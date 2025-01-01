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Киноафиша Фильмы Зажигая звезды Цитаты из фильма Зажигая звезды

Цитаты из фильма Зажигая звезды

Dylan Thomas Нет никакой тайны, Джон. Ни святого Грааля. Только то, что перед всеми нами. Не открывай книгу. Открой окно.
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John Malcolm Brinnin Ты не умеешь играть в шахматы? Почему сразу не сказал?
Dylan Thomas Ты и не спрашивал.
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Dylan Thomas Что случилось с Третьей авеню? Красные ночью её украли?
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John Malcolm Brinnin Так ты пишешь для себя?
Dylan Thomas Для всех.
John Malcolm Brinnin Это слишком много.
Dylan Thomas Никто не спрашивал.
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John Malcolm Brinnin Иногда я не понимаю тебя, и мне трудно это признать. Ты теряешь меня в тумане слов и образов, которые часто не сочетаются.
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Dylan Thomas [сильный кашель]
John Malcolm Brinnin Ты в порядке? Что случилось?
Dylan Thomas Это просто мои лёгкие, испорченные пеной.
John Malcolm Brinnin Звучит не очень.
Dylan Thomas Смерть не должна быть такой.
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Dylan Thomas Какая потрясающая, словно небесная печь, эта тварь. «Вернись к нам, наш ангел рифмы и жизни». Она пишет лучше меня, всегда так было. Посмотри на её почерк. Ах, и эти бёдра!
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John Malcolm Brinnin До Еля осталось всего три дня. Мне нужно быть уверенным, что ты готов.
Dylan Thomas Ты меня выставляешь будто я какой-то чемпион.
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John Malcolm Brinnin Нью-Йорк мне не подошёл.
Dylan Thomas Чему?
John Malcolm Brinnin Тебе.
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Dylan Thomas Мы могли бы сейчас быть в «Мойфи», пить по стакану и петь с международными шпионами и девчонками с именами, как у шоколадок.
John Malcolm Brinnin А я бы сдирал тебя с пола и уносил домой.
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Doctor Не выпускай его из виду. Нью-Йорк убивает его.
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Jack С тобой трудно связаться, Джон. Половина Верхнего Ист-Сайда тебя искала. Мы уже начали волноваться, что этот Джон утащил тебя на Венеру,
[смеётся]
Jack Юпитер, Марс...
Dylan Thomas Нет, просто Коннектикут.
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John Malcolm Brinnin Сколько бед может принести один поэт?
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Dylan Thomas Можно одолжить твою жену, Стэнли? Она — как молния в бутылке.
John Malcolm Brinnin Разве у тебя уже нет жены?
Shirley Ну, знаешь, как говорят. Один — компания, двое — толпа, а трое — вечеринка.
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John Malcolm Brinnin Откуда всё это берётся? С каких истоков эти слова льются?
Dylan Thomas Не надо.
John Malcolm Brinnin Никто не настолько загадочен.
Dylan Thomas Мы веселимся, Джон. Не порть это.
John Malcolm Brinnin Я не порчу.
Dylan Thomas [кричит] Почему ты должен всё разрушить? Обозвать это?
John Malcolm Brinnin Прости.
Dylan Thomas Нет, это я прошу прощения. Я ужасный маленький чёрт, который не умеет держать друзей и не умеет пить. Прости меня.
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Stanley Ширли любит иногда расслабиться. Как Везувий. Я позволяю себе!
John Malcolm Brinnin Как по-католически с твоей стороны.
Stanley Не скажи. У всех свои слабости. У тебя разве нет?
John Malcolm Brinnin У меня нет времени на слабости. Дилан проследит, чтобы так и было. До четырёх дней назад я думал, что я профессор поэзии в Нью-Йорке. А теперь? Не уверен. Благотворитель, нянька, медсестра...
Stanley Чёрт, ты это преподносишь как брак.
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Rosie Меня зовут Рози.
John Malcolm Brinnin А, точно, да. Привет, Рози.
Rosie Да ну. А ты кто такая?
