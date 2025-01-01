Steve Wozniak Я был зол. Ты говорил вещи про Apple II и о том, как ты обращался с командой...

Steve Jobs Woz, тебе даётся пожизненный пропуск. Мне нужно вернуться на сцену; у нас осталось примерно две минуты репетиции.

Steve Wozniak Понимаешь, насколько это было снисходительно? Может, нет...

Steve Jobs Я не хочу видеть, как тебя утащат отсюда.

Steve Wozniak Ты даёшь пожизненный пропуск? Ты раздаёшь пропуски? Ты даёшь их мне?

Steve Jobs У тебя будет инсульт, дружок.

Steve Wozniak Что ты сделал? Что ты сделал? Почему Лиза обо мне ещё не знает?

Steve Jobs Сколько четвероклассников слышали о тебе?

Steve Wozniak Ты не умеешь писать код... ты не инженер... ты не дизайнер... ты не можешь забивать гвоздь. Я собирал плату. Графический интерфейс был украден у Xerox PARC. Джеф Раскин был лидером команды Mac до того, как ты выгнал его из собственного проекта! Кто-то другой спроектировал корпус! Так почему же десять раз в день пишут, что Стив Джобс — гений? Что ты делаешь?

Steve Jobs Я управляю оркестром, а ты — отличный музыкант. Ты сидишь там, и ты лучший в своем ряду.

Steve Wozniak Я приехал сюда, чтобы прояснить ситуацию. Знаешь, зачем я приехал?

Steve Jobs Разве ты не ответил на это только что?

Steve Wozniak Я приехал сюда, потому что тебя ждёт крах. Твой компьютер сломается. У тебя есть коллеги и университетский консультативный совет, которым нужна мощная рабочая станция за две-три тысячи. Ты оценил NeXT в шесть с половиной тысяч, и это ещё без опционального жёсткого диска за три тысячи долларов, который люди вскоре поймут, что не опционален, потому что оптический диск слишком слаб, чтобы что-либо делать, а лазерный принтер за две с половиной тысячи долларов доводит общую стоимость до двенадцати тысяч. И во всём мире ты единственный, кто волнуется, что он помещён в идеальный куб. Ты станешь погибшим. И я пришёл сюда, чтобы стоять рядом с тобой, пока это случится, потому что так поступают друзья... так поступают мужчины. Мне не нужен твой пропуск. Мы возвращаемся назад, так что не разговаривай со мной как с другими людьми. Я единственный, кто знает, что этот парень здесь — это кто-то, кого ты придумал. Я стою рядом с тобой, потому что этот идеальный куб — который ничего не делает — вот-вот станет крупнейшей неудачей в истории персональных вычислений.