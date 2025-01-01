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Киноафиша Фильмы Гордость и предубеждение и зомби Цитаты из фильма Гордость и предубеждение и зомби

Цитаты из фильма Гордость и предубеждение и зомби

Elizabeth Bennet Чтобы преуспеть в светском обществе, молодая женщина должна быть многим. Доброй... начитанной... и образованной. Но чтобы выжить в нашем мире, тебе понадобятся... другие качества.
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Elizabeth Bennet Я никогда не оставлю меч ради кольца.
Charlotte Для подходящего мужчины ты бы согласилась.
Elizabeth Bennet Подходящий мужчина не стал бы меня об этом просить.
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Mr. Bennet [мистеру Коллинзу] Мои дочери умеют сражаться, сэр, а не на кухне стоять.
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Элизабет Беннет Мистер Дарси, вы выглядите так, будто полностью оправились.
Мистер Дарси Да, спасибо... Если бы не вы, я бы точно погиб. Вы спасли меня во многих смыслах. То, что вы сказали мне на мосту в Хингеме.
Элизабет Беннет Вы меня услышали?
Мистер Дарси Да, услышал. Это дало мне надежду.
Элизабет Беннет На что?
Мистер Дарси Что ваши чувства ко мне могли измениться? Но одно ваше слово сейчас заставит меня замолчать на эту тему навсегда. Вы — любовь всей моей жизни, Элизабет Беннет. Поэтому я прошу вас... наполовину в мучениях, наполовину в надежде... Окажите мне великую честь — станьте моей женой.
Элизабет Беннет [радостно] Да!
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Lady Catherine de Bourgh [Элизабет] Я не знаю, чему восхищаюсь больше — вашему мастерству в бою или вашей решимости как женщины.
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Элизабет Беннет [без сознания Дарси, после взрыва на мосту] В тот самый первый миг, когда я увидела тебя, моё сердце безвозвратно пропало.
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Elizabeth Bennet Женщина либо отлично обучена, либо утончённа. В такие времена нельзя позволить себе роскошь иметь и то, и другое.
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Elizabeth Bennet Моя храбрость всегда возрастает при каждой попытке меня запугать.
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Parson Collins Я и не знал, что зомби настолько сообразительны, чтобы устраивать такие ловушки. Недолго им осталось — скоро они в парламент побегут.
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Mr. Bennet Дочери плохо танцуют с пережёванными мозгами.
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Mr. Bennet [закадровый текст] Это было не всегда так, мои дорогие дочери. В начале века Британия богатела за счёт плодов мировой торговли. Из колоний приходили не только шёлки и специи, но и зловредная и отвратительная чума. Естественно, многие обвиняли в этом французов. Удивляетесь? Однажды укушенные наполнялись неутолимым голодом по мозгам живых. Миллионы погибли, чтобы вновь восстать легионами нежити. Казалось, наступил конец света. Но даже четыре всадника апокалипсиса, говорят, пришли из ада. Чтобы защитить живых, построили Великую Барьеру — стену в сто футов, окружавшую Лондон. Затем начали рыть королевский канал, огромный ров глубиной в тридцать саженей, ограждавший и город, и его стены. Земля между двумя укреплениями стала известна как Промежуток. В это время стало модно изучать смертоносные искусства Востока. Япония — для богатых. Китай — для мудрых. Во второй битве за Кент один из мостов через королевский канал был прорван. Ненасытные орды зомби истребили всех жителей Промежутка. Говорят, этот ужас свёл юного короля Георга с ума. Когда битва была наконец выиграна, он приказал разрушить все мосты, кроме одного — Хингемского моста. И по сей день он остаётся единственным путём через королевский канал. Многие верили, что враг был окончательно повержен. Дворяне начали покидать безопасные стены Лондона, отправляясь в свои недавно укреплённые загородные поместья. Но бдительность остаётся превыше всего. Помните это. Держите мечи острыми, как и ум. Ведь последняя битва между живыми и нежитью ещё впереди.
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Mr. Bennet [хитро] Перед тобой нелегкий выбор. Твоя мать никогда больше с тобой не заговорит, если ты не выйдешь за мистера Коллинза. А я никогда больше с тобой не заговорю, если выйдешь.
Mrs. Bennet [понимающая, возмущённая] Кто будет тебя содержать, когда отец умрёт? Никто, Элизабет Беннет! Ты станешь бедной и жалкой старой девой!
Elizabeth Bennet [на грани слёз] Что угодно! Что угодно лучше, чем выходить замуж без любви!
