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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Стив Джобс
Стив Джобс, 2015: актеры и роли
Steve Jobs
Стив Джобс
2015 / США
Трейлер
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Стив Джобс, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Сет Роген
Seth Rogen
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Перла Аней-Жардине
Рипли Собо
Ripley Sobo
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