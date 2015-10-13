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Одной левой
Отзывы о фильме «Одной левой»
Одной левой
2015 / Россия
Трейлер
4.0
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Ната
13 октября 2015, 22:26
Я спала
13 октября 2015, 22:26
0
0
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Bbbugl
13 октября 2015, 22:31
Как можно такое убожество снимать и выпускать на экраны?!
И на это еще выделяют бюджетные средства.
1/10
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Андрей
13 октября 2015, 22:31
Рекламный ролик на 1,5 с игрой актёров, которым ничего не надо.
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Юрий
13 октября 2015, 22:31
Скукотище
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Яна
13 октября 2015, 22:31
Вообще никак. Тухлятина. Абсолютно не понравилась игра актеров и сама идея фильма.
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Swi4e
13 октября 2015, 22:31
ППЦ такой БРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД , это жесть просто. Через 30 минут , тупо ушли с фильма. ✊ ✊ ✊ ✊
0/10
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Bbbugl
13 октября 2015, 22:31
Нагиев-единственный актер в этом опусе,остальные-в роли мебели.
Унылое камно
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
гость
13 октября 2015, 22:31
Добрый день! подскажите песню, которая играет в фильме, когда Максим, танцевал с рукой
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
fall
13 октября 2015, 22:31
✊
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
fall
13 октября 2015, 22:31
✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 22:31
0
0
Ответить
Анна
15 октября 2015, 00:13
А мне понравилось. Кино про любовь, много смешных сцен. Нагиев неподражаем...✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Михаил
15 октября 2015, 00:13
Вообще фильм довольно посредственный, но в принципе (учитывая то что в кинотеатрах сейчас не идет хороших комедий, а на драму или триллер не хочется) один раз посмотреть можно. По сути весь фильм тянет один Нагиев своими фирменными Нагиевскими шутками в стиле сериала "Физрук". Основа фильма - изобретение американских комиков прошлого века, когда одна рука тебя не слушается (одна рука пытается утихомирить взбесившуюся другую). второстепенные роли играют актеры с ТНТ: Галустян и главная женская героиня из сериала "Зайцев+1" (фамилию актрисы лень в интернете посмотреть). Лысый Нагиев со шрамом на лице и с наколками на руках плохо вяжется с играемой им ролью человека искусства- скульптора. Короче, если есть возможность скачать фильм с торрента или с осла - не тратьте деньги на билеты в кино.
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Яна
15 октября 2015, 00:13
Вот имеено Нагиев больше всего и бесит в фильме. Эта дебильная рожа без признаков интелекта портит всю картину. Ну какой из него скульптор?
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Александр
15 октября 2015, 00:13
Не понравилось. 1/10
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Лось
15 октября 2015, 00:13
сколько идет кино?✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
Ответить
Дмитрий
15 октября 2015, 00:13
Думаю, Страна все-таки сходит в кино после 9го Мая и реально почтит память отцов за светлую жизнь. Дмитрий Нагиев настолько классно сыграл. Я не ожидал. Насколько он талантлив!
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Яна
15 октября 2015, 00:13
редкостный отстой
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Юрий
15 октября 2015, 00:13
Идея мягко выражаясь, идиотская. В руку вселилась женщина. А потом удивляются, почему русское кино говно?
15 октября 2015, 00:13
0
0
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1/10
0/10
Унылое камно
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