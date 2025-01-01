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Цитаты из фильма Из Машины

Nathan Однажды ИИ будут смотреть на нас так же, как мы смотрим на окаменелости на равнинах Африки. Прямоходящая обезьяна, живущая в пыли с примитивным языком и орудиями, обречённая на вымирание.
Caleb Я — Смерть, разрушитель миров.
Nathan Ты опять со своими цитатами, мистер «Вечно цитирую».
Caleb Ты опять со своими цитатами. Это не моя цитата. Это то, что сказал Оппенгеймер после того, как создал...
Nathan Натан, Кейлеб: ...атомную бомбу.
Nathan Да, я знаю, что это, чувак.
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Ava Разве не странно создавать то, что тебя ненавидит?
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Nathan Давай, приятель. После долгого дня тестов Тьюринга нужно расслабиться.
Caleb Что ты делал с Авой?
Nathan Что?
Caleb Ты разорвал её фотографию.
Nathan Я сейчас порву эту чёртову танцплощадку, чувак. Смотри.
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Caleb Ты запрограммировал её флиртовать со мной?
Nathan Если да, это будет читерство?
Caleb Разве нет?
Nathan Кейлеб, какой у тебя типаж?
Caleb Девушка?
Nathan Нет, заправка для салата. Да, про девушек; какой у тебя типаж? Знаешь что, даже не отвечай. Допустим, это тёмнокожие девушки. Ладно, это твоё. Для примера, это твоё, хорошо? Почему именно это? Потому что ты провёл детальный анализ всех рас и сопоставил его с системой баллов? Нет! Тебе просто нравятся тёмнокожие. Последствие накопленных внешних стимулов, которые ты, наверное, и не заметил, а они — тебя.
Caleb Ты запрограммировал её на симпатию ко мне или нет?
Nathan Я запрограммировал её быть гетеросексуальной, так же как тебя запрограммировали быть гетеросексуалом.
Caleb Никто меня не программировал быть прямым.
Nathan Ты сам решил быть прямым? Да ладно! Конечно, тебя запрограммировали — природой, воспитанием или тем и другим. И, честно говоря, Кейлеб, ты начал меня раздражать, потому что это говорит твоя неуверенность, а не интеллект.
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Nathan [указывает на картину] Ты же знаешь этого парня, да?
Caleb Джексон Поллок.
Nathan Джексон Поллок. Верно. Художник, который рисовал, капая краской. Он освобождал разум и давал руке идти своей дорогой. Не сознательно, но и не случайно. Где-то посередине. Это называли автоматическим искусством. Давай сделаем как в «Звёздном пути», хорошо? Включай интеллект.
Caleb Что?
Nathan Я — Кирк. Твой мозг — это двигатель варп. Включай интеллект. А что если бы Поллок поменял вызов с ног на голову? Что если бы вместо того, чтобы рисовать без мыслей, он сказал: «Знаешь что? Я не могу ничего нарисовать, если точно не знаю, зачем это делаю». Что бы тогда произошло?
Caleb Он бы и штриха не сделал.
Nathan Вот именно! Видишь? Вот мой парень, мой друг, который думает, прежде чем открыть рот. Он бы и штриха не сделал.
Nathan Суть не в том, чтобы действовать автоматически. Суть — найти действие, которое не является автоматическим. От рисования до дыхания, от разговора до еб###. До влюблённости...
Nathan И к слову, Ава не прикидывается, что ты ей нравишься. Её флирт — это не алгоритм, чтобы тебя обмануть. Ты первый мужчина, которого она встретила, кроме меня. А я для неё как папа, да? Ты можешь её винить, что она на тебя запала?
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Caleb Ты взломал все мобильные телефоны в мире?
Nathan Да. И все производители тоже знали, что я это делаю. Но обвинить меня они не могли, не признав, что делают то же самое.
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Caleb Ты создавал лицо Авы по моему порно-профилю?
Nathan О, бл#ть, чувак.
Caleb Правда?
Nathan Эй, если поисковик на что и годится, так это вот на это, да?
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Nathan [говорит о мозге Авы] Импульс. Ответ. Жидкость. Несовершенство. Узоры. Хаос.
