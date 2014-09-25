Оперу «Бенвенуто Челлини (Benvenuto Cellini) Гектора Берлиоза долгое время не показывали в Лондоне. На сцене Национального английского театра (English National Opera), в зале «Колизей», зритель сможет увидеть эту постановку под руководством творческого тандема – культового американского режиссера Терри Гиллиама и музыкального продюсера, дирижера ENO – Эдварда Гарднера Для Гиллиама - это уже не первая театральная работа. Его дебют 2011-го года - опера «Осуждение Фауста» (The Damnation Of Faust), так же поставленная на сцене ENO – была номинирована на многочисленные премии. Театральный дебют «Осуждение Фауста» явил миру удивительный талант Гиллиама, как первоклассного рассказчика с неукротимой фантазией.

«Бенвенуто Челлини» представляет собой не менее интересную и заманчивую постановку, которую автор сделал в своих лучших традициях, только ему присущей дерзостью и этажностью!

«Бенвенуто Челлини» - это первая законченная опера знаменитого во всем мире первоположника французской национальной симфонической культуры - Гектора Берлиоза. Опера основана на автобиографии итальянского скульптора и ювелира 16го века – великого Бенвенуто Челлини. В сюжете переплелись две основные линии – любовь Челлини к Терезе, и его триумфальное выполнение поручения на отлив бронзовой статуи Персея - одного из самых известных героев Древней Греции. Две эти яркие линии представляют собой прекрасную основу для наиболее ярких, дерзких моментов, где вместе с прекрасной и чарующей музыкой Берлиоза воссоздаются переплетения житейских историй, светской жизни эпохи Высокого Возрождения и религиозных обрядов общества Флоренции.

Специально для этого знаменательного, «свежего» прочтения оперы Гектора Берлиоза был задействован весь звёздный состав Английской национальной оперы во главе с восходящей звездой ENO - тенором Майклом Спайресом в главной роли и потрясающим сопрано - Коринн Винтерс в роли возлюбленной Челлини - Терезы. В роли папы Римского Климента VII - перед зрителями предстанет, так горячо любимый публикой, Уиллард Уайт.