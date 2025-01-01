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Киноафиша Фильмы Доктор Стрэндж Цитаты из фильма Доктор Стрэндж

Цитаты из фильма Доктор Стрэндж

Kaecilius Сколько ты уже в Камар-Тадже, мистер...
Dr. Stephen Strange Доктор!
Kaecilius Мистер Доктор?
Dr. Stephen Strange Стрэндж.
Kaecilius Возможно. Кто я такой, чтобы судить?
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[повторяющаяся фраза]
Доктор Стивен Стрэндж Дормамму, я пришёл договориться!
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Доктор Стивен Стрэндж [после того, как Мордо передаёт ему карточку] Ну что это? Моя мантра?
Барон Мордо Пароль от Wi-Fi. Мы же не дикари.
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The Ancient One Гордыня и страх всё ещё мешают тебе усвоить самый простой и важный урок.
Dr. Stephen Strange Какой?
The Ancient One Дело не в тебе.
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The Ancient One Мы никогда не избавляемся от своих демонов, Мордо. Мы просто учимся жить выше них.
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Dr. Stephen Strange Я не готов.
The Ancient One Никто не бывает. Мы не выбираем время.
[берёт его за руку]
The Ancient One Смерть придаёт жизни смысл. Знать, что твои дни сочтены. Что времени мало. Думаешь, после всего этого времени я был бы готов. Но посмотри на меня. Растягиваю один момент на тысячу... лишь чтобы наблюдать за снегом.
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Dr. Stephen Strange Дормамму, я пришёл к тебе с сделкой!
Dormammu Ты пришёл умереть. Твой мир теперь мой мир. Как и все остальные миры.
[Он легко уничтожает Стрэнджа]
Dr. Stephen Strange Дормамму, я пришёл к тебе с сделкой!
Dormammu Ты пришёл умереть. Твой мир теперь мой... Что это? Иллюзия?
Dr. Stephen Strange Нет, это реально.
Dormammu Хорошо.
[Он убивает Стрэнджа снова]
Dr. Stephen Strange [скучая] Дормамму, я пришёл к тебе с сделкой.
Dormammu Что происходит?
Dr. Stephen Strange Пока ты давал Кэйсилиусу силу из своего измерения, я привёл силу из моего. Это время. Бесконечное, зацикленное время!
Dormammu Ты смеешь?
[Он убивает Стрэнджа снова]
Dr. Stephen Strange Дормамму, я пришёл к тебе с сделкой!
Dormammu Ты не сможешь так продолжать вечно.
Dr. Stephen Strange На самом деле, могу. Вот как теперь всё устроено! Ты и я. Заперты в этом моменте. Бесконечно.
Dormammu Тогда ты проведёшь вечность умирая!
Dr. Stephen Strange Да, но все на Земле будут жить.
Dormammu Но ты будешь страдать!
Dr. Stephen Strange Боль — старый знакомый.
[Дормамму убивает Стрэнджа снова. И снова. И снова...]
Dormammu Заканчивай! Ты никогда не выиграешь.
Dr. Stephen Strange Нет. Но я могу проигрывать. Снова. И снова. И снова. Вечно. Это делает тебя моим пленником.
Dormammu Нет! Стой! Прекрати это! Отпусти меня!
Dr. Stephen Strange Нет! Я пришёл к тебе с сделкой!
Dormammu Чего ты хочешь?
Dr. Stephen Strange Забери своих фанатиков с Земли. Прекрати атаку на мой мир. Никогда не возвращайся. Сделай это — и я разорву этот цикл.
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Christine Palmer Где ты была?
Dr. Stephen Strange Ну, после того как западная медицина меня подвела, я поехал на восток и в итоге оказался в Катманду.
Christine Palmer Катманду?
Dr. Stephen Strange Да.
Christine Palmer Что? Как в песне Боба Сегера?
Dr. Stephen Strange 1975-й, «Beautiful Loser», сторона А. Да. И я попал в место под названием Камар-Тадж, где поговорил с кем-то, кого зовут «Древний». И я...
Christine Palmer О. Значит, ты вступил в секту.
