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Киноафиша Фильмы Рука-убийца Цитаты из фильма Рука-убийца

Цитаты из фильма Рука-убийца

Anton Эй, я никого нарочно не убивал, понятно?
Mick Да ну, мы же не в аду были! Там, знаешь, в конце длинного туннеля такой яркий белый свет, и голоса девчонок, и эта музыка...
Anton Музыка?
Pnub Да, такая не очень крутая музыка, типа Энии. А голоса этих девчонок говорили: «Идите к нам, идите к свету».
Anton И что дальше?
Mick Мы подумали: к чёрту всё это, это же о-о-очень далеко!
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Mick [держит электрический нож для резки] Смотри на меня! Смотри на меня! Я — Кожаное Лицо!
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Pnub Может, нам стоит убрать это.
Mick Да, и заодно вычистим весь этот чёртов дом.
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Pnub Как обычно, марихуана спасает в противном случае провальный день.
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[последние реплики]
Mick Эй, ты был прав. Антон визжит, как девчонка!
Pnub Думаешь, нам сказать ему, что мы написали на потолке?
Mick П#здец!
Pnub Эй, пошли прогуляемся мимо медсестры!
Mick Ладно, но осторожно. Некоторые из них — мужики.
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Pnub Ты что, новости не смотришь?
Anton Ненавижу эту х#вову передачу.
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Anton Ты мне соврал!
Mick Ты меня убил, давай попытаемся трезво это оценить!
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Pnub Зачем нам в ад? Мы не плохие, мы не прямо хорошие, но, по крайней мере, мы не ходим и не убиваем людей!
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Pnub [после того, как они нашли Кертиса и его девушку мёртвыми в машине] Вот это напрасная смерть.
Mick Я думал, ты не любишь Кертиса.
Pnub Я про её задницу говорю!
Mick Ну, по крайней мере, он умер счастливым.
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Anton [Слышит стоны из могилы Мика] Мик?
Mick Здесь. Антон, помоги мне. Давай, чувак, я тут не могу дышать. Антон? Антон, ты меня слышишь?
Anton [Опускается на колени и наклоняется над могилой Мика] Мик?
Mick Да, чувак, это Мик.
Anton Ты мёртв!
Mick Нет, не мёртв! Ты здорово стукнул меня по башке. Наверное, я был без сознания.
Anton Ты так думаешь?
Mick Я знаю, м#к, теперь откопай меня!
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Debi Моя работа здесь сделана. Время для ритуального секса!
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Debi В этом мире есть зло, и я собираюсь надрать ему задницу!
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Mick Я пойду вызову скорую. Какая там цифра?
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Anton Что, б##ь, ты творишь, чувак? Да это же мой отец!
Pnub Сердечно-лёгочная реанимация, чувак! Я видел это в Спасателях Малибу, чувак!
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Mick ЧЕРТ ПОБЕРИ!
Pnub Ладно, это не я виноват, эта штука должна была опускаться ГОРАЗДО медленнее!
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[после того, как увидел сообщение на потолке]
Папа Тобиас Это просто розыгрыш
[выключает фонарик]
Папа Тобиас Антон.
Мама Тобиас Антон? Наш маленький скутер никогда бы так не поступил!
Папа Тобиас Хватит называть его этим детским именем. Антон и пальцем не пошевельнул бы, даже если бы дом горел!
🧡
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Pnub Эй, не забудь мой бонг.
Mick Ты этот бонг не делал.
Pnub Да я его аргонной сваркой и всё такое.
Mick Ты же даже на технике не учишься.
Pnub П### тебе!
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Anton Дорогие мои, мы собрались здесь сегодня, потому что вы все мертвы... и это всё моя вина. Мама, папа, вы кормили меня, давали крышу над головой, пока я вас не убил. Что, наверное, не делает меня хорошим сыном. Но я постараюсь измениться.
[трепет руки]
Anton Мик, Пнаб, я никогда не забуду все те моменты, когда мы сидели, смотрели телевизор и были по-настоящему, по-настоящему кайфанутые. И все остальные моменты, когда мы просто... ну, наверное, это всё, что мы и делали.
[срывает цветы с сада и бросает их на "могилы"]
Anton Аминь.
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Mick Антон, меня просто убивает видеть тебя таким напряжённым, мужик. Ты отрезал себе руку ради кого-то, кто знает ради кого. Так что я хочу, чтобы ты взял немного времени для себя. Расслабься, отдохни, брат.
Anton Нет, нет, нет, знаешь что? В этот раз нет. Всё, с меня хватит, я просто сижу целыми днями, туплю, смотрю телевизор, курю траву...
Mick Нет, нет, нет, никаких речей в стиле Кевина Костнера, понял? Просто пошли.
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Pnub Это не Домино, ленив#я сук#, иди и возьми сам!
