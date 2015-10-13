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Одной левой Одной левой
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Одной левой 2015 / Россия
4.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Одной левой»

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Ната 13 октября 2015, 22:26
Я спала
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 22:31
Как можно такое убожество снимать и выпускать на экраны?!

И на это еще выделяют бюджетные средства.

1/10
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Андрей 13 октября 2015, 22:31
Рекламный ролик на 1,5 с игрой актёров, которым ничего не надо.
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 22:31
Скукотище
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Яна 13 октября 2015, 22:31
Вообще никак. Тухлятина. Абсолютно не понравилась игра актеров и сама идея фильма.
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Swi4e 13 октября 2015, 22:31
ППЦ такой БРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД , это жесть просто. Через 30 минут , тупо ушли с фильма. ✊ ✊ ✊ ✊



0/10
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 22:31
Нагиев-единственный актер в этом опусе,остальные-в роли мебели.

Унылое камно
13 октября 2015, 22:31 Ответить
гость 13 октября 2015, 22:31
Добрый день! подскажите песню, которая играет в фильме, когда Максим, танцевал с рукой
13 октября 2015, 22:31 Ответить
fall 13 октября 2015, 22:31
13 октября 2015, 22:31 Ответить
fall 13 октября 2015, 22:31
✊ ✊ ✊ ✊
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Анна 15 октября 2015, 00:13
А мне понравилось. Кино про любовь, много смешных сцен. Нагиев неподражаем...✊
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Михаил 15 октября 2015, 00:13
Вообще фильм довольно посредственный, но в принципе (учитывая то что в кинотеатрах сейчас не идет хороших комедий, а на драму или триллер не хочется) один раз посмотреть можно. По сути весь фильм тянет один Нагиев своими фирменными Нагиевскими шутками в стиле сериала "Физрук". Основа фильма - изобретение американских комиков прошлого века, когда одна рука тебя не слушается (одна рука пытается утихомирить взбесившуюся другую). второстепенные роли играют актеры с ТНТ: Галустян и главная женская героиня из сериала "Зайцев+1" (фамилию актрисы лень в интернете посмотреть). Лысый Нагиев со шрамом на лице и с наколками на руках плохо вяжется с играемой им ролью человека искусства- скульптора. Короче, если есть возможность скачать фильм с торрента или с осла - не тратьте деньги на билеты в кино.
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Яна 15 октября 2015, 00:13
Вот имеено Нагиев больше всего и бесит в фильме. Эта дебильная рожа без признаков интелекта портит всю картину. Ну какой из него скульптор?
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Александр 15 октября 2015, 00:13
Не понравилось. 1/10
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Лось 15 октября 2015, 00:13
сколько идет кино?✊
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Дмитрий 15 октября 2015, 00:13
Думаю, Страна все-таки сходит в кино после 9го Мая и реально почтит память отцов за светлую жизнь. Дмитрий Нагиев настолько классно сыграл. Я не ожидал. Насколько он талантлив!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Яна 15 октября 2015, 00:13
редкостный отстой
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:13
Идея мягко выражаясь, идиотская. В руку вселилась женщина. А потом удивляются, почему русское кино говно?
15 октября 2015, 00:13 Ответить
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