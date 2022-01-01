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Дом на Трубной
Дом на Трубной, 1928: актеры и роли
Дом на Трубной
1928 / СССР
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Дом на Трубной, 1928: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Барнет
В ролях
Вера Марецкая
Владимир Фогель
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Сергей Комаров
Анель Судакевич
Ада Войцик
Владимир Баталов
Александр Громов
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