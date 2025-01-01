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Киноафиша Фильмы Век Адалин Цитаты из фильма Век Адалин

Цитаты из фильма Век Адалин

Adaline Bowman Скажи мне что-нибудь, за что я могла бы держаться вечно и никогда не отпускать.
Ellis Jones Отпусти.
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Ellis Jones Знаешь, в Италии есть поговорка: «Anni, amori, e bicchieri di vino, no che contato mai.»
Adaline Bowman Годы, любовники... бокалы вина?
Ellis Jones Годы, любовники и бокалы вина — это то, что никогда не считается.
Adaline Bowman Ты даже не представляешь.
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Flemming Помнишь это? 1954 год, я был студентом третьего курса. Это последняя твоя фотография, которая у меня есть.
Adaline Bowman Ну, если видел одну, значит видел все.
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Adaline Bowman Почему ты это делаешь?
Tony Повтори?
Adaline Bowman Ты умный парень. Подделка — это уголовное преступление. Штраф 250 тысяч долларов, шесть лет тюрьмы.
Tony Чёрт, ты коп?
Adaline Bowman [фыркает] Нет, я как можно дальше от правопорядка. Просто не люблю видеть, как зря теряется потенциал, Джефф.
Tony Тони, меня зовут Тони.
Adaline Bowman Автографы на бейсбольных мячах в твоей комнате. Адресованы Джеффу. Не расслабляйся. Именно мелочи тебя и подводят.
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William Jones Ты её любишь?
Ellis Jones Да.
William Jones Откуда ты знаешь?
Ellis Jones Пап, я не...
William Jones Простой вопрос. Откуда ты знаешь?
Ellis Jones Потому что без неё ничего не имеет смысла.
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Kikki Jones [Эллису] Так вот кто новая, да?
[Адалин]
Kikki Jones Ты с ним уже покончил?
Adaline Bowman [пауза] Да, десять минут назад, прямо там, где ты сидишь.
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New Year's Eve Stranger Разве нет какой-нибудь традиции, что если ты один в канун Нового года, надо поцеловать незнакомца?
Adaline Bowman [смеётся]
New Year's Eve Stranger Чёрт, ты это уже слышал?
Adaline Bowman Только раз, от молодого Бинга Кросби.
New Year's Eve Stranger [смотрит с недоверием]
Adaline Bowman ... что-то в этом роде. С Новым годом.
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Adaline Bowman Я слишком стара для этого.
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Adaline Bowman Вижу, ты уже забыл наш маленький разговор о натрии.
Flemming Нет, я просто выбираю его игнорировать.
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[Адалин в лифте. Как только двери закрываются, Эллис подбегает и засовывает руку, чтобы остановить их]
Adaline Bowman О!
Ellis Jones [сжимает руку от боли и заходит] Ну вот. Теперь мне пора перестать совать руку туда, где не надо.
Adaline Bowman Чувствую, что нет.
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[первые строки]
Narrator 31 декабря 2014 года такси проехало через Сан-Франциско — из Чайнатауна в Марин. В машине была одна пассажирка: женщина, ее настоящее имя — Адалин Боуман, нынешнее — Дженнифер Ларсон. Это первая и последняя глава ее истории.
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Narrator Десять месяцев спустя после смерти мужа Адэлайн ехала на север, к пляжному домику родителей, где пятилетний Флеминг ждал её, когда произошло нечто необычное, почти волшебное — в округе Сонома, Калифорния, пошёл снег. Погружение в ледяную воду вызвало у Адэлайн анаэробный рефлекс: она мгновенно перестала дышать, а сердце замедлило биение. Через две минуты температура тела Адэлайн Боуман опустилась до 87 градусов,
Narrator В 8:55 молния ударила в машину, разрядив полмиллиарда вольт и вызвав ток в 60 тысяч ампер. Эффект был тройным. Во-первых, разряд дефибриллировал сердце Адэлайн Боуман. Во-вторых, он вывел её из анаэробного состояния — она сделала первый вдох за две минуты. В-третьих, согласно принципу сжатия электронов в дезоксирибонуклеиновой кислоте по фон Леману — который будет открыт в 2035 году — Адэлайн Боуман с этого момента будет невосприимчива к разрушительному влиянию времени. Она больше не будет стареть ни на день.
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Adaline Bowman Городской архив, пожалуйста.
Cab Driver Может занять время, на Маркете пробки.
Adaline Bowman Тогда поезжайте по Калифорнии до Гайд.
Cab Driver На Гайд ремонт.
Adaline Bowman Тогда поедьте по этой, до Гоф, Гоф до Буш, Буш до Полк, Полк до Гроув, а меня оставьте на углу с Маркет.
Cab Driver [поворачивается и смотрит на Эдалин] Хочешь мою работу?
Adaline Bowman [ухмыляется] Кто знает.
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Ellis Jones [пока Адалин едет через мост Золотые Ворота] Знаешь, на гонках Дайтона Саабы — редкость. И на то есть причины. Может, тебе стоит иногда нажимать на эту квадратную педаль у ног?
