компьютеры делают страшными. Видишь, как это напоминает тебе дружелюбное лицо? Что слот для дисков — это дурацкая улыбка? Он тёплый, игривый и должен говорить «привет»!
Joanna Hoffman Компьютер в 2001 постоянно говорил «привет» и всё равно здорово меня пугал.
John Sculley Просто расслабься.
Steve Jobs Почему?
John Sculley Не знаю. Никто раньше не задавал мне этот вопрос.
Стив Джобс [Стиву Возняку] Ты был в полдюйма от того, чтобы загубить эту компанию. К кому теперь обращаться по этому поводу? Я оставляю тебя при работе. Проходишь без штрафа.
Стив Возняк Знаешь, когда меня раньше спрашивали, в чём разница между мной и Стивом Джобсом, я отвечал, что Стив — это человек, видящий общую картину, а я — тот, кто любит работу за верстаком. Теперь, когда меня спрашивают, я говорю: Стив — заср###. Твои продукты лучше, чем ты, брат.
Стив Джобс В том-то и дело, «брат», и осознание этого... вот в чём разница!
Joanna Hoffman Мне нравится, что тебе плевать, сколько человек зарабатывает, тебя волнует, что он создаёт. Но то, что ты создаёшь, не должно определять тебя
Steve Jobs Эй, Стив Возняк там сидит. Сделайте себе одолжение и спросите, который час.
Joanna Hoffman У меня есть точное время, и оно уходит.
Steve Jobs От кого ты прячешься — от меня или от мамы?
Steve Jobs [после вступительного видео на презентации заканчивается крупным планом лица Лизы] Помнишь ту картину, которую ты нарисовала на первом Макинтоше?
[Лиза качает головой]
Steve Jobs Помню.
Lisa Brennan Моя мама, может, и проблемная женщина, но у тебя-то какая отмазка? Вот почему меня не впечатляет твоя история, папа.
Steve Wozniak Они хотят порты!
Steve Jobs Они не голосуют. Когда Дилан писал «Shelter from the Storm», он не спрашивал у людей, какие слова добавить. Спектакль не останавливают, чтобы драматург мог спросить у зрителей, какую сцену показать дальше.
Steve Jobs Я сделан неидеально.
Steve Jobs Здесь есть люди, чувак, включая представителя прессы.
Steve Wozniak Я вижу его.
Steve Jobs Woz...
Steve Wozniak Главные сотрудники, которых увольняют.
Steve Jobs Слушай, ладно? В прошлом году Apple потеряла миллиард долларов. Я даже не знаю, как такое возможно. Вы были менее чем за 90 дней от банкротства. У меня было три разных бухгалтера, которые пытались объяснить это мне. Всё здесь нужно оптимизировать.
Steve Wozniak Начни с двух бухгалтеров.
Steve Jobs Я начал с Apple...
Andrea Cunningham [к члену прессы] Джоэл, можешь выйти со сцены? Мы на минутку уйдём за кулисы.
Steve Jobs Оставь его прямо там.
Steve Jobs [к Возу] Я начал с команды Apple II, потому что мы этого больше не делаем, знаешь.
Steve Wozniak Признайте главных.
Steve Jobs Выпей мимозу и расслабься.
Steve Wozniak Сейчас ты меня не отшлёшь, Стив! Главные парни...
Steve Jobs Нет никаких топ‑менеджеров, ладно? В команде Apple II нет таких людей. Они — сотрудники уровня B, и сотрудники уровня B демотивируют сотрудников уровня A, а мне нужны сотрудники уровня A в Apple.
Steve Wozniak Они не B‑игроки, и в этом я — лучший судья!
Steve Jobs Менее чем за 90 дней до банкротства, и отчасти потому, что кто-то считал Newton мусорной коробкой.
Andrea Cunningham [к Возу] Джоэл, можешь выйти со сцены? Мы на минутку уйдём за кулисы.
Steve Jobs Оставь его!
Steve Wozniak Я говорю о...
Steve Jobs Вы за время моего отсутствия спроектировали и выпустили маленькую коробку мусора.
Steve Wozniak Я говорю об Apple II! Это не просто важная часть истории этой компании; это ключевая часть истории персональных компьютеров!
Steve Jobs На какое-то время!
Steve Wozniak По крайней мере, если вы собираетесь сокращать этих людей...
Steve Jobs Они будут жить в самых больших домах среди тех, кто попадёт в список безработных.
Steve Wozniak ...это признать их! Признайте их и Apple II во время этого запуска!
Steve Jobs Все, все, все. Все ждут Мак.
[приветствие Лизы Бреннан, 5 лет, за кулисами пресс-конференции 1984 года]
Joanna Hoffman Рада тебя видеть. Привет, Лиза. Мы уже встречались, и ты сказала, что тебе нравится, как я говорю — это было самое приятное, что кто-либо говорил мне в жизни.
Lisa Brennan (5) Ты из Польши.
Joanna Hoffman Да, я из Польши. Ты знаешь, где это?
[Лиза указывает на верхнюю точку воображаемого глобуса]
Lisa Brennan (5) Верхушка Земли.
Joanna Hoffman Думаю, ты имеешь в виду Северный полюс.
Steve Jobs Это была стилус, Джон.
John Sculley Что?
Steve Jobs Я убил Ньютон из-за стилуса. Если ты держишь стилус, ты не можешь использовать остальные пять пальцев, прикреплённых к твоему запястью.
[Поднимает руку, улыбается]
Steve Jobs Что бы мы могли сделать вместе.
[Выходит из комнаты]
John Sculley [за дверью] Боже, что бы мы могли сделать.
