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Киноафиша Фильмы Девушка без комплексов Цитаты из фильма Девушка без комплексов

Цитаты из фильма Девушка без комплексов

Amy Что я вообще делаю? Я же прошлой ночью у врача ночевала.
Nikki Ты же никогда не остаёшься на ночь. Ты что, в отключке была?
Amy Нет, я выпила всего пару стаканов... Три, максимум... Четыре, если точно считать.
Nikki Потому что ты на антибиотиках или что?
Amy О боже, он мне звонит.
Nikki Зачем ему звонить? Вы же только что переспали.
Amy [отвечает на звонок] Это Эми. Кажется, ты случайно мне позвонил.
Aaron Нет, я звонил тебе своими пальцами.
Amy [Никки] Он позвонил мне специально.
Nikki Вешай трубку! Он явно болеет или что-то в этом роде.
Aaron Я звонил, чтобы сказать, что классно провёл время вчера вечером и хотел узнать, не хочешь ли ты, эм, ещё раз встретиться.
Nikki Я вызову полицию.
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Steven [шёпотом] Эми, это вино из коробки?
Amy М-м. У меня есть и красное.
Guy in Back of Theater Да что за хр#нь, этот чувак когда заткнётся?
Amy [пьяно] Пожалуйста, смотри фильм.
Steven [шёпотом] Перестань. Нет, не так, не делай этого со мной.
Amy Почему он орудует?
Steven Слушай, ты всегда так со мной. Приезжаешь в такие места, ставишь меня в ситуацию... Я парень крупный — все хотят подраться с крупным парнем.
Amy Да ты и правда такой!
Guy in Back of Theater Эй, Марк Уолберг. Заткни свою с#ку.
Steven Ма... Марк Уолберг? Я?
Guy in Back of Theater Кто ещё похож на Марка Уолберга? Твоя девушка?
Steven Марк Уолберг весит 150 фунтов! Я — 250 сухой — я выгляжу так, будто Марк Уолберг съел Марка Уолберга!
Guy in Back of Theater Твои мышцы — не проблема, а вот твоя базарящая подруга — да.
Amy [к Стивену] Просто скажи «пошёл н#х».
Steven Я тебя *вы#бу*! Ладно? Я тебя вош#бу!
Guy in Back of Theater Ты... ты собираешься войти в меня? Ты слышал, что он сказал?
Amy О чём ты вообще сейчас?
Steven Я просто пытаюсь его запугать.
Amy Ты просто говоришь о том, чтобы его изнасиловать.
Guy in Back of Theater Ты не из таких, чемпион. Я вижу это.
Steven О, я именно из таких. Нет, нет, нет, я тут устрою *жесть*! Любишь фильмы? Мы снимем фильм! Снимем «Мама сказала — бей!» с моим кулаком и твоей дыркой!
Guy in Back of Theater О, блин. Что с этим парнем не так?
Woman in Back of Theater Он тебя хочет.
Amy Дорогой, твои угрозы... Слушай, они очень гейские.
Steven Слишком сексуальные?
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LeBron James Ты знаешь, что Кливленд — отличное место для всей семьи?
Aaron Да, да. Я знаю. Ты мне это постоянно говоришь. Просто так присылаешь мне это сообщение.
LeBron James Че в этом такого?
Aaron Просто странно. Странно.
LeBron James У меня безлимит на смс.
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[из трейлера]
Amy Ох, мне нравится свитер Тома. Он у них там в подвале церкви преподаёт компьютерные науки?
Kim Не гонись за тем, что не понимаешь, что такое брак!
Amy Ты одеваешь его так, чтобы никто больше не захотел с ним переспать? Круто.
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Amy [комментируя необычно крупные гениталии Оли] Ты уже трахался? Где она зарыта?
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Guy in Back of Theater Это, наверное, самый пафосный белый качок, которого я когда-либо видел в своей х#вой жизни.
Steven Ладно, Коко Би Уэр, знаешь что? Ты ведёшь себя как му#ак! Понял? Знаешь, что я делаю с му#аками? Лижу их!
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Amy Я была с кучей парней.
Aaron Мне пофиг!... Сколько именно?
Amy Не знаю. А с каким количеством девушек ты спал?
Aaron С тремя женщинами.
Amy Я тоже. С тремя женщинами.
Aaron А с каким количеством парней?
Amy Ты имеешь в виду, в этом году?
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[начальные реплики]
Gordon Девочки, ваша мама и я разводимся. Не плачьте. Я знаю, вам тяжело, я понимаю, вы в замешательстве. Не знаю, что вам сказала мама, но позвольте объяснить с моей стороны, чтобы вы поняли... У вас есть ваша кукла, да? Вон она у тебя.
Five Year Old Kim Да.
Gordon У тебя есть кукла, и ты её любишь, да? Ты обожаешь свою куклу.
Five Year Old Kim Да.