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Mick Это Могучий Джо Бонг!
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[после антиклимактического уничтожения руки]
Mick Вот и всё? Вот и всё? Ни взрывов, ни ада, ни -
[пронзительно завывает демонически]
Mick Ну, я рад, что все живы, но... это было слабо.
🧡
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Pnub [Антон, Мик и Пнаб обнаруживают, что «убийца» написал слово «МУРАВЕЙ» кровью на полу после того, как нашли тела родителей Антона] «Муравей? Их убили муравьи?»
Mick [раздражённо] Пожалуйста, не глупи.
[Антону]
Mick У тебя, типа, злая тётя есть?
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Pnub Почему бы тебе просто не подойти и не назвать ей своё имя? Может, она подумает, что ты... смешной или что-то в этом роде.
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Tanya Нет, к чёрту его! Я имею в виду, с ним всё будет в порядке.
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Anton Все разойдитесь по домам, тут псих-убийца! Я отрезал себе руку, а теперь она всех вас убьёт!
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Anton [пока пытается отрезать себе руку] Вот он, я знаю это.
Pnub Эти штуки даже мой бэйгл не разрежут.
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Anton Так что, что вы тут делаете?
Pnub Нам нужно где-то зависнуть. Не будь эгоистом, Антон! У других родителей живы!
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Mick Это что-то одноразовое.
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Tanya Мне так стыдно за то, как я с ними обращалась, пока они были живы. Вот, например... они пригласили меня на двойное свидание. Не хотели, чтобы я приводила девушку. Им было нужно только я и они вдвоём... втроём. Типа любовный треугольник. Я думала, они чокнутые или что-то в этом роде...
[начинает плакать]
Tanya Так что... я сказала им пшёлт друг к другу.
Randy Вау! И они?
🧡
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Anton Ну как, кто теперь твой папочка, сук#, а? Кто теперь твой бл#дский папочка?
🧡
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Mick Пойдём пройдемся через медсестру.
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Pnub А если бы у твоей мамы были зубы, она бы не так хорошо сосала. В чём твой смысл?
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[Антон собирается отрубить свою «злую» правую руку]
Mick Погоди-ка. Если отрубишь правую руку, как тогда будешь отрубать другую?
Anton Да нет, брат, левая — это навсегда. Ну, не такая уж она и бездельница была.
Mick Правда?
Anton Да, ну, я ж пультом ею махал, зажигалкой, срывал напряжение. Нет, это правильное решение.
🧡
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Anton [после отрезания руки] Куда она делась?
Pnub Что, руку имеешь в виду?
Anton Конечно, руку имею в виду!
Pnub Попробуй заглянуть себе в жопу.
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Mick [оператору 911] С моим другом что-то не так, кажется, он наелся мускатного ореха или чего-то ещё.
🧡
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🥱
Mick Ладно, я не собираюсь это всё проходить, Таня.
🧡
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Anton Весь день сижу, курю траву, смотрю телевизор...
Mick Нет, нет! Без речей в стиле Кевина Костнера, просто пойдём!
🧡
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🥱
Mick Да, я был немного обижен из-за того, что меня убил мой лучший друг, но со временем я это пережил.
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Tanya [Молли и Таня танцуют под песню The Ramones «I Wanna Be Sedated», которую исполняет The Offspring] Молли! Что тебя беспокоит?
Molly Просто думаю.
Tanya И знаю, о ком!
Molly Просто думала, что он уже здесь.
Tanya Он придёт. Я пойду за пуншем. Хочешь?
[Молли кивает 'да']
Tanya Ладно, сейчас вернусь.
🧡
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🥱
Randy Чёрт, не могу поверить, что ты так меня подвёл. Я думал, мы друзья!
🧡
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🥱
[Платье Молли рвётся, обнажая её нижнее бельё]
Pnub Держу пари, она получит приз за лучший костюм.
🧡
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🥱
Anton Мы сегодня здесь собрались... ну... потому что вы все мертвы.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Anton [поёт] Дьяволица, которой терять нечего, ветер в её волосах и жвачка на туфле-ах-ах!
🧡
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Randy Праздные руки — помощники дьявола.
🧡
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Pnub Осторожно с головой, она немного шатается.
🧡
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Mick Эй, ты прав, Антон орать умеет, как девчонка.
🧡
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🥱
Pnub [пока Мик аплодирует] Вперёд, Вапу!
🧡
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🥱
Девушка у Бургер Джангла Вот как-то раз меня пригласили на двойное свидание, и я подумала, что они, блин, чё-то не в себе...
[начинает плакать]
Девушка у Бургер Джангла ... так что я им сказала пойти друг к другу раз...
Рэнди Вау! И что, пошли?
🧡
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🥺
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Pnub Ты ору как девчонка.
🧡
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