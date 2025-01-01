Narrator Десять месяцев спустя после смерти мужа Адэлайн ехала на север, к пляжному домику родителей, где пятилетний Флеминг ждал её, когда произошло нечто необычное, почти волшебное — в округе Сонома, Калифорния, пошёл снег. Погружение в ледяную воду вызвало у Адэлайн анаэробный рефлекс: она мгновенно перестала дышать, а сердце замедлило биение. Через две минуты температура тела Адэлайн Боуман опустилась до 87 градусов,

Narrator В 8:55 молния ударила в машину, разрядив полмиллиарда вольт и вызвав ток в 60 тысяч ампер. Эффект был тройным. Во-первых, разряд дефибриллировал сердце Адэлайн Боуман. Во-вторых, он вывел её из анаэробного состояния — она сделала первый вдох за две минуты. В-третьих, согласно принципу сжатия электронов в дезоксирибонуклеиновой кислоте по фон Леману — который будет открыт в 2035 году — Адэлайн Боуман с этого момента будет невосприимчива к разрушительному влиянию времени. Она больше не будет стареть ни на день.