Dr. Stephen Strange Нет, нет. Не совсем так. Они научили меня использовать силы, о существовании которых я даже не подозревал.
Christine Palmer Да, звучит как секта.
Dr. Stephen Strange Это не секта.
Christine Palmer Ну, так сказали бы сектанты.
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Wong Как у тебя с санскритом?
Dr. Stephen Strange Я свободно говорю на Гугл Транслейте.
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Древний [о магии] Нельзя заставить реку подчиниться — нужно отпустить её течение и использовать его силу в своих целях.
Доктор Стивен Стрэндж Я управляю этим, отпуская контроль? Это не имеет смысла.
Древний Не всё должно иметь смысл. Не всему нужно. Твой разум довёл тебя далеко, но дальше он не пойдёт. Отпускай, Стивен.
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[после титров]
[Пэнборн чувствует кого-то в своей мастерской]
Jonathan Pangborn Чем могу помочь?
Baron Mordo Вас принесли в Камар-Тадж на носилках. Посмотри на себя теперь, Пэнборн.
Jonathan Pangborn Мордо. Чего тебе, мужик?
Baron Mordo Меня не было много месяцев, и у меня было откровение. Истинное предназначение колдуна — искажать всё, что правильно. Красть силу. Искажать природу. Как ты.
Jonathan Pangborn Я ничего не крал. Это моя сила. Моя.
Baron Mordo У силы есть цель.
[Пэнборн хватает лом и пытается напасть на Мордо, который лишает его сил и возвращает паралич]
Jonathan Pangborn Почему ты это делаешь?
Baron Mordo Потому что я наконец-то понял, что не так с этим миром. Колдунов слишком много.
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Christine Palmer [надпись на часах Стрэнджа] Время покажет, как сильно я тебя люблю.
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[из трейлера]
Древний [доктору Стрэнджу] Ты — человек, смотрящий на мир через замочную скважину. Всю жизнь ты пытался её расширить. Твоя работа спасла тысячи жизней. А что если я скажу тебе, что реальность — лишь одна из многих?
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Dr. Stephen Strange Что ты со мной только что сделал?
The Ancient One Я вытолкнула твою астральную форму из физического тела.
Dr. Stephen Strange Что в этом чае? Псилоцибин? ЛСД?
The Ancient One Это просто чай... с небольшим количеством мёда.
Dr. Stephen Strange Что только что произошло?
The Ancient One На миг ты вошёл в астральное измерение.
Dr. Stephen Strange Что?
The Ancient One Место, где душа существует отдельно от тела.
Dr. Stephen Strange Зачем ты это со мной делаешь?
The Ancient One Чтобы показать, как мало ты знаешь. Открой *глаз*.
[Она касается лба Стрэнджа и отправляет его в одиссею по измерениям]
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Dr. Stephen Strange Как пройти отсюда туда?
The Ancient One Как вам удалось заново срастить перерезанные нервы и собрать человеческий позвоночник по косточке?
Dr. Stephen Strange Учёба и практика. Годы этого.
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Wong Пока герои вроде Мстителей защищают мир от физических угроз, мы, колдуны, оберегаем его от более мистических опасностей.
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Древний [после того, как заставила Стрэнджа испытать альтернативные измерения] Ты когда-нибудь видела *такое* раньше в сувенирной лавке?
Доктор Стивен Стрэндж Научи меня.
Древний Нет.
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Man on Bus Это смешно до ужаса!
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[Стрэндж экспериментирует с манипуляцией временем с помощью Ока Аггамотто]
Baron Mordo [врывается] Стой! Вмешиваться в вероятности континуума запрещено!
Dr. Stephen Strange Я-я-я просто точно делал то, что было написано в книге!
Wong И что в книге сказано о рисках проведения этого ритуала?
Dr. Stephen Strange Не знаю, до этой части я ещё не дошёл.
Baron Mordo Временные манипуляции могут создавать ответвления во времени. Нестабильные измерения. Пространственные парадоксы! Временные петли! Ты хочешь застрять, проживая один и тот же момент снова и снова, или вовсе не существовать?
