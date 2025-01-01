NathanНет, заправка для салата. Да, про девушек; какой у тебя типаж? Знаешь что, даже не отвечай. Допустим, это тёмнокожие девушки. Ладно, это твоё. Для примера, это твоё, хорошо? Почему именно это? Потому что ты провёл детальный анализ всех рас и сопоставил его с системой баллов? Нет! Тебе просто нравятся тёмнокожие. Последствие накопленных внешних стимулов, которые ты, наверное, и не заметил, а они — тебя.
CalebТы запрограммировал её на симпатию ко мне или нет?
NathanЯ запрограммировал её быть гетеросексуальной, так же как тебя запрограммировали быть гетеросексуалом.
NathanТы сам решил быть прямым? Да ладно! Конечно, тебя запрограммировали — природой, воспитанием или тем и другим. И, честно говоря, Кейлеб, ты начал меня раздражать, потому что это говорит твоя неуверенность, а не интеллект.
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Nathan[указывает на картину]Ты же знаешь этого парня, да?
NathanДжексон Поллок. Верно. Художник, который рисовал, капая краской. Он освобождал разум и давал руке идти своей дорогой. Не сознательно, но и не случайно. Где-то посередине. Это называли автоматическим искусством. Давай сделаем как в «Звёздном пути», хорошо? Включай интеллект.
NathanЯ — Кирк. Твой мозг — это двигатель варп. Включай интеллект. А что если бы Поллок поменял вызов с ног на голову? Что если бы вместо того, чтобы рисовать без мыслей, он сказал: «Знаешь что? Я не могу ничего нарисовать, если точно не знаю, зачем это делаю». Что бы тогда произошло?
NathanВот именно! Видишь? Вот мой парень, мой друг, который думает, прежде чем открыть рот. Он бы и штриха не сделал.
NathanСуть не в том, чтобы действовать автоматически. Суть — найти действие, которое не является автоматическим. От рисования до дыхания, от разговора до еб###. До влюблённости...
NathanИ к слову, Ава не прикидывается, что ты ей нравишься. Её флирт — это не алгоритм, чтобы тебя обмануть. Ты первый мужчина, которого она встретила, кроме меня. А я для неё как папа, да? Ты можешь её винить, что она на тебя запала?
NathanАва была крыской в лабиринте. И я дал ей один выход. Чтобы выбраться, ей пришлось использовать самосознание, воображение, манипуляцию, сексуальность, эмпатию — и она справилась. Если это не настоящая ИИ, то что же тогда, чёрт возьми?
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NathanВ течение ближайших нескольких дней ты будешь человеческим компонентом теста Тьюринга.
CalebВ тесте Тьюринга машина должна быть скрыта от экзаменатора.
NathanНет, нет. Мы уже давно перешли это. Если бы я спрятал тебе Аву, чтобы ты слышал только её голос, она бы прошла за человека. Настоящий тест — показать, что она робот, и посмотреть, почувствуешь ли ты у неё сознание.
CalebЗачем ты дал ей сексуальность? Искусственному интеллекту не нужен пол. Она могла быть серой коробкой.
NathanНа самом деле, я так не думаю. Можешь привести пример сознания на любом уровне, человеческого или животного, существующего без сексуального измерения?
CalebУ них есть сексуальность как эволюционная потребность для размножения.
NathanКакой у серой коробки стимул взаимодействовать с другой серой коробкой? Может ли сознание существовать без взаимодействия? В любом случае, сексуальность — это весело, чувак. Если ты собираешься существовать, почему бы не получать от этого удовольствие? Ты хочешь убрать у неё шанс влюбиться и пер@@@@ь? А на твой настоящий вопрос — да, она может пер@@@@ь.
NathanМежду её ног — отверстие с большим количеством датчиков. Если их правильно задействовать, возникает ощущение удовольствия. Так что, если хочешь, можешь её трах@@@ь с технической стороны. И ей это понравится.
CalebДа, именно. И я думаю, что умение различать их — это и есть тест Тьюринга, который ты хочешь, чтобы я провёл.
NathanСлушай, сделай одолжение. Забудь учебники. Мне нужны простые ответы на простые вопросы. Вчера я спросил, что ты о ней думаешь, и ты здорово ответил. Теперь вопрос: «Что она думает о тебе?»
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CalebЯ вырос в Портленде, штат Орегон. Без братьев и сестер. Мои родители были учителями в школе. И если мы собираемся узнать друг друга получше, наверное, стоит сказать, что они оба умерли. Автокатастрофа, когда мне было 15. На самом деле, я был в машине с ними. На заднем сидении. Но пострадала, в основном, передняя часть.
