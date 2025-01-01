О, шляпа. Ты, наверное, думаешь о шляпе. Эта шляпа ни к чему не годится. Вся идея прикрепить к шляпе солнечные очки — в теории абсурдна, а на практике неудобна. Но так или иначе, ты потерял очки, и кто-то украл твой крутой образ. В общем, теперь можешь носить шляпу. Понимаю твоё нежелание с ней связываться. Я знаю, что она значит — мой первый гражданский подарок тебе. И, честно говоря, что я вообще могу тебе предложить? Думаю, со всеми, к кому я привязывался, мне как-то уродливо удавалось отдаляться. И, если честно, мысль о нас как о паре — я вижу только проблемы. Я говорю про мировой хаос, панику на улицах. Я говорю про митинги, бунты, проблемы с твоим повышением, странные случаи по всему Среднему Западу! И, будем честны, всё закончится так же, как и началось. Это будет вспышка невозможной мечты и лавина эмоционального хаоса, и прости, но... я в игре. Во *всем* этом.