Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
12 месяцев. Новая сказка
Фильмы похожие на 12 месяцев. Новая сказка
12 месяцев. Новая сказка
2014 / Россия
Смотреть трейлер
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на 12 месяцев. Новая сказка
Вся информация о фильме
Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези
2016, Россия
6.0
Тайна четырех принцесс
фэнтези, комедия
2014, Россия
5.0
Страна хороших деточек
детский, сказка
2013, Россия
6.0
12 месяцев
мелодрама, комедия
2012, Россия
5.0
Повелитель луж
семейный, фэнтези, приключения
2002, Россия
2.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить