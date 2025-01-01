Narrator31 декабря 2014 года такси проехало через Сан-Франциско — из Чайнатауна в Марин. В машине была одна пассажирка: женщина, ее настоящее имя — Адалин Боуман, нынешнее — Дженнифер Ларсон. Это первая и последняя глава ее истории.
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NarratorДесять месяцев спустя после смерти мужа Адэлайн ехала на север, к пляжному домику родителей, где пятилетний Флеминг ждал её, когда произошло нечто необычное, почти волшебное — в округе Сонома, Калифорния, пошёл снег. Погружение в ледяную воду вызвало у Адэлайн анаэробный рефлекс: она мгновенно перестала дышать, а сердце замедлило биение. Через две минуты температура тела Адэлайн Боуман опустилась до 87 градусов,
NarratorВ 8:55 молния ударила в машину, разрядив полмиллиарда вольт и вызвав ток в 60 тысяч ампер. Эффект был тройным. Во-первых, разряд дефибриллировал сердце Адэлайн Боуман. Во-вторых, он вывел её из анаэробного состояния — она сделала первый вдох за две минуты. В-третьих, согласно принципу сжатия электронов в дезоксирибонуклеиновой кислоте по фон Леману — который будет открыт в 2035 году — Адэлайн Боуман с этого момента будет невосприимчива к разрушительному влиянию времени. Она больше не будет стареть ни на день.
William JonesВсем привет. Не хочу портить праздник, но хочу сказать пару слов. Прежде всего, спасибо, что вы здесь. Кэти и я очень благодарны, что вы пришли. Для нас многое значит, что вы здесь, чтобы отпраздновать первые... первые 40 лет нашего брака.
William JonesКогда я впервые встретил эту прекрасную даму, в старые добрые времена, у меня было... у меня было довольно чёткое представление о том, чем я хочу заниматься, но я не совсем понимал, кем хочу быть как мужчина, когда вырасту. Если вообще вырасту.
NarratorВ тот момент, когда сердце Адалин ударило током дефибриллятора, структуры теломер в её генах вновь обрели гибкость, и она начала естественный процесс старения. Уильям был прав — комета Делла С 1981 действительно вернулась. С опозданием в полвека, но такой же яркой и великолепной, как он и предсказывал.
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NarratorЛуна ответственна за многое из того, что происходит на поверхности Земли. В 1178 году мимо пролетел метеорит и ударил по Луне. Получившийся удар вызвал сильные приливы на всех лунных фазах в Огненной Земле, Аргентина. Повышение среднего прилива на 23% в эту ночь вызвало шторм в 2000 милях от побережья Тихого океана, что привело к увеличению молекулярной ионизации в атмосфере. И впервые за 78 лет в этой части графства Сонома выпал снег.
Narrator[когда Адалин лежит рядом с разбитой машиной]На первых стадиях переохлаждения тело пытается вырабатывать тепло дрожью. Когда это не удаётся, уменьшается кровоток к конечностям. Метаболизм замедляется до предела. Ты умираешь, но не осознаёшь этого. На последних стадиях... жертва дышит всего раз или два в минуту. Состояние приостановленной анимации.
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FlemmingТебе не обязательно быть одному навсегда. Разве не скучаешь по тому, чтобы кого-то любить? Прошло уже столько времени.