Gordon Да, ты любишь эту куклу. А что, если я скажу, что это единственная кукла, с которой тебе можно играть всю оставшуюся жизнь? Как бы ты себя чувствовала?
Five Year Old Kim Грустно.
Gordon Конечно, будет грустно, потому что на полках есть много других кукол. Но если ты начнёшь играть с другими, то эта кукла перестанет быть твоей. Хотя сейчас она и не хочет с тобой играть. Вы обе живёте в обмане. Есть и другие куклы, которые тебе нравятся, и каждый год делают новых. Хочешь куклу-стюардессу?
Nine Year Old Amy Да.
Gordon А как насчёт куклы — немного полной коктейльной официантки?
Nine Year Old Amy Да.
Gordon А кукла, которая — лучшая подруга твоей главной куклы?
Nine Year Old Amy Да.
Gordon Такое возможно, правда?
Nine Year Old Amy Да.
Gordon А кукла, с которой играешь всего один день и больше её не видишь?
Nine Year Old Amy Дааа.
Gordon А кукла, с которой твой друг играет, и ему нужна твоя помощь, чтобы, знаешь, как бы присмотреть за другой куклой? Ты даже не хочешь с ней играть, но делаешь это, потому что друг играет, и ты не хочешь сидеть и смотреть, как другая кукла остаётся без внимания.
Nine Year Old Amy ...да.
Gordon Вот почему мы с мамой разводимся.
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Стивен [Эми] Когда я выключал твой телефон, мне пришла фотка чьего-то хуя.
Парень в зале Это был я!
Стивен Иди на х#й, Тон Лок! Хочешь выяснить это на парковке? Ладно! Если не найдёшь меня, я буду самым близким на Grindr.
🧡
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LeBron James Я хочу сказать, что надо рвать и метать. Нужно сосредоточиться, если хочешь выйти на новый уровень.
Aaron Понял.
LeBron James Ты должен, просто обязан выложиться по полной, если хочешь выиграть. Вот когда я проиграл чемпионат в 2011, я стал работать вдвое усерднее — оттачивал игру у щита, и в итоге мы выиграли чемпионат. Дважды.
Aaron Да, да... Не уверен, что это ко мне относится, но... я ценю... саму мысль.
LeBron James Нужно рисковать.
Aaron Да, ты прав.
LeBron James Обязательно. Вот когда я решил вернуться в Кливленд, я не был уверен, что меня там примут. Но приняли. Приняли с распростёртыми объятиями и открытым сердцем.
Aaron Да, приняли... Но, опять же, мне кажется, это больше про тебя... я ведь даже не живу в Кливленде... но спасибо за мысль.
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LeBron James Когда ты уже приедешь в Кливленд?
Aaron Я... Я приеду, когда будет время. Просто сейчас его нет. Приеду, когда появится время. Я очень занят.
LeBron James Ты же постоянно ко мне в Майами приезжаешь.
Aaron Да, но это же Майами.
LeBron James В чём разница между Майами и Кливлендом? Это одно и то же.
Aaron Ты прав. Это одно и то же.
LeBron James Именно.
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Dianna Ты мне нравишься, Эми. Ты умная, но не слишком занудная. Ты симпатичная, но не слишком красивая. Ты доступная.
Amy Спасибо.
Dianna У меня для тебя задание. Мне нужен профиль спортивного врача.
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Amy Привет. Спасибо, что пришли. Гордон Дэвид Таунсенд — не самый хороший человек. Он был немного расистом и гомофобом. Он был алкоголиком. Он был алкоголиком. Однажды он извинился передо мной за то, что пропустил волейбольный матч, на котором он был. Он сделал, эээ, плакаты с моим именем. Когда мне было одиннадцать, этот парень, Брэндон Липински. Помните Брэндона? Он украл мой велосипед, и, может, он просто одалживал его, но наш папа пошёл к ним и от***л отца Брэндона, его дедушку и самого Брэндона. Я уверен, он лично обидел каждого здесь. Правда? Поднимите руку, если наш папа когда-нибудь вас обидел.
[Большинство присутствующих поднимают руки]
Amy Да. Он был му#аком. Когда я попросила его рассказать историю, как он сделал предложение нашей маме, он ответил: «Кто?». Я знаю, он шутил, он очень её любил, но, эээ... Он долго и тяжело болел. И это несправедливо, потому что, по-моему, никто не был живее его, когда был моложе. Он думал, что это расплата. Он думал, что это карма, и поэтому он заболел, но я так не считаю. Я думаю, он был лучшим папой. Он всегда заставлял меня чувствовать себя любимой и важной. Я знаю, что он накосячил. Я знаю, что, возможно, он обидел каждого здесь. Но поднимите руку, если он был одним из ваших любимых людей.
[Большинство присутствующих поднимают руки]
Amy Он был моим любимым человеком. Спасибо.
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Dianna Твои мысли?