Dr. Stephen Strange Им бы точно стоило предупреждения ставить перед этим заклинанием.
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Древняя [пока Доктора Стрэнджа переносят через разные измерения Мультивселенной] Ты думаешь, что понимаешь, как устроен этот мир? Думаешь, что эта материальная вселенная — всё, что существует? Что реально? Какие тайны скрыты за пределами твоих чувств? В основе бытия встречаются разум и материя. Мысли формируют реальность. Эта вселенная — лишь одна из бесконечного множества. Миры без конца. Некоторые добрые и дающие жизнь. Другие — полные злобы и голода. Тёмные места, где силы старше времени жадно ждут... Кто ты в этой огромной мультивселенной, мистер Стрэндж?
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Dr. Stephen Strange Вонг. Просто Вонг? Как Адель? Или Аристотель. Дрейк. Боно... Эминем.
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Baron Mordo [Стрэнджу] Я когда-то стоял на твоём месте. И я тоже был... неуважителен. Так что позволь дать тебе совет: забудь всё, что ты думаешь, что знаешь.
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[Плащ Левитации прилипает к Стрэнджу и вытирает его слёзы]
Dr. Stephen Strange Стой!
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[Стрэндж ловит Кацилия в Зеркальном измерении]
Доктор Стивен Стрэндж Кто теперь смеётся, уё###?
Кацилий Я.
[формирует своё измерение]
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Dr. Stephen Strange [сидит на пороге Камар-Таджа, на грани слёз] Не отвергай меня. Мне больше некуда идти...
[дверь внезапно открывается, и он падает назад в здание]
Dr. Stephen Strange Спасибо.
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The Ancient One Ты — человек, смотрящий на мир через замочную скважину. Всю свою жизнь ты пытался расширить эту скважину... чтобы видеть больше, знать больше. А теперь, услышав, что её можно расширить способами, которые ты не можешь даже представить, ты отвергаешь такую возможность.
Dr. Stephen Strange Нет, я отвергаю это, потому что не верю в сказки про чакры, энергию и силу веры. Духа *не существует*! Мы — просто материя и ничего больше. Ты — всего лишь крошечная, мимолётная точка в безразличной вселенной.
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Dr. Stephen Strange Что ты делаешь? Ты умираешь! Ты должен вернуться в своё тело сейчас же. Времени нет.
The Ancient One Время — понятие относительное. Твоё тело даже ещё не упало на пол. Я провёл столько лет, заглядывая сквозь время, наблюдая этот самый момент. Но не могу увидеть, что будет дальше. Я предотвратил множество ужасных будущих. И после каждого появляется другое. И все они приводят сюда, но никогда дальше.
Dr. Stephen Strange Ты думаешь, здесь ты и умрёшь.
The Ancient One Интересно, что же я вижу в твоём будущем?
Dr. Stephen Strange Нет. Да.
The Ancient One Я не видел твоё будущее, только его возможности. У тебя есть огромный потенциал к добру. Ты всегда был лучшим, но не из-за жажды успеха, а из-за страха провала.
Dr. Stephen Strange Это сделало меня великим врачом.
The Ancient One Именно это не дало тебе стать великим. Твоя самоуверенность и страх мешают тебе усвоить самый простой и важный урок.
Dr. Stephen Strange Какой же?
Dr. Stephen Strange Дело не в тебе. Когда ты впервые пришёл ко мне, спрашивал, как мне удалось исцелить Джонатана Пэнборна. Я этого не делал. Он направляет измеренную энергию прямо в своё тело.
Dr. Stephen Strange Он использует магию, чтобы ходить.
The Ancient One Постоянно. У него был выбор: вернуться к своей жизни или служить чему-то большему, чем он сам.
Dr. Stephen Strange Значит, я мог бы вернуть себе руки? Свою прежнюю жизнь?
The Ancient One Мог бы. И мир от этого стал бы только хуже. Мне не нравится черпать силу из Тёмного Измерения, но, как ты знаешь, иногда ради высшего блага приходится нарушать правила.
Dr. Stephen Strange Мордо так не думает.
