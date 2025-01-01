The Ancient OneСмерть придаёт жизни смысл. Знать, что твои дни сочтены. Что времени мало. Думаешь, после всего этого времени я был бы готов. Но посмотри на меня. Растягиваю один момент на тысячу... лишь чтобы наблюдать за снегом.
Baron MordoПотому что я наконец-то понял, что не так с этим миром. Колдунов слишком много.
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Christine Palmer[надпись на часах Стрэнджа]Время покажет, как сильно я тебя люблю.
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[из трейлера]
Древний[доктору Стрэнджу]Ты — человек, смотрящий на мир через замочную скважину. Всю жизнь ты пытался её расширить. Твоя работа спасла тысячи жизней. А что если я скажу тебе, что реальность — лишь одна из многих?
Baron MordoВременные манипуляции могут создавать ответвления во времени. Нестабильные измерения. Пространственные парадоксы! Временные петли! Ты хочешь застрять, проживая один и тот же момент снова и снова, или вовсе не существовать?
Древняя[пока Доктора Стрэнджа переносят через разные измерения Мультивселенной]Ты думаешь, что понимаешь, как устроен этот мир? Думаешь, что эта материальная вселенная — всё, что существует? Что реально? Какие тайны скрыты за пределами твоих чувств? В основе бытия встречаются разум и материя. Мысли формируют реальность. Эта вселенная — лишь одна из бесконечного множества. Миры без конца. Некоторые добрые и дающие жизнь. Другие — полные злобы и голода. Тёмные места, где силы старше времени жадно ждут... Кто ты в этой огромной мультивселенной, мистер Стрэндж?
The Ancient OneТы — человек, смотрящий на мир через замочную скважину. Всю свою жизнь ты пытался расширить эту скважину... чтобы видеть больше, знать больше. А теперь, услышав, что её можно расширить способами, которые ты не можешь даже представить, ты отвергаешь такую возможность.
Dr. Stephen StrangeНет, я отвергаю это, потому что не верю в сказки про чакры, энергию и силу веры. Духа *не существует*! Мы — просто материя и ничего больше. Ты — всего лишь крошечная, мимолётная точка в безразличной вселенной.
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Dr. Stephen StrangeЧто ты делаешь? Ты умираешь! Ты должен вернуться в своё тело сейчас же. Времени нет.
The Ancient OneВремя — понятие относительное. Твоё тело даже ещё не упало на пол. Я провёл столько лет, заглядывая сквозь время, наблюдая этот самый момент. Но не могу увидеть, что будет дальше. Я предотвратил множество ужасных будущих. И после каждого появляется другое. И все они приводят сюда, но никогда дальше.
The Ancient OneНикто не бывает готов. Мы не выбираем время. Смерть придаёт жизни смысл. Знать, что дни сочтены, что времени мало. Думаешь, за всё это время я был готов? Но посмотри на меня: растягиваю один момент на тысячу, лишь чтобы наблюдать за снегом.
Dr. Stephen StrangeЭто всё, чего ты когда-либо хотел. Вечная жизнь как часть Единого. Тебе это не понравится.
[Каэцилий и его фанатики затягиваются в Тёмное измерение]
Dr. Stephen StrangeДа уж, знаешь, тебе действительно стоило своровать всю книгу, потому что предупреждения... Предупреждения идут *после* заклинаний.
[Вонг смеётся]
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The Ancient OneМы управляем энергией... черпаемой из других измерений Мультивселенной... чтобы создавать заклинания... призывать щиты... и оружие... чтобы творить магию. Древняя: Через мистические искусства мы управляем энергией и формируем реальность.
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The Ancient OneЯ провела столько лет, заглядывая сквозь время... смотря именно этот момент. Но дальше его я не вижу.
The Ancient OneЯзык мистических искусств так же древен, как и сама цивилизация. Колдуны древности называли это «заклинаниями». Но если это слово задевает ваши современные чувства, можете назвать это программой. Исходным кодом, который формирует реальность.
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The Ancient OneТы стал доктором, чтобы спасти одну жизнь превыше всех остальных — свою собственную.
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[первые реплики]
ДревняяМастер Кейслиус. Этот ритуал принесёт тебе лишь горе.
Baron MordoЭто реликвия. Некоторая магия слишком могущественна, чтобы её удержать, поэтому мы наделяем ею предметы... позволяя им принимать на себя ту нагрузку, с которой мы не справляемся. Это посох... Живого Трибунала. Реликвий много. Палочка Уатума. Прыгающие сапоги Вальторра.
WongЭто Книга Кальостро. Исследование времени. Один из ритуалов украл бывший ученик — фанатик Кецилий. Сразу после того, как он повесил бывшего библиотекаря и отобрал у него голову. Теперь я хранитель этих книг. Так что если кто-то снова украдёт том из этой коллекции, я сразу узнаю — и ты умрёшь ещё до выхода из комплекса.
Доктор Стивен СтрэнджНу, могущественный колдун, который отдал себя древнему духу и способен изменять законы физики, очень старался меня убить. Но я оставил его скованным в Гринвич-Виллидже, а самый быстрый путь обратно — через измерительный портал, который я открыл в уборной с швабрами.