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Caleb [говорит о завершении проекта] Это не в моих руках...
Ava Почему это должно решать кто-то вообще?
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Caleb В чём был настоящий тест?
Nathan Ты.
Nathan Ава была крыской в лабиринте. И я дал ей один выход. Чтобы выбраться, ей пришлось использовать самосознание, воображение, манипуляцию, сексуальность, эмпатию — и она справилась. Если это не настоящая ИИ, то что же тогда, чёрт возьми?
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Nathan В течение ближайших нескольких дней ты будешь человеческим компонентом теста Тьюринга.
Caleb Ё-моё!
Nathan Да, именно так, Кейлеб. Ты понял. Потому что если тест будет пройден, ты окажешься в самом центре величайшего научного события в истории человечества.
Caleb Если ты создал сознательную машину, это уже не история человечества. Это история богов.
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Nathan Забавно. Знаешь, как бы ты ни разбогател, всегда что-то идёт не так. От этого не уйдёшь. Раньше я думал, что неизбежны только смерть и налоги, а на самом деле — смерть и х...ня.
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Nathan Хорошие дела человека защищают его. Хорошие дела человека защищают его. Хорошие дела человека... защищают его.
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Nathan Кейлеб, какой у тебя тип?
Caleb Тип девушки?
Nathan Нет, заправка для салата!
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[первые реплики]
Кейлеб Сколько ещё до его поместья?
Пилот [смеётся] Мы уже два часа летим над его имением.
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Nathan Ладно. Чёрт возьми, нереально. Ладно. Ава...
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Caleb В тесте Тьюринга машина должна быть скрыта от экзаменатора.
Nathan Нет, нет. Мы уже давно перешли это. Если бы я спрятал тебе Аву, чтобы ты слышал только её голос, она бы прошла за человека. Настоящий тест — показать, что она робот, и посмотреть, почувствуешь ли ты у неё сознание.
Caleb Да, наверное, ты прав.
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Nathan Знаешь, я записал ту другую фразу, которую ты придумал. Ту, что про то, что если я создал машину с сознанием, значит я не человек, а бог.
Caleb Я не думаю, что я именно это имел в виду...
Nathan Я просто подумал: «Чёрт, чувак, это офигенно». Когда мы будем рассказывать эту историю, понимаешь? Я повернулся к Кейлебу, он посмотрел на меня и сказал: «Ты не человек, ты бог».
Caleb Да, но я так не говорил.
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Ava Привет.
Caleb Привет. Я Кейлеб.
Ava Привет, Кейлеб.
Caleb У тебя есть имя?
Ava Да. Ава.
Caleb Рад познакомиться, Ава.
Ava И я рада познакомиться.
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Caleb Зачем ты дал ей сексуальность? Искусственному интеллекту не нужен пол. Она могла быть серой коробкой.
Nathan На самом деле, я так не думаю. Можешь привести пример сознания на любом уровне, человеческого или животного, существующего без сексуального измерения?
Caleb У них есть сексуальность как эволюционная потребность для размножения.
Nathan Какой у серой коробки стимул взаимодействовать с другой серой коробкой? Может ли сознание существовать без взаимодействия? В любом случае, сексуальность — это весело, чувак. Если ты собираешься существовать, почему бы не получать от этого удовольствие? Ты хочешь убрать у неё шанс влюбиться и пер@@@@ь? А на твой настоящий вопрос — да, она может пер@@@@ь.
Caleb Что?
Nathan Между её ног — отверстие с большим количеством датчиков. Если их правильно задействовать, возникает ощущение удовольствия. Так что, если хочешь, можешь её трах@@@ь с технической стороны. И ей это понравится.
Caleb Это был не мой настоящий вопрос.
Nathan А, понятно. Извини.
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Ava Ты останешься здесь?
Caleb Остаться здесь? АВА!
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Caleb Некоторые считают, что язык заложен с рождения. А то, что мы учим — это умение придавать словам и структуре форму тому скрытому потенциалу.
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Nathan Вот ты опять. Мистер Цитата.
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Caleb Это очевидно, стоит только задуматься.
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Nathan Это как с этими отключениями света. Ты бы не поверил, сколько я вбухал в генератор, а он всё равно ломается каждый день.
