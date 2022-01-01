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Трубадур
Киноафиша Фильмы Трубадур Трубадур, 2014: актеры и роли
il Trovatore Трубадур 2014 / Германия
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Трубадур, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Штольц Philippe Stoltz
В ролях
Пласидо Доминго Пласидо Доминго Plácido Domingo Анна Нетребко Гастон Риверо Gaston Rivero Марина Пруденская Адриа Сампетриан
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