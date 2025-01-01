[начальные реплики]

Gordon Девочки, ваша мама и я разводимся. Не плачьте. Я знаю, вам тяжело, я понимаю, вы в замешательстве. Не знаю, что вам сказала мама, но позвольте объяснить с моей стороны, чтобы вы поняли... У вас есть ваша кукла, да? Вон она у тебя.

Five Year Old Kim Да.

Gordon У тебя есть кукла, и ты её любишь, да? Ты обожаешь свою куклу.

Five Year Old Kim Да.

Gordon Да, ты любишь эту куклу. А что, если я скажу, что это единственная кукла, с которой тебе можно играть всю оставшуюся жизнь? Как бы ты себя чувствовала?

Five Year Old Kim Грустно.

Gordon Конечно, будет грустно, потому что на полках есть много других кукол. Но если ты начнёшь играть с другими, то эта кукла перестанет быть твоей. Хотя сейчас она и не хочет с тобой играть. Вы обе живёте в обмане. Есть и другие куклы, которые тебе нравятся, и каждый год делают новых. Хочешь куклу-стюардессу?

Nine Year Old Amy Да.

Gordon А как насчёт куклы — немного полной коктейльной официантки?

Nine Year Old Amy Да.

Gordon А кукла, которая — лучшая подруга твоей главной куклы?

Nine Year Old Amy Да.

Gordon Такое возможно, правда?

Nine Year Old Amy Да.

Gordon А кукла, с которой играешь всего один день и больше её не видишь?

Nine Year Old Amy Дааа.

Gordon А кукла, с которой твой друг играет, и ему нужна твоя помощь, чтобы, знаешь, как бы присмотреть за другой куклой? Ты даже не хочешь с ней играть, но делаешь это, потому что друг играет, и ты не хочешь сидеть и смотреть, как другая кукла остаётся без внимания.

Nine Year Old Amy ...да.