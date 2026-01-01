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Би-2. Три концерта - Тизер
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Би-2. Три концерта

, 2014
Россия / мюзикл / 18+
Трейлеры
Би-2. Три концерта - Тизер
Би-2. Три концерта  Тизер

О фильме

Первый в истории группы «Би-2» концертный фильм, в который вошла запись трех совершенно разных выступлений группы: электрического, акустического и симфонического.

Работа над киноконцертным проектом длилась больше года: первый концерт был записан в марте 2013-го в московском клубе Stadium Live — это было финальное шоу масштабного Spirit Toura, охватившего более 100 городов; второй частью стала запись одного из камерных акустических «Квартирников» «Би-2», а третьей — грандиозное шоу с симфоническим оркестром, которое состоялось в ноябре 2013 года в «Крокус Сити Холле».

В ролях

Лёва
Шура
Ян Николенко
Андрей Звонков
Борис Лифшиц
Макс Лакмус
Юлия Чичерина
Тамара Гвердцители
Ренарс Кауперс
Режиссер Даниил Сальхов, Ирина Миронова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

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Би-2. Три концерта - Тизер
Би-2. Три концерта Тизер
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