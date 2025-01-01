Мистер ДарсиЧто ваши чувства ко мне могли измениться? Но одно ваше слово сейчас заставит меня замолчать на эту тему навсегда. Вы — любовь всей моей жизни, Элизабет Беннет. Поэтому я прошу вас... наполовину в мучениях, наполовину в надежде... Окажите мне великую честь — станьте моей женой.
Lady Catherine de Bourgh[Элизабет]Я не знаю, чему восхищаюсь больше — вашему мастерству в бою или вашей решимости как женщины.
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Элизабет Беннет[без сознания Дарси, после взрыва на мосту]В тот самый первый миг, когда я увидела тебя, моё сердце безвозвратно пропало.
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Elizabeth BennetЖенщина либо отлично обучена, либо утончённа. В такие времена нельзя позволить себе роскошь иметь и то, и другое.
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Elizabeth BennetМоя храбрость всегда возрастает при каждой попытке меня запугать.
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Parson CollinsЯ и не знал, что зомби настолько сообразительны, чтобы устраивать такие ловушки. Недолго им осталось — скоро они в парламент побегут.
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Mr. BennetДочери плохо танцуют с пережёванными мозгами.
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Mr. Bennet[закадровый текст]Это было не всегда так, мои дорогие дочери. В начале века Британия богатела за счёт плодов мировой торговли. Из колоний приходили не только шёлки и специи, но и зловредная и отвратительная чума. Естественно, многие обвиняли в этом французов. Удивляетесь? Однажды укушенные наполнялись неутолимым голодом по мозгам живых. Миллионы погибли, чтобы вновь восстать легионами нежити. Казалось, наступил конец света. Но даже четыре всадника апокалипсиса, говорят, пришли из ада. Чтобы защитить живых, построили Великую Барьеру — стену в сто футов, окружавшую Лондон. Затем начали рыть королевский канал, огромный ров глубиной в тридцать саженей, ограждавший и город, и его стены. Земля между двумя укреплениями стала известна как Промежуток. В это время стало модно изучать смертоносные искусства Востока. Япония — для богатых. Китай — для мудрых. Во второй битве за Кент один из мостов через королевский канал был прорван. Ненасытные орды зомби истребили всех жителей Промежутка. Говорят, этот ужас свёл юного короля Георга с ума. Когда битва была наконец выиграна, он приказал разрушить все мосты, кроме одного — Хингемского моста. И по сей день он остаётся единственным путём через королевский канал. Многие верили, что враг был окончательно повержен. Дворяне начали покидать безопасные стены Лондона, отправляясь в свои недавно укреплённые загородные поместья. Но бдительность остаётся превыше всего. Помните это. Держите мечи острыми, как и ум. Ведь последняя битва между живыми и нежитью ещё впереди.
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Mr. Bennet[хитро]Перед тобой нелегкий выбор. Твоя мать никогда больше с тобой не заговорит, если ты не выйдешь за мистера Коллинза. А я никогда больше с тобой не заговорю, если выйдешь.
Mrs. Bennet[понимающая, возмущённая]Кто будет тебя содержать, когда отец умрёт? Никто, Элизабет Беннет! Ты станешь бедной и жалкой старой девой!
Elizabeth Bennet[на грани слёз]Что угодно! Что угодно лучше, чем выходить замуж без любви!
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Mr. DarcyМисс Беннет, хотя многие считают вас явно ниже по рождению, семье и положению, мои чувства не могут быть подавлены. Я боролся напрасно. Я пришёл к столь страстному восхищению и уважению к вам, что это превзошло моё благоразумие.
[встаёт на колено]
Mr. DarcyТеперь я горячо прошу вас положить конец моим мучениям и согласиться стать моей женой.
Elizabeth Bennet[слегка в шоке]Если бы я могла испытывать благодарность, я бы сейчас поблагодарила вас. Но я не могу. Никогда не желала вашего одобрения. И, без сомнения, вы выразили его весьма неохотно.
Mr. DarcyДа, сойдёт. Но недостаточно красива, чтобы меня искушать. Да и ни одного другого мужчину здесь, видимо, тоже.
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Mr. DarcyЖенщина должна отлично разбираться в музыке, пении, рисовании, танцах и современных языках. Она должна быть хорошо обучена боевым стилям мастеров Киото, а также оружию и тактике современной Европы.
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Mrs. Bennet[пытается сделать комплимент]Мадам, позвольте мне на минуту сделать вам комплимент по поводу ваших панталон. Ваш повязка на глазу — мода или необходимость?
Мистер Бингли[имеется в виду Джейн]Она самая прекрасная девушка, которую я когда-либо видел.
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[первые слова]
Elizabeth BennetОбщеизвестная истина гласит: зомби, обладающий мозгами, всегда хочет получить ещё больше мозгов. Никогда эта истина не была так очевидна, как в недавних нападениях в Неттерфилд-Парке, где целое семейство было истреблено ордой живых мертвецов во время вечеринки в честь игры в вист.
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Parson CollinsМистер Дарси, я сделал поистине невероятное открытие. Нет, чушь, невероятное открытие. Сэр, вы — племянник леди Кэтрин де Бург.
Mr. Darcy[неверие]Вы здесь, чтобы вымогать деньги!
George WickhamЯ пришёл предложить проект, который навсегда положит конец войне. С этими новыми зомби можно договориться. При должном финансировании, я уверен, мы сможем заслужить доверие и даже симпатию у этой новой формы нежити, которая, кажется, обладает врождённой властью над низшими своими сородичами.
Mr. DarcyПосмотрим, насколько рассудительны эти аристократы, когда у них разыграется аппетит.
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George Wickham[о зомби]Видишь ли, если они никогда не будут поедать человеческие мозги, они так и не превратятся полностью в зомби. Св. Лазарь — ключ к завершению борьбы между живыми и мертвыми. Мы должны добиться какого-то понимания с самыми продвинутыми из них.