John Malcolm Brinnin Я поэт... профессор поэзии. Манхэттен. Это первая поездка моего друга в Америку. Я его Босвелл. Его писарь.
Rosie Ты, должно быть, поэт. Говоришь смешно.
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John Malcolm Brinnin [пьяный] Хочешь увидеть универсального поэта? Сначала я выпью эту бутылку скотча, а потом пойду искать бутылку водки.
Jack [смеётся]
John Malcolm Brinnin Это не так смешно.
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Shirley Никто никуда не уходит. Ещё коктейльный час. Надеюсь, у тебя есть китайская скакалка или колода карт, иначе Стэнли начнёт трещать о джазе.
Stanley Мужчинам нужно хобби, дорогая.
Shirley Как кошке нужен велосипед.
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Lady Lye О, Дилан. В последний раз, когда я тебя видела, ты был ангелом. А теперь посмотри на себя. Вот так вот. Такая трагедия, такая потеря. Что бы я могла сделать с тобой... для тебя. Безнадёжный мальчик. Будь выдающимся, мальчик. Постарайся быть выдающимся.
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John Malcolm Brinnin [пьяный] Джеку. Старому доброму Джеку. Есть только один вопрос, который меня мучит. В чём твой интерес? Это меня не даёт покоя. Профессиональная зависть? Желание показать мою несостоятельность? Ты хотел спонсорские деньги для себя? Что же это? Или... ещё один иск о признании отцовства? Чёрт, эти чирлидерши.
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John Malcolm Brinnin Что сказала эта женщина?
Dylan Thomas Моя жена, Джон, это не твое дело.
John Malcolm Brinnin Что она сказала, что разбудило тебя от сна? Мне нужно знать. Что она может там нацарапать...
Dylan Thomas Хватит, Джон.
John Malcolm Brinnin ...своей грубой дешёвой рукой, которая затмевает всё моё существо.
Dylan Thomas Хватит!
John Malcolm Brinnin Эта... с###а!
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Dylan Thomas Я не могу больше терять время.
John Malcolm Brinnin Терять?
Dylan Thomas Завтра поезд в Бостон... рано. Нельзя опаздывать. Быть готовым, быть готовым. Я сейчас соберусь. Пошли, Джон!
John Malcolm Brinnin Тратить время? Ты ведь ничего у меня больше не заберёшь, правда? Я пуст. Ты насытился моим сердцем и разумом и не оставил ничего.
Dylan Thomas Полегче, Джон.
John Malcolm Brinnin Ты эгоистичный вампир!
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John Malcolm Brinnin Давай я тебя отвезу на вокзал, чтобы ты мог кого-нибудь другого пугать.
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Дилан Томас Иногда я предпочитаю человечество во сне. Когда мы видим сны.
Джон Малкольм Бриннин Для одержимого деньгами соловья это довольно романтично. Может, тебе стоит об этом написать.
Дилан Томас Возможно, я и напишу... Джон Малкольм Бриннин. Вот черт, я точно напишу.
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Jack Бедный Джон. Я же тебя предупреждал. Держись крепче, малыш. Когда я закончу, ты будешь учить польских детей из Гринпойнта "Мать Гусыню".
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Shirley Дилан, дорогой, мне кажется, теперь твоя очередь развлечь меня чем-то, что стучит в ночи.
Dylan Thomas Рад помочь, но не думаю, что Стэнли одобрит.
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John Malcolm Brinnin Знаешь, легкомыслие — самая безнадёжная форма интеллектуального порока.
Dylan Thomas Если это порок, то к чёрту добродетель.
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John Malcolm Brinnin Это король.
Dylan Thomas У него, должно быть, есть влияние.
John Malcolm Brinnin Не такое сильное, как у королевы. Самая сильная фигура на доске. Она может взять любую вражескую фигуру.
Dylan Thomas Женщина рода.
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Dylan Thomas Я — пьяница!
John Malcolm Brinnin Он знает.
Doctor Я знаю.
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Dylan Thomas Нью-Йорк. Ты смелая су##а. Точно не разочаровала.
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