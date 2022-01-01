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Эвридика живет с мамой, которая постоянно гастролирует или репетирует на базе со своим хором. Поэтому девушка-подросток целыми днями предоставлена сама себе. Она слоняется по городу в поисках приключений, думает о смене имени и не ходит в школу, разругавшись с преподавателями. Эвридика эпатирует окружающих и создает свою суицидальную вселенную в Сети. Там она цитирует любимых авторов, публикует свои фото и видео, сделанные на раздолбанный телефон, и находится в постоянном поиске того, кто…