Tanya Мне так стыдно за то, как я с ними обращалась, пока они были живы. Вот, например... они пригласили меня на двойное свидание. Не хотели, чтобы я приводила девушку. Им было нужно только я и они вдвоём... втроём. Типа любовный треугольник. Я думала, они чокнутые или что-то в этом роде...

[начинает плакать]

Tanya Так что... я сказала им пшёлт друг к другу.