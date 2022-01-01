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Час призраков 2
Час призраков 2, 2014: актеры и роли
3 A.M.: Part 2
Час призраков 2
2014 / Таиланд
Трейлер
4.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Час призраков 2, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Исара Нади
Кирати Накинтанон
В ролях
Синджай Пленгпанит
Супанарт Джитталила
Suppanad Jittaleela
Рэй МакДональд
Ray MacDonald
Тхават Порнраттанапрасерт
Интач Леораквонг
Понгсатом Шрипинта
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