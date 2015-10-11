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Век Адалин Век Адалин
Киноафиша Фильмы Век Адалин Отзывы о фильме «Век Адалин»
The Age of Adaline Век Адалин 2015 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Век Адалин»

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3yM 11 октября 2015, 23:38
Невероятно трэшовый тупняк
11 октября 2015, 23:38 Ответить
leadraven 11 октября 2015, 23:38
Фильм сделан очень качественно, но содержанием простоват. Дилемма отнюдь не нова, а измышления автора довольно поверхностны, ничего нового не сказано. Ставлю фильму "хорошо".
11 октября 2015, 23:38 Ответить
AndreySpbInfo 13 октября 2015, 00:19
Отлично проведённое время!
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Наташа 13 октября 2015, 00:19
Фильм, который останется в памяти навсегда! Это MUST SEE этого лета! Переживания захватывают! Сюжет а-ля Бенжамин Баттон, но с женской стороны! Великолепные актеры! Великолепная игра! В общем, о просмотр этого фильма не оставит Вас равнодушными!
13 октября 2015, 00:19 Ответить
Сара 13 октября 2015, 00:23
Прекрасный фильм. Он полон любви и спокойствия.
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Эля 13 октября 2015, 00:23
мне фильм очень понравился! рекомендую всем!
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Sadashiva 13 октября 2015, 00:25
Фильм очень понравился!



В меру романтичный, в меру философский, сильная режиссёрская и операторская работа. Сюжет простоват, но красивые актёры и неплохо играют.



В общем рекомендую тем, кто хочет провести время спокойно, задумчиво, но не скучно.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Инкогнито72 13 октября 2015, 00:25
Не пожалела, что сходила. Идя на драму не ждала чего-то за пределы вон выходящее, поэтому ожидания оправдали себя. Романтический, спокойный фильм с динамично развивающимся сюжетом.
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Nataly 13 октября 2015, 22:26
Длинный, нудный, очень нудный фильм с весьма слабым сюжетом; вкраплением псевдонаучной ахинеи. Жалко потраченного времени и денег.
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Сила 15 октября 2015, 00:15
Сколько можно переносить? Такими темпами до премьеры Аватар 2 тянуть можно.
15 октября 2015, 00:15 Ответить
phibi99 5 ноября 2020, 15:18
Красивый,романтичный фильм ,в котором прослеживается тема вечности.. Главная героиня- молодая девушка,которая после аварии перестала стареть... Она оставалась молодой,когда другие вокруг становились старше. Также она не могла находиться рядом с родными и знакомыми,ведь они уходили из жизни...
Многие женщины стремятся к вечной молодости и хотели бы оказаться на месте Адалин. Ведь" Бог вложил вечность в сердца людей". ЭТИ слова, сказанные в древности мудрым царем Соломоном, точно описывают, чего человек ожидает от жизни. Возможно, именно скоротечность жизни и неизбежность смерти заставляли людей веками мечтать о лучшей участи. Каждый из нас хотел бы быть молодым и вечно жить со своими близкими.
Сегодня биологи и генетики тоже пытаются раскрыть тайну вечной молодости. Они выдвигают более 300 версий того, почему люди стареют и умирают,но так и не находят ответа. Только для Бога возможно подарить людям вечную жизнь в раю на земле. И Он обещает это сделать с помощью своего Царства...
5 ноября 2020, 15:18 Ответить
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