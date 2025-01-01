Viviane Amsalem Почему вы заставляете меня бегать по кругу? Почему, Ваша честь? Почему? Почему я уже столько лет прихожу и ухожу, а ничего не меняется? Почему? Вы не можете заставить его развестись или явиться, и вы не можете то или это, а что со мной? Когда вы меня увидите? Когда я буду слишком истощена, чтобы стоять перед вами? Когда? Если бы всё зависело от вас, это могло бы длиться десять лет. Я могла бы упасть замертво перед вами, а вы бы видели только его! Но никто не выше закона. Есть Бог и есть справедливость, и Он осудит вас так же, как вы судите меня. Безжалостно. Вам на меня плевать!