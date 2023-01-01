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Девушка без комплексов Девушка без комплексов
Киноафиша Фильмы Девушка без комплексов Награды и номинации фильма Девушка без комплексов
Trainwreck Девушка без комплексов 2015 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Награды и номинации фильма Девушка без комплексов

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
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