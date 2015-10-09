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Каникулы
Отзывы о фильме «Каникулы»
Vacation
Каникулы
2015 / США
Трейлер
7.2
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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ТА
9 октября 2015, 16:47
Были единичные смешные моменты. В остальном ✊
9 октября 2015, 16:47
0
0
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Гелнара
9 октября 2015, 16:47
Поржала от души , ничего не бесило , не реклама перед просмотром , не сам фильм .
9 октября 2015, 16:47
0
0
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павло
9 октября 2015, 16:47
почитал комменты и в ужасе какие люди живут у нас.Фильм ГАВНО полное,как можно нормальному человеку смеяться над таким!Я в шоке))))после таких фильмов неделю будешь спать.
9 октября 2015, 16:47
0
0
Ответить
павло
9 октября 2015, 16:47
ты дура сама по себе ржать!!!!!!!!
9 октября 2015, 16:47
0
0
Ответить
Ольга
9 октября 2015, 16:49
Очень пошло...фильм ужасный ((((((((
9 октября 2015, 16:49
0
0
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Виктор
9 октября 2015, 16:49
Столько рекламы, перед просмотром раздражает, которую не возможно выключить.Желание смотреть рекламный трейлер сразу пропадает.
9 октября 2015, 16:49
0
0
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Bbbugl
9 октября 2015, 16:49
От одного рекламного ролика бл.вать тянет
9 октября 2015, 16:49
0
0
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Александр..
9 октября 2015, 16:49
Фильм угарный.. по моему лучшая комедия в этом году.. Что у людей с чувством эмора - не понимаю)
9 октября 2015, 16:49
0
0
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наталья
9 октября 2015, 16:49
сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п.
9 октября 2015, 16:49
0
0
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Безимянный
9 октября 2015, 16:49
"сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п." Ну наконец-то вы начинаете пресыщаться от глобаллизма, впихиваемого вам жидами в том числе посредством вот таких вот "фильмов", в которых люди ведут себя хуже животных, в которых призвание белых мужчин - быть шутами и подкаблучниками, а белых женщин - шлюхами. Ничего, скоро мы за все спросим с перхоти.
9 октября 2015, 16:49
0
0
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Swi4e1
9 октября 2015, 16:49
СУПЕР КОМЕДИЯ !✊ . Очень круто и смешно сняли. Шутки отменные , поржали от души =))))))
Эд Хелмс - идеально подошёл на эту роль
10/10
9 октября 2015, 16:49
0
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