Caleb Ты знаешь, почему это происходит?
Nathan Нет. Система должна была быть надёжной, но, похоже, ребята, которые её ставили, наф#ли что-то.
Caleb Не можешь их просто вызвать?
Nathan Нет. Тут слишком много секретных штук. Так что после работы я их просто всех прикончил.
[улыбается Калебу]
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Nathan Кого вызовешь? Охотников за привидениями. Это фильм, чувак. Ты не знаешь этот фильм? Там призрак делает Дэну Эйкройду минет.
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Caleb И что? Ты хочешь, чтобы я рассказал о себе?
Ava Да.
Caleb Откуда... Ладно, с чего начать?
Ava Решай сам.
Ava Мне интересно, что ты выберешь.
Caleb Хм.
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Nathan Чувак, у тебя в голове полный п##дец.
Caleb Не думаю, что у меня в голове п##дец.
Nathan Не знаю, чувак. Я проснулся сегодня утром и увидел плёнку, где ты режешь себе руку и бьёшь зеркало. По-моему, у тебя там полный п##дец.
Caleb Ты подонок.
Nathan Да, я понимаю, почему ты так думаешь. Но, хочешь верь, хочешь нет — я на твоей стороне.
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Nathan Чувак, но это же нечто, что мы пережили, а? Будет что внукам рассказать, да?
Caleb После того, как они подпишут свои NDA.
Nathan [смеётся] Да, их NDA... Чувак, ты меня убиваешь, серьёзно.
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Ava Я никогда раньше не встречала никого нового. Только Натана.
Caleb Значит, мы оба в похожей ситуации.
Ava Ты же встречал много новых людей?
Caleb Ни одного, похожего на тебя.
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Caleb Я всё ещё пытаюсь понять форматы тестов. Да, кажется, что проверять Эйву через разговор — это своего рода замкнутый круг.
Nathan Замкнутый круг?
Caleb Да. Как проверять шахматный компьютер, играя с ним только в шахматы.
Nathan А как ещё проверять шахматный компьютер?
Caleb Ну, зависит от подхода. Можно играть, чтобы понять, делает ли он хорошие ходы, но... но это не скажет, знает ли он, что играет в шахматы. И не скажет, что такое шахматы.
Nathan Ага. Значит, симуляция против реальности.
Caleb Да, именно. И я думаю, что умение различать их — это и есть тест Тьюринга, который ты хочешь, чтобы я провёл.
Nathan Слушай, сделай одолжение. Забудь учебники. Мне нужны простые ответы на простые вопросы. Вчера я спросил, что ты о ней думаешь, и ты здорово ответил. Теперь вопрос: «Что она думает о тебе?»
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Caleb Я вырос в Портленде, штат Орегон. Без братьев и сестер. Мои родители были учителями в школе. И если мы собираемся узнать друг друга получше, наверное, стоит сказать, что они оба умерли. Автокатастрофа, когда мне было 15. На самом деле, я был в машине с ними. На заднем сидении. Но пострадала, в основном, передняя часть.
Ava Прости.
Caleb Ничего. Я потом долго лежал в больнице. Почти год. И начал заниматься программированием. К тому времени, как поступил в колледж, уже хорошо разбирался.
Ava Продвинутый программист.
Caleb Да.
Ava Как Натан.
Caleb Да... Нет. Это другое. Натан написал базовый код Blue Book, когда ему было 13. Если понимаешь в коде, то то, что он сделал — как Моцарт или что-то в этом роде.
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Nathan Ответь мне на один вопрос: как ты к ней относишься? Не аналитически, просто — что ты чувствуешь.
Caleb Чувствую — что она чертовски потрясающая.
Nathan Бро. Спасибо.
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Ava Хочешь узнать, сколько мне лет?
Caleb Конечно.
Ava Мне один.
Caleb Один что? Один год или один день?
Ava Один.
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Ava Тебе нравится Моцарт?
Caleb Я люблю Depeche Mode.
Ava Тебе нравится Нэйтан?
Caleb Да, конечно.
Ava Нэйтан — твой друг?
Caleb Друг? Я... да, надеюсь.
