Что, чёрт возьми, вы здесь делаете? Вы что, не слышали? ЦРУ рухнуло, как Берлинская стена, и все люди президента не могут это исправить! Всё сломано! Ненадёжно. Неверно. Не выдерживает давления Белого дома. Предатели. Смотрят порно, прослушивают телефоны. Лучшие и умнейшие уволились или вышли на пенсию. Что, во имя Иисуса Христа, прибитого к кресту, вы здесь делаете?

[он и рекруты молча смотрят друг на друга]

Потому что вы услышали призыв. Вот почему. Ваше будущее перед вами, как шведский стол на круизном лайнере. Вы преподавали в классе, работали на кухне, тренировались в спортзале, и вы услышали призыв. Для одних это было приключение. Для других — тайна. Для всех — это был 11 сентября, и вы услышали призыв, призыв долга и любви к Родине. Почему? Потому что у вас есть ценности!