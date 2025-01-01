Ambrose Уилл. Это твой старик. Я не хочу, чтобы между нами осталось это недосказанным. У меня есть кое-что, что я должен тебе сказать. Я знаю, что не был тем отцом, каким ты меня хотел видеть. Я не был хорошим мужем для твоей матери. Вы оба заслуживали лучшего. Когда ты родился, это был самый счастливый день в моей жизни. Ты не помнишь, но это были хорошие годы для всех нас. Когда мне сказали, что я слепну, во мне что-то тёмное закрыло свет. В том числе и тебя с матерью. Я ушёл, потому что не хотел, чтобы это коснулось вас, но я ошибался. Теперь я это понимаю. Я был слеп не только глазами, но и сердцем. Единственное, в чём я был хорош — это быть солдатом. Вот кто я и так я уйду из жизни. Помни меня, сын, хотя бы за это. Я горжусь быть твоим отцом и мне жаль, что я не увижу своих внуков. У тебя есть хорошая женщина и будущее впереди. Не оглядывайся назад. Это была моя ошибка. Нельзя жить прошлым. Ты должен оставить его позади и двигаться вперёд. Жизнь — это дар. Не трать её впустую, как я. Передай мою любовь Энн и будь тем мужчиной, которым я не смог стать. Я люблю тебя, мальчик. Всегда любил. Ладно, прощай, сын.