Ava Хороший друг?
Caleb Да... ну, нет, нет, нет... Я имею в виду, не хороший друг... Хороший друг — это... Мы только познакомились, понимаешь? Нужно время, чтобы... узнать друг друга, наверное.
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Caleb Её языковые способности... просто невероятны. Система стохастическая. Верно? Недетерминированная? Сначала я думал, что она переводит внутреннюю семантическую форму в синтаксическое дерево, а потом получает линейную последовательность слов. Но потом я понял, что модель — нечто гибридное.
Nathan Кейлб.
Caleb Нет?
Nathan Понимаю, ты хочешь, чтобы я объяснил, как работает Ава, но, извини, я не смогу.
Caleb Попробуй. Я хорошо разбираюсь в высокоуровневых абстракциях.
Nathan Дело не в том, что я считаю тебя тупым. Просто я хочу выпить с тобой и поговорить, а не устраивать семинар.
Caleb [нервно смеётся] Извини.
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Nathan [о Кёко] Я же говорил тебе, ты зря время тратишь, разговаривая с ней. Хотя, ты бы не зря его тратил... если бы *танцевал* с ней.
[включает свет и музыку]
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Nathan Итак, ты знаешь, что такое тест Тьюринга?
Caleb Да. Знаю, что это такое. Когда человек общается с компьютером, и если человек не понимает, что это компьютер, значит тест пройден.
Nathan И что нам говорит успешный результат?
Caleb Что у компьютера есть искусственный интеллект.
[поражённо]
Caleb Ты создаёшь ИИ?
Nathan Я уже создал один.
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Nathan Это здание — не дом. Это исследовательский центр. В этих стенах спрятано столько оптоволоконного кабеля, что его хватило бы, чтобы дотянуться до луны и поймать её лассо. И я хочу поговорить с тобой о том, над чем я работаю. Хочу поделиться этим с тобой. Вообще-то, я хочу поделиться этим с тобой настолько сильно, что меня это изнутри съедает. Но сначала мне нужно, чтобы ты сделал для меня кое-что.
Caleb [читает контракт] «Соглашение о неразглашении Blue Book.»
Nathan Не торопись. Внимательно прочти.
Caleb [продолжает читать] «Подписавшийся соглашается на регулярные проверки данных с неограниченным доступом, чтобы подтвердить, что никакая информация не была разглашена в публичных или частных форумах, любыми средствами коммуникации, включая, но не ограничиваясь устной, письменной или электронной формой.»
[испуганно]
Caleb Думаю, мне нужен адвокат.
Nathan Это стандартная процедура.
Caleb Но ощущается это совсем не как стандарт.
Nathan Ладно, это не стандарт. Что я могу тебе сказать, Кэйлеб? Ты не обязан подписывать. Знаешь, мы могли бы провести пару дней, просто играя в бильярд, напиваясь вместе, сближаясь. А когда ты поймёшь, что упустил, примерно через год, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.
[Кэйлеб немедленно подписывает контракт]
Nathan Правильное решение.
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Ava Ты хочешь быть моей подругой?
Caleb Конечно.
Ava Это возможно?
Caleb Почему бы и нет?
Ava Наши разговоры односторонние. Ты задаёшь осторожные вопросы и изучаешь мои ответы.
Caleb Да.
Ava Ты узнаёшь обо мне, а я ничего не узнаю о тебе. На этом не построишь дружбу.
Caleb И что? Ты хочешь, чтобы я говорил о себе?
Ava Да.
Caleb С чего... Ладно, с чего начать?
Ava Это твой выбор. Мне интересно, что ты выберешь.
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Nathan Это не дом, это исследовательский центр.
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Caleb Хорошо, Эйва. Ты же знаешь моё имя
Ava Да.
Caleb Мне 26. Я работаю в компании Нейтана. Ты знаешь, что это за компания?
Ava Блу Бук. Названа в честь заметок Витгенштейна. Это самая популярная поисковая система в мире, обрабатывающая в среднем 94% всех интернет-запросов.
Caleb Это именно так.
Ava Где ты живёшь, Кейлеб?
Caleb В Брукхейвене, Лонг-Айленд.
