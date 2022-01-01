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Трубадур
Трубадур, 2014: актеры и роли
il Trovatore
Трубадур
2014 / Германия
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Трубадур, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Штольц
Philippe Stoltz
В ролях
Пласидо Доминго
Plácido Domingo
Анна Нетребко
Гастон Риверо
Gaston Rivero
Марина Пруденская
Адриа Сампетриан
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