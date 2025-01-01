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Киноафиша Фильмы Посмертный Цитаты из фильма Посмертный

Цитаты из фильма Посмертный

Маккензи Грейн Что это за место — пахнет сигаретами и мочой...
Лиам Прайс Это запах творчества!
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McKenzie Grain он стал более ценным. Все его любят.
Liam Price Мне по х##й, кого все любят. Дело не в том, чтобы быть любимым. Дело в том, чтобы что-то почувствовать. Что угодно, весь наш мир стал таким оторванным от настоящих эмоций, что мы почти перестали общаться.
Liam Price Мы просто кучка лжецов, обманываем друг друга, обманываем себя. Не говорим, что на самом деле чувствуем, боже упаси, кто мы на самом деле, потому что слишком чёртовски боимся.
Liam Price Вместо этого мы просто пытаемся быть любимыми. Это ужасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liam Price Что это за место — пахнет сигаретами и мочой...
McKenzie Grain Это запах творчества!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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