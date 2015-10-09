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Каникулы Каникулы
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Vacation Каникулы 2015 / США
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Каникулы»

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ТА 9 октября 2015, 16:47
Были единичные смешные моменты. В остальном ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Гелнара 9 октября 2015, 16:47
Поржала от души , ничего не бесило , не реклама перед просмотром , не сам фильм .
9 октября 2015, 16:47 Ответить
павло 9 октября 2015, 16:47
почитал комменты и в ужасе какие люди живут у нас.Фильм ГАВНО полное,как можно нормальному человеку смеяться над таким!Я в шоке))))после таких фильмов неделю будешь спать.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
павло 9 октября 2015, 16:47
ты дура сама по себе ржать!!!!!!!!
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Ольга 9 октября 2015, 16:49
Очень пошло...фильм ужасный ((((((((
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Виктор 9 октября 2015, 16:49
Столько рекламы, перед просмотром раздражает, которую не возможно выключить.Желание смотреть рекламный трейлер сразу пропадает.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
От одного рекламного ролика бл.вать тянет
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Александр.. 9 октября 2015, 16:49
Фильм угарный.. по моему лучшая комедия в этом году.. Что у людей с чувством эмора - не понимаю)
9 октября 2015, 16:49 Ответить
наталья 9 октября 2015, 16:49
сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Безимянный 9 октября 2015, 16:49
"сходили вчера на фильм "каникулы". Хуже фильма не увидела!!!!! очень специфичный юмор,где пошлые словечки, блюют, купаются в фекалиях и т.п." Ну наконец-то вы начинаете пресыщаться от глобаллизма, впихиваемого вам жидами в том числе посредством вот таких вот "фильмов", в которых люди ведут себя хуже животных, в которых призвание белых мужчин - быть шутами и подкаблучниками, а белых женщин - шлюхами. Ничего, скоро мы за все спросим с перхоти.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Swi4e1 9 октября 2015, 16:49
СУПЕР КОМЕДИЯ !✊ . Очень круто и смешно сняли. Шутки отменные , поржали от души =))))))

Эд Хелмс - идеально подошёл на эту роль



10/10
9 октября 2015, 16:49 Ответить
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