Amy Извини, я просто... не понимаю, почему мы считаем этих спортсменов героями только потому, что они умеют быстро кататься или забивать мячи. Мне это кажется странным. Без обид. Просто спорт — это глупость, а те, кто его любит, — типа, недалекие люди с маленьким умом.
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The Dog Owner Мне нужна помощь с моей собакой.
The Dogwalker Вижу. Я бы с радостью помог вам с вашей собакой.
The Dog Owner Какая у тебя методика?
The Dogwalker Я надеваю им поводок и выгуливаю.
The Dog Owner Ты много говоришь.
The Dogwalker Потому что я выгуливаю большую собаку.
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Aaron Ты следишь за спортом?
Amy О, боже мой. Спорт? Я их обожаю.
Aaron Какие у тебя любимые команды?
Amy Ээ... Мне нравятся маленькие команды, не из больших лиг. Мне нравятся... типа... Лонг-Айлендские медиумы. Ёлочные шишки.
Aaron Никогда о таких не слышал.
Amy Пингвины с Файер-Айленда. Мне нравятся Синсиннати Молниевые Волшебники.
Aaron Хватит.
Amy Орландо... Цветочки?
Aaron Хватит. Ты спортом не интересуешься.
Amy Прости, нет. Я ничего в спорте не понимаю.
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Aaron Ты была просто потрясающей!
Amy Как оказалось, я в ужасной физической форме.
Aaron Да, я это заметил.
Amy Правда? Ты это заметил?
Aaron Да.
Amy Я потею больше, чем могу этим гордиться.
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Aaron Дорогая, ты в порядке?
Amy Я попала?
Aaron Попала в корзину?
Amy Забросила?
Aaron О, конечно, нет. Ты не набрала нужную высоту.
Amy Не?
Aaron Нет.
Amy Я думала, я хорошо оторвалась.
Aaron Нет, ноль высоты.
Amy Ноль высоты, да?
Aaron Обычно, когда люди попадают на батут, они взмывают вверх, а ты почему-то пошла вниз. Прямо вниз. Жёстко!
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Donald Я просто хочу, чтобы ты знал: моё стоп-слово — «ананас».
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Amy Аарон рассказывал мне об одной акупунктуристке. Говорят, она потрясающая. Помогает многим его пациентам справиться с болью, и я очень хочу, чтобы она посмотрела на тебя. Ты согласен?
Gordon У меня нет желания, чтобы какая-то азиатка трогала меня выше пояса.
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Gordon Девочки, ваша мама и я разводимся. Моногамия — это нереально. Скажите это.
Nine Year Old Amy Девятилетняя Эми, пятилетняя Ким: Моногамия — это нереально.
Gordon Повторяйте!
Nine Year Old Amy Девятилетняя Эми, пятилетняя Ким: Моногамия — это нереально!
Amy [закадровый голос] Тогда я не понимала, что это за слово, но теперь я точно знаю, о чём он говорил.
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Marv Albert Бродерик пробивает глубоко своими наблюдениями! Он в ударе! Его лучшая работа со времён «Игры в войну».
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LeBron James Ладно, ты взял лосося. Это около 14 долларов...
Aaron Что ты делаешь, чувак?
LeBron James ...ты взял две колы.
Aaron Эй, ты хочешь разделить счёт?
LeBron James Слушай, я же говорил, что эти добавки не бесплатные.
Aaron Нет-нет-нет, мы счёт не делим. Ты платишь.
LeBron James Почему я должен платить?
Aaron Потому что ты — Леброн Джеймс.
LeBron James Слушай, не смотри на меня по-другому только потому, что у меня теперь есть немного денег. Не знаю, сколько это продлится. Может случиться всякое. Я не собираюсь закончить как М.С. Хаммер. Слушай, ты должен 32,43 доллара.
Aaron [Достаёт кошелёк] Знаешь что? Я заплачу, но ты тоже иногда должен платить.
LeBron James Нет, не плати весь счёт, только свою часть. Так лучше для нашей дружбы. Равно навсегда.
Aaron Ладно, ладно. Хорошо, я вставлю свою кредитку. Вставим кредитку — разделим счёт.
LeBron James Вот это я понимаю...
LeBron James [Пощупывает карманы в поисках кошелька] Кажется, я оставил кошелёк в машине.
Aaron [вздыхая] Иди н#х.
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LeBron James Вы не могли бы подтвердить мою парковку, пожалуйста?
🧡
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Dianna Лучший способ скорбеть — не скорбеть.
🧡
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Dianna Я отдаю это Эми. Не дуйся на меня!
Bryson Я не дуюсь! Я...
Dianna Это моё решение. Я отдаю это Эми.
Bryson Ладно. Хорошо.
[пауза]
Bryson Зато я могу быть сексуальным.
Dianna Извини?
Bryson Что?
Dianna Что?
Bryson Ничего. Всё нормально. Просто... развлекаюсь.
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Билл Хейдер
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Леброн Джеймс
LeBron James
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Тильда Суинтон
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Мариса Томей
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