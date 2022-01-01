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Стив Джобс Стив Джобс
Киноафиша Фильмы Стив Джобс Стив Джобс, 2015: актеры и роли
Steve Jobs Стив Джобс 2015 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Стив Джобс, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston Перла Аней-Жардине Рипли Собо Ripley Sobo Макензи Мосс Макензи Мосс Makenzie Moss Сара Снук Сара Снук Sarah Snook
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