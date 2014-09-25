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Постер фильма Бенвенуто Челлини
8.8
Бенвенуто Челлини - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Бенвенуто Челлини
8.8

Бенвенуто Челлини

, 2014
Benvenuto Cellini
Великобритания, Нидерланды / опера / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бенвенуто Челлини
8.8
Бенвенуто Челлини - Трейлер с субтитрами
Бенвенуто Челлини  Трейлер с субтитрами

О фильме

Оперу «Бенвенуто Челлини (Benvenuto Cellini) Гектора Берлиоза долгое время не показывали в Лондоне.             На сцене Национального английского театра (English National Opera), в зале «Колизей», зритель сможет увидеть эту постановку под руководством творческого тандема – культового американского режиссера Терри Гиллиама и музыкального продюсера, дирижера ENO – Эдварда Гарднера  Для Гиллиама -  это уже не первая театральная работа. Его дебют  2011-го года -  опера «Осуждение Фауста» (The Damnation Of Faust), так же поставленная на сцене ENO – была номинирована на многочисленные премии.  Театральный  дебют «Осуждение Фауста» явил миру удивительный талант Гиллиама, как первоклассного рассказчика  с неукротимой фантазией.

«Бенвенуто Челлини» представляет собой не менее интересную и заманчивую постановку, которую автор сделал в своих лучших традициях, только ему присущей дерзостью и этажностью!

«Бенвенуто Челлини» - это первая законченная опера знаменитого во всем мире первоположника французской национальной симфонической культуры - Гектора Берлиоза. Опера основана на автобиографии итальянского скульптора и ювелира 16го века – великого Бенвенуто Челлини. В сюжете переплелись  две основные линии – любовь Челлини к Терезе, и его триумфальное  выполнение поручения на отлив бронзовой статуи Персея - одного из самых известных героев Древней Греции.  Две эти яркие линии представляют собой прекрасную основу для наиболее ярких, дерзких моментов, где  вместе с прекрасной и чарующей музыкой Берлиоза воссоздаются переплетения житейских историй, светской жизни эпохи Высокого Возрождения и религиозных обрядов общества Флоренции.

Специально для этого знаменательного, «свежего» прочтения оперы Гектора Берлиоза был задействован весь звёздный состав Английской национальной оперы во главе с восходящей звездой ENO - тенором Майклом Спайресом в главной роли и потрясающим сопрано -  Коринн Винтерс  в роли возлюбленной Челлини -  Терезы.  В роли папы Римского Климента VII - перед зрителями предстанет, так горячо любимый публикой, Уиллард Уайт.

В ролях

Майкл Спайрес
Коринн Винтерс
Уиллард Уайт
Mark Elder
Self - Direction musicale
Джон Осборн
Benvenuto Cellini
Mariangela Sicilia
Teresa
Лоран Наури
Fieramosca
Маурицио Мураро
Giacomo Balducci
Michèle Losier
Ascanio
Орлин Анастасов
Le Pape Clément VII
Nicky Spence
Francesco
Scott Conner
Bernardino
Режиссер Терри Гиллиам, François Roussillon
Сценарист Léon de Wailly, Auguste Barbier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Нидерланды
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2014
Производство ARTE, NHK, De Nationale Opera
Другие названия
Benvenuto Cellini

Рейтинг фильма

8.8
Оцените 14 голосов
8.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Бенвенуто Челлини - Трейлер с субтитрами
Бенвенуто Челлини Трейлер с субтитрами
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