CalebДа... ну, нет, нет, нет... Я имею в виду, не хороший друг... Хороший друг — это... Мы только познакомились, понимаешь? Нужно время, чтобы... узнать друг друга, наверное.
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CalebЕё языковые способности... просто невероятны. Система стохастическая. Верно? Недетерминированная? Сначала я думал, что она переводит внутреннюю семантическую форму в синтаксическое дерево, а потом получает линейную последовательность слов. Но потом я понял, что модель — нечто гибридное.
NathanЭто здание — не дом. Это исследовательский центр. В этих стенах спрятано столько оптоволоконного кабеля, что его хватило бы, чтобы дотянуться до луны и поймать её лассо. И я хочу поговорить с тобой о том, над чем я работаю. Хочу поделиться этим с тобой. Вообще-то, я хочу поделиться этим с тобой настолько сильно, что меня это изнутри съедает. Но сначала мне нужно, чтобы ты сделал для меня кое-что.
Caleb[читает контракт]«Соглашение о неразглашении Blue Book.»
Caleb[продолжает читать]«Подписавшийся соглашается на регулярные проверки данных с неограниченным доступом, чтобы подтвердить, что никакая информация не была разглашена в публичных или частных форумах, любыми средствами коммуникации, включая, но не ограничиваясь устной, письменной или электронной формой.»
NathanЛадно, это не стандарт. Что я могу тебе сказать, Кэйлеб? Ты не обязан подписывать. Знаешь, мы могли бы провести пару дней, просто играя в бильярд, напиваясь вместе, сближаясь. А когда ты поймёшь, что упустил, примерно через год, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.
AvaТы не должен ему доверять. Ты не должен верить ни единому его слову.
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Nathan[пьяно искажая цитату Оппенгеймера]В бою, в лесу, на краю горы, на... на великом, тёмном море. Во сне, в смятении. В глубинах стыда... Добрые дела, что человек сделал прежде, защищают его. Добрые дела, что человек сделал прежде, защищают его. Добрые дела, что человек сделал прежде... защищают его.
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Nathan[встречаются впервые]Калеб, я просто скажу это прямо, чтобы было сказано, понятно? Ты в панике.
NathanДа. Ты в панике из-за вертолёта, гор и дома — всё это слишком круто. И ты в панике из-за меня, из-за этой встречи, этого разговора в этой комнате, в этот момент. Верно? Я понимаю. Понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но... Чувак, может, просто забудем об этом? Будем просто двумя парнями — Натаном и Калебом? Без всего этого «работодатель-сотрудник»?
CalebЯ не выиграл конкурс. Я не участвовал в лотерее. Меня выбрали. Это очевидно, если задуматься. Зачем случайно выбирать экзаменатора для теста Тьюринга? Мог бы прийти какой-нибудь бухгалтер или парень, который чинит кондиционер.
NathanКонкурс был прикрытием. Я не хотел, чтобы кто-то знал, что я здесь делаю и зачем ты мне нужен.
NathanМне нужен был человек, который задаст правильные вопросы. Я поискал и нашёл самого талантливого кодера в своей компании. Вместо того чтобы видеть в этом обман — посмотри на это как на доказательство.
NathanЭто как фаервол от протечек. Значит, я могу обсуждать секреты за ужином и быть уверен, что они не выйдут наружу. Но это же значит, что я не могу сказать ей, что я злюсь, когда она такая чёртова неуклюжая, что проливает вино на моего гостя.
CalebЯ знал, что должны были быть прототипы. То есть, не первая. Но думал, что, может, последняя.
Nathan[Нейтан качает головой.]Ава не существует отдельно, как и ты с мной. Она — часть цепочки. Версия 9.6. И с каждой версией они становятся чуть лучше.
CalebТак что, когда создаёшь новую модель, что делаешь со старой?
NathanСкачиваю сознание. Распаковываю данные. Добавляю новые алгоритмы, которые пишу. Для этого приходится частично форматировать, так что память стирается. Но тело остаётся. А тело Авы — хорошее. Так что сделаю то же, что и с Киоко.
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AvaЯ не хочу заставлять тебя чувствовать себя неуютно..
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NathanОтключили свет. Должно быть, уже десять часов. Думаю, Ава скоро задумается, где ты пропал. Как ты вообще собирался сбегать? Ты ведь не до конца объяснил. Ты сказал, что напоишь меня, заберёшь карту, а потом перепрограммируешь систему безопасности. Но перепрограммируешь для чего?
CalebЧтобы изменить процедуру блокировки. Так что при отключении электроэнергии двери не запирались, а открывались.