Steve Jobs [презентация Джону Скалли] Самое эффективное животное на планете — кондор. Самые неэффективные животные на планете — люди. Но человек с велосипедом становится самым эффективным животным. А правильный компьютер — дружелюбный, простой, не уродующий интерьер, а, наоборот, украшающий стол своей красотой, словно лампа-тенсор. Правильный компьютер будет велосипедом для ума. Красивый предмет — совершенная геометрия, идеальная отделка, вещь, на которую хочется смотреть и иметь у себя дома. Безупречный. И тогда личный компьютер станет межличностным компьютером. А что если он окажется не в правильных руках, а у всех? У каждого в мире.
Steve Jobs Вот что я собираюсь сделать. Я объявлю имена всех, кто работал над демонстрацией запуска. Представлю каждого и попрошу встать. Сумку разработала Сьюзан Кэр. Шрифт Macintosh, который прокручивается по экрану, создал Стив Каппс. «Звёздная ночь» и надписи в небе — Брюс Хорн. Mac Paint. Mac Write. ALICE. Даже калькулятор. А потом я представлю голосовую демо-версию, которая не сработала — её сделал Энди Херцфельд.
Steve Jobs Выразить возражение было бы шагом в правильном направлении.
Steve Jobs Что, чёрт побери, может сделать месячный ребёнок такого плохого, что родители возвращают его обратно?
John Sculley Ничего. Месячный ребёнок ничего сделать не может.
Steve Jobs Если ты здесь из-за своего наследия, стань в очередь за Возняком.
Steve Jobs [читает статью] "Сейчас единственное, что Apple предлагает — это лидерство в цветах."
Joanna Hoffman Не переживай об этом.
Steve Jobs Что у Билла Гейтса ко мне?
Joanna Hoffman Не знаю, вы оба с ума сошли.
John Sculley Не прикидывайся дурачком, у тебя это не выйдет.
Steve Jobs Да, они такие, и я хочу закрытую систему. Полный контроль от начала до конца. Абсолютно несовместимую с чем-либо.
Steve Wozniak Компьютеры не должны иметь человеческих недостатков. Зачем нам внедрять в него твои?
Steve Jobs Кто бы ни сказал, что клиент всегда прав, я тебе обещаю — это был клиент.
Криссанн Бреннан Твоя дочь и её мать живут на *пособие*, а ты стоишь 441 миллион долларов за то, что сделал это.
Стив Джобс Горжусь тем, что Apple жертвует компьютеры недофинансируемым школам, и мы собираемся делать то же самое с Mac...
Криссанн Бреннан [перебивает] Что?
Стив Джобс [повторяет громко] Apple жертвует школьным учреждениям компьютеры на миллионы долларов.
Криссанн Бреннан [с удрученным видом] Какое это имеет отношение к...
[затихает]
Стив Джобс Представь себе обделённого ребёнка, у которого любимый учитель рядом 24 часа в сутки. Мы всего в нескольких шагах от того, чтобы это сделать.
Криссанн Бреннан Ты в голове решил, что это ответ на мой вопрос?
Стив Джобс Повтори вопрос.
Lisa Brennan Я позабочусь о маме, прости, если это тебя злит.
Steve Jobs Меня это и впрямь злит, потому что ты ребёнок, и твоя задача — не заботиться о матери.
Lisa Brennan А твоя так умерла?
Joanna Hoffman Ты должна рассказать мне план, потому что я не знаю. Ты ходишь, будто у тебя в руках карты, с которыми нельзя проиграть.
Steve Jobs План откроется тебе, когда ты будешь готова его увидеть.
Joanna Hoffman Мне придётся принимать кислоту?
Steve Jobs Не повредит.
Steve Jobs Почему мы до сих пор не переспали?
Joanna Hoffman Мы же не влюблены.
Лиза Бреннан (5) [Джоанне] Папа назвал компьютер в мою честь.
Стив Джобс Я не твой...
[Стив останавливается и видит взгляды Криссан и Джоанны]
Стив Джобс [пауза; Лизе] Знаешь, что такое совпадение, Лиза? Например, если ты встретишь кого-то, найдёшь новую подругу, и её тоже зовут Лиза — вот это совпадение. ЛИЗА — это аббревиатура: Local Integrated System Architecture. Л-И-С-А. Просто совпадение.
Chrisann Brennan Что с тобой не так?
Steve Jobs Что с тобой не так? Почему ты говоришь ей эти вещи? Зачем ты всё ещё утверждаешь ей, что я её отец?
Chrisann Brennan Судья сказал ей, что ты её отец...
Steve Jobs Нет, он так не говорил.
Chrisann Brennan И где, h###, ты вообще взялся сообщать «Time Magazine», что я переспала с 28% мужчин в Америке?
Steve Jobs Это совсем не то...
Chrisann Brennan Чего тебе вздумалось?
Steve Jobs Это совсем не то, что я говорил.
Chrisann Brennan [поднимает журнал] It's right here.
Steve Jobs Во-первых, могу рассказать тебе кое-что о Time Magazine? Я считаю, что это учебная база для наёмных убийц.
Chrisann Brennan «Jobs insists», — процитирую.
Steve Jobs Я не изобрёл математику.
Chrisann Brennan «28% мужского населения США могло быть отцом.»
Steve Jobs Я не говорил, что ты переспала с 28% американских мужчин; я использовал алгоритм, основанный на анализе крови, который говорил, что у меня 94,1% шанс, что я — отец.
Steve Jobs Когда твоей маме 90 и она не может себя кормить, тогда ты сможешь о ней позаботиться. Но сейчас ей 45, она здорова и не может себя кормить.
Steve Jobs Хорошо, включай голосовое демо.
Joanna Hoffman Спасибо.
Steve Jobs А потом отменяй запуск.
Chrisann Brennan Вещи не становятся таковыми только потому, что ты так сказал.
Steve Jobs К концу рабочего дня на твоём счету будет больше денег.
