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Киноафиша Фильмы Алоха Цитаты из фильма Алоха

Цитаты из фильма Алоха

Allison Ng Ты продала свою душу столько раз, что теперь её никто не покупает
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Carson Welch Будущее — это не просто то, что происходит. Это жестокая сила с отличным чувством юмора, которая раздавит тебя, если ты не будешь начеку.
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Brian Gilcrest В любых своих проявлениях я убедился: ничто не сравнится с удовольствием.
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John 'Woody' Woodside Возможно, я не первый владелец твоего сердца, но я — лучший и гораздо более здоровый вариант!
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Allison Ng А я тут жалуюсь на свои солнцезащитные очки.
Brian Gilcrest А я тут жалуюсь ни на что.
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John 'Woody' Woodside [заходит в дом, и начинается безмолвный разговор] Я знаю, ты — отец Грейси.
Brian Gilcrest Рад, что ты знаешь.
John 'Woody' Woodside [обнимает его] Да, это неловко. И да, я хочу вернуть свою семью.
Brian Gilcrest Вся эта семья была всегда твоей, Вуди.
[указывает на весь дом]
Brian Gilcrest Все они без ума от тебя.
John 'Woody' Woodside Ты спал с моей женой?
Brian Gilcrest Нет, я спал с Нг.
John 'Woody' Woodside [в этот раз внезапно и крепко обнимает его]
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Brian Gilcrest О, шляпа. Ты, наверное, думаешь о шляпе. Эта шляпа ни к чему не годится. Вся идея прикрепить к шляпе солнечные очки — в теории абсурдна, а на практике неудобна. Но так или иначе, ты потерял очки, и кто-то украл твой крутой образ. В общем, теперь можешь носить шляпу. Понимаю твоё нежелание с ней связываться. Я знаю, что она значит — мой первый гражданский подарок тебе. И, честно говоря, что я вообще могу тебе предложить? Думаю, со всеми, к кому я привязывался, мне как-то уродливо удавалось отдаляться. И, если честно, мысль о нас как о паре — я вижу только проблемы. Я говорю про мировой хаос, панику на улицах. Я говорю про митинги, бунты, проблемы с твоим повышением, странные случаи по всему Среднему Западу! И, будем честны, всё закончится так же, как и началось. Это будет вспышка невозможной мечты и лавина эмоционального хаоса, и прости, но... я в игре. Во *всем* этом.
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General Dixon Теперь из-за тебя подростки в Экваториальной Новой Гвинее не могут встречаться и ходить на свидания!
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[первые слова]
Brian Gilcrest [за кадром] Было время, когда я знал всё, что есть на небе. Каждую спутниковую орбиту, каждое созвездие, сувениры космических прогулок, астронавтов и ракет, запущенных NASA в 60-х. В детстве я смотрел вверх и чувствовал, что будущее принадлежит мне.
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Mitchell Ты чуть не женился на моей маме?
Brian Gilcrest Много, очень много раз.
Mitchell Почему кто-то мог расстаться с моей мамой?
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Allison Ng Я предпочитаю быть одна. В основном это парни, похожие на меня. Я называю их «Одинокие вместе».
Brian Gilcrest Может, в следующий раз тебе стоит пойти в штатское.
Allison Ng Хех, хех, ты шутишь? Есть способ сделать «Я — истребитель» сексуальным?
Brian Gilcrest Ну, тебе просто нужно поработать над подачей, Нг.
Allison Ng [живчик] Я — истребитель.
Brian Gilcrest Попробуй чуть пониже.
Allison Ng [соблазнительно] Я — истребитель.
Brian Gilcrest Видишь? Вот это уже мощно. Думаю, так и надо.
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Allison Ng Я майор, сэр. Я на перепутье, где нельзя ошибиться. И я не хочу оказаться наклейкой на вашем ноутбуке.
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Carson Welch Ты смотрел мою TED-презентацию? Боно заставил меня это сделать.
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General Dixon Вот что получается, когда пускаешь в космос гражданских.
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