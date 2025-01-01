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Киноафиша Фильмы Джейсон Борн Цитаты из фильма Джейсон Борн

Цитаты из фильма Джейсон Борн

[из трейлера]
Jason Bourne Я знаю, кто я. Я помню всё.
Nicky Parsons Вспоминать — не значит знать.
Jason Bourne Рассказывай.
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Jason Bourne Я вызвался, потому что думал, что наши враги убили его. Я вызвался из-за лжи.
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CIA Director Robert Dewey Ты никогда не найдёшь покоя. Пока сам себе не признаешь, кто ты на самом деле.
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[Последние реплики]
Heather Lee Мне жаль, что с тобой произошло. Как с тобой обращались. Но те, кто это сделал, ушли, и в Агентстве происходят перемены.
Jason Bourne Что тебе нужно?
Heather Lee Я знаю, ты всегда был патриотом. Тебе небезразлична судьба этой страны. Нам нужна твоя помощь, чтобы защитить её. Вернись... и мы будем работать вместе.
Jason Bourne Дай подумать.
Heather Lee Как я тебя найду?
[Борн уходит. Ли садится в машину, находит запись и включает её]
Director NI Edwin Russell [закадровый голос] Ты всё ещё думаешь, что сможешь его вывести?
Heather Lee [закадровый голос] Он мне доверяет. После всего, что мы прошли. Я выведу его. Я в этом уверена.
Director NI Edwin Russell [закадровый голос] А если нет?
Heather Lee [закадровый голос] Тогда... придётся его у*бать.
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CIA Director Robert Dewey [из трейлера, речь о Джейсоне Борне] Зачем ему возвращаться именно сейчас?
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Jason Bourne Следующий патрон — в твоей голове!
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Jason Bourne [впервые они видятся в фильме, на демонстрации, которая перерастает в беспорядки] Я же говорил тебе, Кристиан Дассо тебя прикончит.
Nicky Parsons У нас нет выбора, Джейсон. Всё началось снова. Новая программа. Железная Рука. Это даже хуже, чем раньше.
Jason Bourne Причём тут я?
Nicky Parsons Потому что это важно. Это действительно важно.
Jason Bourne Мне — нет. Главное — выжить. Выйти из поля зрения, остаться в живых.
Nicky Parsons Я в это не верю, и ты тоже. Посмотри на себя. Посмотри, что ты творишь. Так долго жить нельзя.
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[первые реплики]
Джейсон Борн [закадровый голос] Я помню. Я помню всё.
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Craig Jeffers [после того, как персонаж Алисии Викандер, Хизер Ли, сообщает трем главным директорам ЦРУ, что недавний взлом главных серверов ЦРУ был осуществлен хакером, связанным с Джейсоном Борном] Борн? Чёрт побери!
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CIA Director Robert Dewey [Джейсон, который держит пистолет нацеленным на Дьюи, говорит, что старается не быть убийцей] И как у тебя с этим получается?
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Asset [душит Борна] Ты предатель. Всегда им был. У тебя это в крови.
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Jason Bourne [имеется в виду его отец] Это был тот день, когда его убили! Говорили, что террористы. Но ведь его не террористы убили, правда?
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Hacker Используй SQL, чтобы испортить их базы данных.
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CIA Director Robert Dewey 32 убийства, Джейсон. Каждое из них имело значение. Люди по всей стране теперь в безопасности благодаря тому, что ты сделал.
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CIA Director Robert Dewey Что происходит, Хизер
Heather Lee Команда Альфа не отвечает
CIA Director Robert Dewey Браво?
Heather Lee Тишина
CIA Director Robert Dewey [зная, что агент уже уничтожил команды Альфа и Браво] Потеряли обе команды? Возьмись за эту операцию, Хизер... Это Борн... Дайте зеленый свет агенту
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CIA Director Robert Dewey Это не про месть.
Asset Да, про месть. И не закончится, пока кто-нибудь из нас не умрёт.
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