[закадровый текст]

Это было не всегда так, мои дорогие дочери. В начале века Британия богатела за счёт плодов мировой торговли. Из колоний приходили не только шёлки и специи, но и зловредная и отвратительная чума. Естественно, многие обвиняли в этом французов. Удивляетесь? Однажды укушенные наполнялись неутолимым голодом по мозгам живых. Миллионы погибли, чтобы вновь восстать легионами нежити. Казалось, наступил конец света. Но даже четыре всадника апокалипсиса, говорят, пришли из ада. Чтобы защитить живых, построили Великую Барьеру — стену в сто футов, окружавшую Лондон. Затем начали рыть королевский канал, огромный ров глубиной в тридцать саженей, ограждавший и город, и его стены. Земля между двумя укреплениями стала известна как Промежуток. В это время стало модно изучать смертоносные искусства Востока. Япония — для богатых. Китай — для мудрых. Во второй битве за Кент один из мостов через королевский канал был прорван. Ненасытные орды зомби истребили всех жителей Промежутка. Говорят, этот ужас свёл юного короля Георга с ума. Когда битва была наконец выиграна, он приказал разрушить все мосты, кроме одного — Хингемского моста. И по сей день он остаётся единственным путём через королевский канал. Многие верили, что враг был окончательно повержен. Дворяне начали покидать безопасные стены Лондона, отправляясь в свои недавно укреплённые загородные поместья. Но бдительность остаётся превыше всего. Помните это. Держите мечи острыми, как и ум. Ведь последняя битва между живыми и нежитью ещё впереди.