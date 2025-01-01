Dr. Stephen Strange Что ты делаешь? Ты умираешь! Ты должен вернуться в своё тело сейчас же. Времени нет.

The Ancient One Время — понятие относительное. Твоё тело даже ещё не упало на пол. Я провёл столько лет, заглядывая сквозь время, наблюдая этот самый момент. Но не могу увидеть, что будет дальше. Я предотвратил множество ужасных будущих. И после каждого появляется другое. И все они приводят сюда, но никогда дальше.

Dr. Stephen Strange Ты думаешь, здесь ты и умрёшь.

The Ancient One Интересно, что же я вижу в твоём будущем?

The Ancient One Я не видел твоё будущее, только его возможности. У тебя есть огромный потенциал к добру. Ты всегда был лучшим, но не из-за жажды успеха, а из-за страха провала.

Dr. Stephen Strange Это сделало меня великим врачом.

The Ancient One Именно это не дало тебе стать великим. Твоя самоуверенность и страх мешают тебе усвоить самый простой и важный урок.

Dr. Stephen Strange Дело не в тебе. Когда ты впервые пришёл ко мне, спрашивал, как мне удалось исцелить Джонатана Пэнборна. Я этого не делал. Он направляет измеренную энергию прямо в своё тело.

Dr. Stephen Strange Он использует магию, чтобы ходить.

The Ancient One Постоянно. У него был выбор: вернуться к своей жизни или служить чему-то большему, чем он сам.

Dr. Stephen Strange Значит, я мог бы вернуть себе руки? Свою прежнюю жизнь?

The Ancient One Мог бы. И мир от этого стал бы только хуже. Мне не нравится черпать силу из Тёмного Измерения, но, как ты знаешь, иногда ради высшего блага приходится нарушать правила.

Dr. Stephen Strange Мордо так не думает.

The Ancient One Душа Мордо твёрда и неподвижна, выкована огнём его юности. Ему нужна твоя гибкость, так же как тебе нужна его сила. Только вместе у вас есть шанс остановить Дормамму.

Dr. Stephen Strange Я не готов.