Liam PriceМне по х##й, кого все любят. Дело не в том, чтобы быть любимым. Дело в том, чтобы что-то почувствовать. Что угодно, весь наш мир стал таким оторванным от настоящих эмоций, что мы почти перестали общаться.
Liam PriceМы просто кучка лжецов, обманываем друг друга, обманываем себя. Не говорим, что на самом деле чувствуем, боже упаси, кто мы на самом деле, потому что слишком чёртовски боимся.
Liam PriceВместо этого мы просто пытаемся быть любимыми. Это ужасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liam PriceЧто это за место — пахнет сигаретами и мочой...