The Ancient One Душа Мордо твёрда и неподвижна, выкована огнём его юности. Ему нужна твоя гибкость, так же как тебе нужна его сила. Только вместе у вас есть шанс остановить Дормамму.
Dr. Stephen Strange Я не готов.
The Ancient One Никто не бывает готов. Мы не выбираем время. Смерть придаёт жизни смысл. Знать, что дни сочтены, что времени мало. Думаешь, за всё это время я был готов? Но посмотри на меня: растягиваю один момент на тысячу, лишь чтобы наблюдать за снегом.
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Kaecilius Что ты наделал?
Dr. Stephen Strange Я заключил сделку.
Kaecilius Что это такое?
Dr. Stephen Strange Это всё, чего ты когда-либо хотел. Вечная жизнь как часть Единого. Тебе это не понравится.
[Каэцилий и его фанатики затягиваются в Тёмное измерение]
Dr. Stephen Strange Да уж, знаешь, тебе действительно стоило своровать всю книгу, потому что предупреждения... Предупреждения идут *после* заклинаний.
[Вонг смеётся]
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The Ancient One Мы управляем энергией... черпаемой из других измерений Мультивселенной... чтобы создавать заклинания... призывать щиты... и оружие... чтобы творить магию. Древняя: Через мистические искусства мы управляем энергией и формируем реальность.
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The Ancient One Я провела столько лет, заглядывая сквозь время... смотря именно этот момент. Но дальше его я не вижу.
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Wong Чего тебе надо, Стрэндж?
Dr. Stephen Strange Книги по астральной проекции.
Wong Ты к этому не готов.
Dr. Stephen Strange Попробуй меня, Бейонсе.
[Вонг молчит]
Dr. Stephen Strange Давай! Ты же про неё слышал, она большая звезда, да?
[пауза]
Dr. Stephen Strange Ты вообще когда-нибудь смеёшься? Давай, просто дай мне книгу.
Wong Нет.
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The Ancient One Язык мистических искусств так же древен, как и сама цивилизация. Колдуны древности называли это «заклинаниями». Но если это слово задевает ваши современные чувства, можете назвать это программой. Исходным кодом, который формирует реальность.
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The Ancient One Ты стал доктором, чтобы спасти одну жизнь превыше всех остальных — свою собственную.
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[первые реплики]
Древняя Мастер Кейслиус. Этот ритуал принесёт тебе лишь горе.
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Dr. Stephen Strange Спасибо за книги, за жуткую историю и... за угрозу моей жизни.
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Christine Palmer Привет. Всё нормально. Всё будет нормально.
Dr. Stephen Strange [глядя на свои повреждённые руки] Чт... Что они с ними сделали?
Christine Palmer Тебя... срочно доставили на вертолёте. Но найти тебя удалось не сразу. Золотой час для повреждённых нервов был упущен, пока ты ехал в машине.
Dr. Stephen Strange Что... они сделали?
Christine Palmer Одиннадцать титановых штифтов в костях. Несколько разорванных связок... сильные повреждения нервов в обеих руках. Ты лежал на операционном столе одиннадцать часов.
Dr. Stephen Strange [всхлипывая] Посмотри на эти фиксаторы.
Christine Palmer Лучше никто не смог бы.
Dr. Stephen Strange Я бы смог лучше.
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Dr. Stephen Strange [после того, как он только что использовал время, чтобы воскресить Вонга] Я нарушаю законы природы. Я знаю.
Wong Так не останавливайся.
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Барон Мордо [после того, как Древняя оставляет Стивена Стрэнджа на Эвересте] Как наш новобранец?
Древняя Скоро увидим... Вот-вот.
Барон Мордо О нет, только не снова.
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[Доктор Стрэндж убирает Глаз Аггамотто]
Wong Мудрое решение. Ты будешь носить Глаз Аггамотто... когда овладеешь его силой. А пока... лучше не ходить по улицам с Камнем Бесконечности на шее.
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Christine Palmer Стивен, ты всегда тратил деньги так быстро, как только мог их заработать, а теперь тратишь то, чего у тебя даже нет. Может, пора прекратить.
Dr. Stephen Strange Нет, сейчас как раз не время останавливаться, потому что, понимаешь, мне не становится лучше!