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Mr. Darcy Мисс Беннет, хотя многие считают вас явно ниже по рождению, семье и положению, мои чувства не могут быть подавлены. Я боролся напрасно. Я пришёл к столь страстному восхищению и уважению к вам, что это превзошло моё благоразумие.
[встаёт на колено]
Mr. Darcy Теперь я горячо прошу вас положить конец моим мучениям и согласиться стать моей женой.
Elizabeth Bennet [слегка в шоке] Если бы я могла испытывать благодарность, я бы сейчас поблагодарила вас. Но я не могу. Никогда не желала вашего одобрения. И, без сомнения, вы выразили его весьма неохотно.
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Mr. Bingley [на балу] Дарси, ты должен потанцевать.
Mr. Darcy [говорит о Джейн Беннет] Ты танцуешь с единственной здесь красивой девушкой.
Mr. Bingley [говорит об Элизабет Беннет] Одна из её сестёр тоже очень мила, если можно так сказать. Очень приятная.
Mr. Darcy [смотрит на Элизабет] Ну, она сойдёт. Но...
Mr. Bingley Сойдёт?
Mr. Darcy Да, сойдёт. Но недостаточно красива, чтобы меня искушать. Да и ни одного другого мужчину здесь, видимо, тоже.
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Mr. Darcy Женщина должна отлично разбираться в музыке, пении, рисовании, танцах и современных языках. Она должна быть хорошо обучена боевым стилям мастеров Киото, а также оружию и тактике современной Европы.
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Mrs. Bennet [пытается сделать комплимент] Мадам, позвольте мне на минуту сделать вам комплимент по поводу ваших панталон. Ваш повязка на глазу — мода или необходимость?
Lady Catherine de Bourgh Необходимость.
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Мистер Дарси [к Бингли] Небрежность при обращении с заражёнными зомби может привести к вашей быстрой гибели.
Элизабет Беннет [вдруг рядом с ним] А высокомерие — к вашей.
Мистер Дарси [в гневе] Ваш недостаток, мисс Беннет, помимо подслушивания... — это упрямое непонимание людей.
Элизабет Беннет А ваш — быть несправедливо предвзятой к ним.
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Mr. Darcy И что у неё surprisingly мускулистые руки, но не настолько, чтобы выглядеть неженственно.
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Леди Кэтрин де Бург Ваше имение весьма скромно.
Элизабет Беннет Но мы с этим миримся.
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Parson Collins О, случилась какая-то беда?
[сёстры достают мечи]
Parson Collins Похоже, да.
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Mr. Bingley Вы предпочитаете читать, а не играть в карты?
Elizabeth Bennet Я предпочитаю многое чему, но только не картам.
Caroline Bingley [По-японски] Одна половина мира не может понять удовольствий другой.
[Все смеются]
Elizabeth Bennet Я не говорю по-японски.
Caroline Bingley Нет, конечно. Ты же не училась в Японии. В Китае, верно?
Elizabeth Bennet В храме Шаолинь в провинции Хэнань. Там я научилась переносить всяческие неудобства.
Caroline Bingley Можно узнать, что именно вы понимаете под неудобствами?
Elizabeth Bennet Лучше продемонстрирую вам это.
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Мистер Бингли [имеется в виду Джейн] Она самая прекрасная девушка, которую я когда-либо видел.
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[первые слова]
Elizabeth Bennet Общеизвестная истина гласит: зомби, обладающий мозгами, всегда хочет получить ещё больше мозгов. Никогда эта истина не была так очевидна, как в недавних нападениях в Неттерфилд-Парке, где целое семейство было истреблено ордой живых мертвецов во время вечеринки в честь игры в вист.
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Parson Collins Мистер Дарси, я сделал поистине невероятное открытие. Нет, чушь, невероятное открытие. Сэр, вы — племянник леди Кэтрин де Бург.
Mr. Darcy Я знаю.
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George Wickham Фонды короны истощаются.
Mr. Darcy [неверие] Вы здесь, чтобы вымогать деньги!
George Wickham Я пришёл предложить проект, который навсегда положит конец войне. С этими новыми зомби можно договориться. При должном финансировании, я уверен, мы сможем заслужить доверие и даже симпатию у этой новой формы нежити, которая, кажется, обладает врождённой властью над низшими своими сородичами.
Lady Catherine de Bourgh [начинает смеяться, не веря] Зомби-аристократы?
Parson Collins [с усмешкой] О, правда!
