Craig Jeffers[после того, как персонаж Алисии Викандер, Хизер Ли, сообщает трем главным директорам ЦРУ, что недавний взлом главных серверов ЦРУ был осуществлен хакером, связанным с Джейсоном Борном]Борн? Чёрт побери!
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CIA Director Robert Dewey[Джейсон, который держит пистолет нацеленным на Дьюи, говорит, что старается не быть убийцей]И как у тебя с этим получается?
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Asset[душит Борна]Ты предатель. Всегда им был. У тебя это в крови.
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Jason Bourne[имеется в виду его отец]Это был тот день, когда его убили! Говорили, что террористы. Но ведь его не террористы убили, правда?
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HackerИспользуй SQL, чтобы испортить их базы данных.
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CIA Director Robert Dewey32 убийства, Джейсон. Каждое из них имело значение. Люди по всей стране теперь в безопасности благодаря тому, что ты сделал.