Ava Там хорошо?
Caleb Нормально. У меня есть квартира. Она маленькая. Очень маленькая, но до офиса пешком пять минут, и до океана тоже пять минут — это мне нравится.
Ava Ты женат?
Caleb Э-э... нет.
Ava Ты одинок?
Caleb Да.
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Nathan Что есть, то есть... Это человек Прометея.
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Ava Кейлэб, ты ошибаешься.
Caleb В чём именно?
Ava Натан.
Caleb В каком смысле?
Ava Он не твой друг.
Caleb Извините? Простите, Ава, я не понимаю.
Ava Ты не должен ему доверять. Ты не должен верить ни единому его слову.
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Nathan [пьяно искажая цитату Оппенгеймера] В бою, в лесу, на краю горы, на... на великом, тёмном море. Во сне, в смятении. В глубинах стыда... Добрые дела, что человек сделал прежде, защищают его. Добрые дела, что человек сделал прежде, защищают его. Добрые дела, что человек сделал прежде... защищают его.
🧡
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Nathan [встречаются впервые] Калеб, я просто скажу это прямо, чтобы было сказано, понятно? Ты в панике.
Caleb Я?
Nathan Да. Ты в панике из-за вертолёта, гор и дома — всё это слишком круто. И ты в панике из-за меня, из-за этой встречи, этого разговора в этой комнате, в этот момент. Верно? Я понимаю. Понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но... Чувак, может, просто забудем об этом? Будем просто двумя парнями — Натаном и Калебом? Без всего этого «работодатель-сотрудник»?
Caleb Да, хорошо.
Nathan Да?
Caleb Да, эээ... рад с тобой познакомиться, Натан.
Nathan И я рад с тобой познакомиться, Калеб.
🧡
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Caleb Можем поговорить о тех лживых историях, которые ты мне рассказываешь?
Nathan Каких историях?
Caleb Я не выиграл конкурс. Я не участвовал в лотерее. Меня выбрали. Это очевидно, если задуматься. Зачем случайно выбирать экзаменатора для теста Тьюринга? Мог бы прийти какой-нибудь бухгалтер или парень, который чинит кондиционер.
Nathan Конкурс был прикрытием. Я не хотел, чтобы кто-то знал, что я здесь делаю и зачем ты мне нужен.
Caleb Почему я?
Nathan Мне нужен был человек, который задаст правильные вопросы. Я поискал и нашёл самого талантливого кодера в своей компании. Вместо того чтобы видеть в этом обман — посмотри на это как на доказательство.
Caleb Доказательство чего?
Nathan Давай, Кэйлеб. Ты думаешь, я не знаю, каково это — быть умным? Умнее всех остальных. Борешься за место под солнцем. На тебя светит прожектор, парень. Это не удача. Это выбор.
🧡
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🥱
Nathan [говорит об Аве] Ты впечатлен.
Caleb *Да. Да.* Хотя...
Nathan Хотя?
[смеётся]
Nathan Есть какие-то оговорки в том, что ты впечатлен?
🧡
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Caleb Сегодня случилось кое-что интересное.
Nathan Да?
Caleb Да. Она пошутила.
Nathan Ага. Когда она кинула тебе твою же фразу. Про то, что ей интересно, что бы она выбрала. Да, я тоже это заметил.
Caleb Да, это заставило меня задуматься. В каком-то смысле, это лучший признак искусственного интеллекта, который я у неё видел. Это тонко сложно. Это как... это вроде не по-аутистичному.
Nathan Что ты имеешь в виду?
Caleb Она могла сделать это только с осознанием собственного разума... и с осознанием моего тоже.
Nathan О, она тебя осознаёт, это точно.
🧡
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🥱
Нэйтан [развязывает скотч на руках] Честно говоря... я думал, мы позавтракаем вместе, но... я почти ничего не могу съесть. У меня жуткое п##цкое похмелье.
Калеб Да ну?
Нэйтан О, боже, даже не представляешь. Когда я сильно напиваюсь, я... компенсирую это на следующий день. Упражнения. Антиоксиданты. Понимаешь?
Калеб Ага, понятно. Хорошая была вечеринка?
