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Стив Джобс Стив Джобс
Киноафиша Фильмы Стив Джобс Награды и номинации фильма Стив Джобс
Steve Jobs Стив Джобс 2015 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Стив Джобс

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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