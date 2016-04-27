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Стив Джобс Стив Джобс
Киноафиша Фильмы Стив Джобс Отзывы о фильме «Стив Джобс»
Steve Jobs Стив Джобс 2015 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Стив Джобс»

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Наша рецензия

Первый опыт игрового «кинобиографирования» Стива Джобса, предпринятый в 2013 году режиссером Джошуа Майклом Стерном и сценаристом Мэттом Уайтли, оказался совершенно неудачным. Мало того что кино вышло абсолютно иллюстративное, так еще и наивное донельзя: авторы первого «Джобса», дожив до 2013-го, умудрились так и не понять, что компьютерные технологии не только освобождают, но и порабощают, и порабощают уже в гораздо большей степени, нежели несут избавление от тотального…

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Termik82 27 апреля 2016, 01:19
обновления сайта разочаровывают((( И где старые отзывы к фильмам ??? Где смаилы??...
И я не робот... устроили куйню.
27 апреля 2016, 01:19 Ответить
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