Christine Palmer Но это уже не медицина, это мания. Некоторые вещи просто нельзя исправить.
Dr. Stephen Strange Жизнь без моей работы...
Christine Palmer Это всё равно жизнь. Это не конец, есть и другие вещи, которые могут придать жизни смысл.
Dr. Stephen Strange [горько] Что, типа ты?
Christine Palmer [обиженно и сердито] А теперь пора извиняться.
Dr. Stephen Strange А теперь пора уходить.
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Baron Mordo Расплата настала. Разве ты не видишь? Её проступки привели Зилотов к Дормамму. Кейслиус... это была её вина! И вот мы здесь... в результате её обмана. Мир в огне.
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The Ancient One [о Докторе Стрэндже] Ты думаешь, я ошиблась, изгнав его?
Baron Mordo Прошло уже пять часов, а он всё ещё у твоей двери. В нём есть сила.
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Dr. Stephen Strange Сегодня вечером я выступаю на ужине Неврологического общества. Пойдёшь со мной?
Christine Palmer Ещё одно выступление? Как романтично.
Dr. Stephen Strange Раньше ты любила ходить на эти мероприятия со мной. Мы вместе классно проводили время.
Christine Palmer Нет, тебе было весело. Это были не про нас, а про тебя.
Dr. Stephen Strange Это не только про меня.
Christine Palmer Стивен. Всё всегда про тебя.
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[из трейлера]
Доктор Стивен Стрэндж Я не верю в сказки про чакры, энергию или силу веры.
Древняя Интересуешься, что я вижу в твоём будущем? Возможности.
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Dr. Stephen Strange Да знаешь, тебе стоило украсть всю книгу, потому что предупреждения... предупреждения идут после заклинаний.
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[последние слова]
Вонг Слухи о смерти Древней распространятся по Мультивселенной. На Земле нет Верховного Чародея, чтобы защитить её. Мы должны быть готовы.
Доктор Стивен Стрэндж Мы будем готовы.
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Dr. Stephen Strange Мы сделали это.
Baron Mordo Да. Да, мы сделали это. Но при этом нарушили естественный закон.
Dr. Stephen Strange Оглянись вокруг. Всё кончено.
Baron Mordo Ты думаешь, что не будет последствий, Стрэндж? Что платить не придется? Мы нарушили наши правила, как и она. Счёт всегда приходит!
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Dr. Stephen Strange [отвечает на звонок в машине] Билли. Что у тебя для меня?
Nurse Billy [на громкой связи] У меня 35-летний полковник ВВС, сломал нижнюю часть позвоночника в какой-то экспериментальной броне. Взрывной перелом средней части грудного отдела.
Dr. Stephen Strange Да, я мог бы помочь... но и ещё 50 человек тоже. Найди что-нибудь стоящее моего времени.
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The Ancient One Смерть — вот что придаёт жизни смысл. Знать, что дни сочтены. Что время твоё ограничено.
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Wong Я теперь хранитель этих книг. Так что если кто-то снова украдёт том из этой коллекции, я об этом узнаю, и ты умрёшь, даже не покинув комплекс.
Dr. Stephen Strange А если это просто просрочка? Знаешь, есть ли какие-то штрафы? Может, за увечья?
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[Стрэндж поднимает кадильницу, чтобы использовать против Кецилия]
Доктор Стивен Стрэндж Ха!
[Кецилий насторожен и настороже, затем...]
Кецилий Ты же не умеешь с этим обращаться, да?
Доктор Стивен Стрэндж Эм...
[машет кадильницей в сторону Кецилия]
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Kaecilius Доктор... мы не стремимся править этим миром. Мы хотим спасти его... передать его Дормамму, который — суть всей эволюции... причина всего существования.
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Dr. Stephen Strange [Кейсилию] Посмотри на своё лицо. Дормамму сделал из тебя убийцу. Насколько же хорошее его царство?
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Dr. Stephen Strange Даже если есть другой путь?
Baron Mordo Другого пути просто нет.
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The Ancient One [о Докторе Стрэндже] Упрямство, высокомерие, амбиции. Всё это я уже видела.
