Первый в истории группы «Би-2» концертный фильм, в который вошла запись трех совершенно разных выступлений группы: электрического, акустического и симфонического.

Работа над киноконцертным проектом длилась больше года: первый концерт был записан в марте 2013-го в московском клубе Stadium Live — это было финальное шоу масштабного Spirit Toura, охватившего более 100 городов; второй частью стала запись одного из камерных акустических «Квартирников» «Би-2», а третьей — грандиозное шоу с симфоническим оркестром, которое состоялось в ноябре 2013 года в «Крокус Сити Холле».