Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Умирающий свет Цитаты из фильма Умирающий свет

Цитаты из фильма Умирающий свет

Evan Lake [директору ЦРУ] Ты так засунул голову Обаме в зад, что теперь видишь только его дерьмо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milton Schultz [говорит по телефону] Что-то случилось.
Evan Lake Что?
Milton Schultz Не хочу говорить об этом по открытому каналу. Где ты? Я подъеду.
Evan Lake [нет ответа]
Milton Schultz Эван, где ты?
Evan Lake Diamond Tuesdays.
Milton Schultz Ты в Ruby Tuesdays?
Evan Lake Да, я в Ruby Tuesdays. Я только что это сказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evan Lake [вход в дом Банира] Салам алейкум, муд##к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evan Lake [говорит перед новыми рекрутами ЦРУ] Что, чёрт возьми, вы здесь делаете? Вы что, не слышали? ЦРУ рухнуло, как Берлинская стена, и все люди президента не могут это исправить! Всё сломано! Ненадёжно. Неверно. Не выдерживает давления Белого дома. Предатели. Смотрят порно, прослушивают телефоны. Лучшие и умнейшие уволились или вышли на пенсию. Что, во имя Иисуса Христа, прибитого к кресту, вы здесь делаете?
[он и рекруты молча смотрят друг на друга]
Evan Lake Потому что вы услышали призыв. Вот почему. Ваше будущее перед вами, как шведский стол на круизном лайнере. Вы преподавали в классе, работали на кухне, тренировались в спортзале, и вы услышали призыв. Для одних это было приключение. Для других — тайна. Для всех — это был 11 сентября, и вы услышали призыв, призыв долга и любви к Родине. Почему? Потому что у вас есть ценности!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Evan Lake ЦРУ получило несколько ударов. Некоторые заслуженно. Мы побывали на полу, но снова встали на ноги, потому что другого выхода нет, потому что наша страна нуждается в нас, и потому что у нас есть что? Ценности!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milton Schultz [чтение] Момбаса.
Evan Lake Задница Восточной Африки. Именно туда и попадёт такой, как Банир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abdi Abikarim [работа над маскировкой Эвана] Мир — не самое красивое место без макияжа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Muhammad Banir По-настоящему опасны те, кто слепо выполняет приказы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evan Lake У тебя болезнь крови. Моя болезнь — в голове.
Muhammad Banir Что за болезнь?
Evan Lake Я начинаю забывать.
Muhammad Banir О, есть, что забывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше