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Цитаты из мультфильма Камни в моих карманах

Signe Baumane Я сижу за столом в гостиной и терпеливо вырезаю из цветного картона надпись «40». Её мужу исполняется 40, и это для него сюрприз-вечеринка. Надпись, которую я вырезаю, кажется совершенно незначительной на фоне Солнечной системы. Завтра её выбросят в мусор и забудут, а сегодня она связывает меня с людьми. Когда гости заходят, я показываю им, куда повесить пальто, и указываю на бар. Мы болтаем, смеёмся. Я двигаю мышцы маски, скрывающей мою боль, и лицо снова становится настоящим. Ощущение тепла и любви растапливает маленькую часть моей боли. Я — крошечная частица в большом теле человечества. Осознание этого и протягивание руки другим людям спасает меня от того, чтобы порезать вены кухонным ножом.
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Signe Baumane Я уже во второй раз читала полное собрание сочинений Виктора Гюго, когда мама открыла дверь: «Не будь грубой! Иди поздоровайся с родственниками, что пришли в гости». «Но мам, я сейчас на самом интересном месте!» «Отложи книгу, родственники не навсегда, а книга подождёт». Вздохнув, я отложила книгу и ворчливо пошла встречать гостей. Почему-то общение с людьми казалось мне пустой тратой времени, они никогда не дарили того восторга, что хорошая книга. И у них не было интересного характера, как у персонажей книги. К тому же, переход от моего личного уединения в гостиную, полную родственников, всегда был как погружение в холодную воду. Но как только я оказывалась в этой воде, она быстро становилась тёплой. Маленькие кусочки сплетен, осуждения соседей — всегда можно было услышать какие-то истории, изучить персонажей, нужно было лишь приложить усилие. Усилие, которое мама заставляла меня прилагать. Я навсегда благодарна ей за то, что она привила мне привычку выходить и общаться с людьми, потому что истории, которые рассказывают живые люди, очень отличаются от историй голосов, которые слышишь только ты. Быть живой и в здравом уме — это ежедневная работа.
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