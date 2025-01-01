AntonДорогие мои, мы собрались здесь сегодня, потому что вы все мертвы... и это всё моя вина. Мама, папа, вы кормили меня, давали крышу над головой, пока я вас не убил. Что, наверное, не делает меня хорошим сыном. Но я постараюсь измениться.
[трепет руки]
AntonМик, Пнаб, я никогда не забуду все те моменты, когда мы сидели, смотрели телевизор и были по-настоящему, по-настоящему кайфанутые. И все остальные моменты, когда мы просто... ну, наверное, это всё, что мы и делали.
MickАнтон, меня просто убивает видеть тебя таким напряжённым, мужик. Ты отрезал себе руку ради кого-то, кто знает ради кого. Так что я хочу, чтобы ты взял немного времени для себя. Расслабься, отдохни, брат.
AntonНет, нет, нет, знаешь что? В этот раз нет. Всё, с меня хватит, я просто сижу целыми днями, туплю, смотрю телевизор, курю траву...
MickНет, нет, нет, никаких речей в стиле Кевина Костнера, понял? Просто пошли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PnubЭто не Домино, ленив#я сук#, иди и возьми сам!
TanyaМне так стыдно за то, как я с ними обращалась, пока они были живы. Вот, например... они пригласили меня на двойное свидание. Не хотели, чтобы я приводила девушку. Им было нужно только я и они вдвоём... втроём. Типа любовный треугольник. Я думала, они чокнутые или что-то в этом роде...