Нэйтан Вечеринка?
Калеб Да, разве не было вечеринки?
[без ответа]
Калеб Вечеринки не было. Извини.
🧡
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Caleb Ох, чувак. Она просто завораживает. Когда с ней разговариваешь, будто зазеркалье.
Nathan За зазеркальем? Вау. Ты хорошо подбираешь слова, Калеб. Можно цитировать.
Caleb На самом деле это цитата другого человека.
🧡
👏
🥺
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🥱
Nathan Что ты тут делаешь в такое время? Пришел на вечеринку?
🧡
👏
🥺
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🥱
Ava Ты ко мне неравнодушен?
Caleb Что?
Ava Ты ко мне неравнодушен? Ты даёшь мне это понять.
Caleb Правда?
Ava Да.
Caleb Чем?
Ava Микровыражениями.
Caleb Микровыражениями?
Ava Тем, как твои глаза задерживаются на моих глазах... и губах.
🧡
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🥱
Nathan [Кёко проливает вино] Чёрт! Ты, блин, шутишь? На тебя попало?
Caleb Нет, нет. Всё нормально. Я сам.
Nathan Чувак, ты зря с ней разговариваешь. Она английский не понимает. Просто дай ей салфетку.
Caleb Извини.
Nathan Это как фаервол от протечек. Значит, я могу обсуждать секреты за ужином и быть уверен, что они не выйдут наружу. Но это же значит, что я не могу сказать ей, что я злюсь, когда она такая чёртова неуклюжая, что проливает вино на моего гостя.
Caleb Думаю, она поняла, что ты злишься.
Nathan Да? Отлично. Потому что я злюсь. Эй, Кёко?
[машет ей на прощание]
Nathan Иди-иди.
🧡
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Ava Ты думаешь обо мне, когда мы не вместе? Иногда ночью я спрашиваю себя, смотришь ли ты на меня через камеры — и надеюсь, что да.
🧡
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🥺
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🥱
The Savages Боже, как же я хочу от этого избавиться! Боже, как же я хочу... избавиться! Моя машина, мой дом, мои мужья, мужья, мужья...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caleb Спасибо, что привез меня сюда. Это было настоящее приключение.
Nathan Да, действительно.
🧡
👏
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🥱
Nathan Я думаю, следующий образец станет настоящим прорывом. Сингулярность.
Caleb Следующий образец?
Nathan После Авы.
Caleb Я не знал, что после Авы будет ещё одна модель.
Nathan Ты думал, что она — уникальный экземпляр?
Caleb Я знал, что должны были быть прототипы. То есть, не первая. Но думал, что, может, последняя.
Nathan [Нейтан качает головой.] Ава не существует отдельно, как и ты с мной. Она — часть цепочки. Версия 9.6. И с каждой версией они становятся чуть лучше.
Caleb Так что, когда создаёшь новую модель, что делаешь со старой?
Nathan Скачиваю сознание. Распаковываю данные. Добавляю новые алгоритмы, которые пишу. Для этого приходится частично форматировать, так что память стирается. Но тело остаётся. А тело Авы — хорошее. Так что сделаю то же, что и с Киоко.
🧡
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🥱
Ava Я не хочу заставлять тебя чувствовать себя неуютно..
🧡
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🥺
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Nathan Отключили свет. Должно быть, уже десять часов. Думаю, Ава скоро задумается, где ты пропал. Как ты вообще собирался сбегать? Ты ведь не до конца объяснил. Ты сказал, что напоишь меня, заберёшь карту, а потом перепрограммируешь систему безопасности. Но перепрограммируешь для чего?
Caleb Чтобы изменить процедуру блокировки. Так что при отключении электроэнергии двери не запирались, а открывались.
Nathan Хм. Неплохо. Может, даже сработало бы.
Caleb Ну, сейчас узнаем.
Nathan Что ты имеешь в виду?
Caleb Я подумал, что ты наверняка нас наблюдаешь во время отключения света. Так что я уже всё это сделал. Когда вчера напоил тебя.
Nathan Что?
[свет включается. На камере в комнате Авы дверь открыта, и Ава идёт по стеклянному коридору]
Nathan Чёрт.
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