Adaline Bowman [усмехается, ускоряясь] Не знаю, о чём ты.
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William Jones Всем привет. Не хочу портить праздник, но хочу сказать пару слов. Прежде всего, спасибо, что вы здесь. Кэти и я очень благодарны, что вы пришли. Для нас многое значит, что вы здесь, чтобы отпраздновать первые... первые 40 лет нашего брака.
William Jones [смех толпы]
William Jones Когда я впервые встретил эту прекрасную даму, в старые добрые времена, у меня было... у меня было довольно чёткое представление о том, чем я хочу заниматься, но я не совсем понимал, кем хочу быть как мужчина, когда вырасту. Если вообще вырасту.
William Jones [Кэти смеётся]
William Jones Но та преданность, которую она проявила,
[голос прерывается]
William Jones к нашему браку и семье, для меня качество её любви помогло понять, что у меня не может быть большей цели в жизни, чем быть для неё лучшим мужем, каким только смогу. И я всё ещё стараюсь.
William Jones [смех толпы]
William Jones Так выпьем же за Кэти, любовь всей моей жизни, спутницу моей души, мать моих замечательных детей. За Кэти.
William Jones [аплодисменты толпы]
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Narrator С годами Адэлайн объясняла свою неизменную внешность сочетанием здорового питания, упражнений, наследственности и удачи.
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Эллис Джонс Ты можешь рассказать мне всё, что хочешь, и я поверю. Я почти ничего о тебе не знаю.
Адэлайн Боуман Так лучше.
Эллис Джонс Нет, это не так.
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William Jones [о Адалин] Она так похожа на свою мать, что... я вспоминаю вещи, о которых даже не подозревал, что помню.
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Ellis Jones Я бы хотел, чтобы вы приняли книги от имени библиотеки.
Adaline Bowman О, нет-нет. Я не могу этого сделать.
Ellis Jones Можете!
Adaline Bowman Нет, я не хочу, чтобы меня фотографировали.
Ellis Jones Не волнуйтесь, вы выглядите сногсшибательно.
Adaline Bowman Дело не в тщеславии. Мне просто не нравится, когда меня фотографируют.
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Adaline Bowman [к собаке] Я приготовила тебе лосося. Вот это вот не есть — никуда не годится, если ты хочешь быть настоящей собакой с фермы.
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Adaline Bowman Я никогда не пойму, почему так мало людей интересуется историей.
Ellis Jones Будущее тоже привлекательно. Можем поговорить о нашем.
Adaline Bowman Эллис...
Ellis Jones Не о далёком будущем — о этих выходных.
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William Jones Платон считал, что каждая душа имеет свою спутницу — звезду, к которой она возвращается после смерти... если ты прожил достойную жизнь.
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Adaline Bowman Вот ты опять, суёшь руки не туда, где им место.
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[последние слова]
Narrator В тот момент, когда сердце Адалин ударило током дефибриллятора, структуры теломер в её генах вновь обрели гибкость, и она начала естественный процесс старения. Уильям был прав — комета Делла С 1981 действительно вернулась. С опозданием в полвека, но такой же яркой и великолепной, как он и предсказывал.
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Narrator Луна ответственна за многое из того, что происходит на поверхности Земли. В 1178 году мимо пролетел метеорит и ударил по Луне. Получившийся удар вызвал сильные приливы на всех лунных фазах в Огненной Земле, Аргентина. Повышение среднего прилива на 23% в эту ночь вызвало шторм в 2000 милях от побережья Тихого океана, что привело к увеличению молекулярной ионизации в атмосфере. И впервые за 78 лет в этой части графства Сонома выпал снег.
Narrator [когда Адалин лежит рядом с разбитой машиной] На первых стадиях переохлаждения тело пытается вырабатывать тепло дрожью. Когда это не удаётся, уменьшается кровоток к конечностям. Метаболизм замедляется до предела. Ты умираешь, но не осознаёшь этого. На последних стадиях... жертва дышит всего раз или два в минуту. Состояние приостановленной анимации.
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Flemming Тебе не обязательно быть одному навсегда. Разве не скучаешь по тому, чтобы кого-то любить? Прошло уже столько времени.
Adaline Bowman Это не то же самое, когда нет будущего.
Flemming О чём ты говоришь? У тебя же только будущее!
Adaline Bowman Я имею в виду будущее вместе, старение вместе. Без этого любовь — это, эээ... просто разбитое сердце.
Flemming У всех так. Сколько раз моё сердце было разбито?
Adaline Bowman Слишком много.
Flemming Если бы у меня была твоя внешность и энергия, я бы влюбился завтра, честно.
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Ellis Jones Я видел, как ты выходила с нашей встречи.
Adaline Bowman О! Ты мог бы сказать это в лифте.
Ellis Jones Если бы мы встретились в более высоком здании, у меня было бы время это прикрыть.
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🥱
Ellis Jones Не знаю, как ты, а я готова помочь.
🧡
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Adaline Bowman Думаю, я, эм... я вроде помню тот день. Эм... Да, эм, это была книга на норвежском, и из-за всех этих умляутов над гласными её было почти невозможно понять.
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