Baron Mordo Он напоминает тебе Кэйсилиуса.
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The Ancient One Ты когда-нибудь раньше видел *такое* в сувенирной лавке?
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Dr. Stephen Strange [Пэнгборну] Ты вернулся оттуда, откуда нет пути назад. Я... я... я пытаюсь найти свой собственный путь назад.
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Dr. Stephen Strange Тебе не хватает воображения!
Baron Mordo Нет, Стивен. Тебе не хватает хребта.
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Dr. Nicodemus West Дай телу время на восстановление.
Dr. Stephen Strange Ты меня загубил.
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[Астральная форма Лусиана приближается, пока Кристин оперирует Доктора Стрэнджа]
Dr. Stephen Strange Мне придётся исчезнуть сейчас.
Christine Palmer Что?
Dr. Stephen Strange Держи меня в живых, ладно?
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Baron Mordo Это реликвия. Некоторая магия слишком могущественна, чтобы её удержать, поэтому мы наделяем ею предметы... позволяя им принимать на себя ту нагрузку, с которой мы не справляемся. Это посох... Живого Трибунала. Реликвий много. Палочка Уатума. Прыгающие сапоги Вальторра.
Dr. Stephen Strange Правда, звучит очень красиво?
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Kaecilius Дэниэл, вижу, тебя сделали хранителем этого Святилища.
Daniel Drumm Знаешь, что это значит?
Kaecilius Что ты умрёшь, защищая его.
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Christine Palmer [во время экстренной операции] Нельзя делать это на глазок.
Dr. Stephen Strange Я могу и сделаю.
Dr. Nicodemus West Не время выпендриваться, Стрэндж.
Dr. Stephen Strange А как насчёт десяти минут назад, когда ты неправильно указал время смерти?
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Dr. Stephen Strange [доктору Вэсту] Пациент жив, но умирает. Всё ещё хотите забрать его органы?
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Baron Mordo Как ты это сделал?
Dr. Stephen Strange А?
Baron Mordo Где ты выучил этот набор заклинаний, чтобы вообще понять их?
Dr. Stephen Strange У меня фотографическая память. Так я одновременно получил и медицинскую степень, и докторскую.
Baron Mordo То, что ты только что сделал... требует не просто хорошей памяти. Ты рожден для мистических искусств.
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Dr. Stephen Strange У этой страницы нет.
Wong Это Книга Кальостро. Исследование времени. Один из ритуалов украл бывший ученик — фанатик Кецилий. Сразу после того, как он повесил бывшего библиотекаря и отобрал у него голову. Теперь я хранитель этих книг. Так что если кто-то снова украдёт том из этой коллекции, я сразу узнаю — и ты умрёшь ещё до выхода из комплекса.
Dr. Stephen Strange А может, просто просрочена? Есть штрафы за просрочку? Калеченье, может?
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Kaecilius Люди мыслят категориями добра и зла, но на самом деле настоящим врагом для всех нас является время. Время убивает всё.
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Dr. Stephen Strange Боль — старый знакомый.
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Dr. Stephen Strange Раньше все думали, что я забавный.
Wong Они тебе помогали?
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Dr. Stephen Strange Тебе следовало украсть всю книгу — предупреждения идут после заклинаний.
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The Ancient One Мы никогда не теряем своих демонов. Мы просто учимся жить над ними.
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Кристина Палмер [после того, как починили Стивена] Это безумие.
Доктор Стивен Стрэндж Да.
Кристина Палмер Куда ты идёшь?
Доктор Стивен Стрэндж Эмм...
Кристина Палмер Ты можешь сказать мне правду?
Доктор Стивен Стрэндж Ну, могущественный колдун, который отдал себя древнему духу и способен изменять законы физики, очень старался меня убить. Но я оставил его скованным в Гринвич-Виллидже, а самый быстрый путь обратно — через измерительный портал, который я открыл в уборной с швабрами.
Кристина Палмер Ладно. Не говори. Хорошо.
[Стивен открывает уборную с швабрами, и Кристина удивлена, увидев вращающийся портал]
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