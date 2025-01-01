StanleyНе скажи. У всех свои слабости. У тебя разве нет?
John Malcolm BrinninУ меня нет времени на слабости. Дилан проследит, чтобы так и было. До четырёх дней назад я думал, что я профессор поэзии в Нью-Йорке. А теперь? Не уверен. Благотворитель, нянька, медсестра...
Lady LyeО, Дилан. В последний раз, когда я тебя видела, ты был ангелом. А теперь посмотри на себя. Вот так вот. Такая трагедия, такая потеря. Что бы я могла сделать с тобой... для тебя. Безнадёжный мальчик. Будь выдающимся, мальчик. Постарайся быть выдающимся.
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John Malcolm Brinnin[пьяный]Джеку. Старому доброму Джеку. Есть только один вопрос, который меня мучит. В чём твой интерес? Это меня не даёт покоя. Профессиональная зависть? Желание показать мою несостоятельность? Ты хотел спонсорские деньги для себя? Что же это? Или... ещё один иск о признании отцовства? Чёрт, эти чирлидерши.