George Wickham Я предпочитаю считать их душами, заблудшими в чистилище.
Lady Catherine de Bourgh [размышляя] Хм.
George Wickham Толпа простолюдинов смотрит на них как на лидеров. Достаточно, чтобы один из них осознал свою власть и повёл толпу в бой.
Lady Catherine de Bourgh Нежить подобна саранче!
Parson Collins [всё ещё с усмешкой] Саранча.
Lady Catherine de Bourgh [теперь решительно] Они идут и уничтожают. Им не нужны лидеры!
Parson Collins О, э-э, ну, кроме одного, собственно.
Lady Catherine de Bourgh [оборачиваясь] Хм?
Parson Collins Ну, согласно Книге Откровения, антихрист поведёт нежить в день, который станет последним для человечества.
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Mrs. Bennet Я считаю, что танец — это первое проявление утончённости в цивилизованном обществе. Не так ли, мистер Дарси?
Mr. Darcy Нет, любой дикарь умеет танцевать. Думаю, даже зомби способны на это в какой-то мере.
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Mrs. Bennet Не волнуйтесь, мистер Коллинз, она будет приведена в чувство.
Parson Collins О, прекрасно!
Elizabeth Bennet Нет.
Parson Collins О, нет.
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Elizabeth Bennet Миссис Фезерстоун. Вы — нежить.
Mrs. Featherstone Тсс, я пришла сказать вам...
[голова отлетает]
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Parson Collins Разумеется, я потребую, чтобы вы оставили свои боевые навыки в качестве части супружеской покорности. В доме нам никак нельзя допускать мечи.
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Mr. Bennet Лиззи, не ходи в лес одна! Лиззи! Запрещаю!
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Penny McGregor Я выжила, Джейни!
Jane Bennet Не в привычном смысле.
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Lady Catherine de Bourgh Мой любимый племянник. Ты был без сознания так долго, что, услышав о твоём пробуждении, мы боялись, что ты присоединился к рядам нежити.
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Parson Collins Совсем нет вариантов по Джейн?
Mrs. Bennet Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, мистер Коллинз.
Parson Collins В самом деле.
Mr. Bennet Будьте осторожны с вашим талантом к тонким комплиментам, сэр.
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Parson Collins Самый правильный выбор жены — быть прямо здесь, в этой комнате.
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Parson Collins Разрешите. Галантность ещё не умерла.
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Jane Bennet [видя зомби-мать с ребёнком] Такого не может быть!
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Мистер Дарси [одеваясь после осмотра] Как вы смогли определить, что рана на моём ребре от фехтования?
Священник Я этим давно занимаюсь, сын мой.
Мистер Дарси [скептически, уходя] У меня нет раны.
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Элизабет Беннет Ваши боевые навыки безупречны, мистер Дарси. Если бы вы были таким же хорошим другом.
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George Wickham [Джорджу Дарси, возле церковной камеры] Боже мой, ты такой предсказуемый. Я знал, что, забрав молодую Лидию, тебе придётся защищать честь Беннетов. Так что, пришёл меня убить?
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Mr. Darcy Только что заражённого зомби почти невозможно обнаружить. Пока он не съест первый человеческий мозг, трансформация идёт медленно, но после каждой следующей жертвы она ускоряется.
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Elizabeth Bennet Мистер Дарси, вы так же бессердечны, как и нежить.
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Mr. Bingley Ненавижу смотреть, как ты просто стоишь. Ты должна танцевать.
Mr. Darcy Ох, ты же знаешь, я терпеть не могу танцевать с тем, кого не знаю.
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Caroline Bingley Она из тех молодых дам, которые стараются выделиться, умаляя достоинства своего пола.
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Parson Collins О, черт побери!
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Parson Collins Она *почти* так же хороша, как и другая.
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Mr. Darcy Посмотрим, насколько рассудительны эти аристократы, когда у них разыграется аппетит.
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George Wickham [о зомби] Видишь ли, если они никогда не будут поедать человеческие мозги, они так и не превратятся полностью в зомби. Св. Лазарь — ключ к завершению борьбы между живыми и мертвыми. Мы должны добиться какого-то понимания с самыми продвинутыми из них.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Лили Джеймс
Lily James
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Эшлин Лофтус
Aisling Loftus
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Charles Dance
Сэм Райли
Сэм Райли
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Лина Хиди
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Мэтт Смит
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Сэлли Филлипс
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Дуглас Бут
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Эмма Гринвелл
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