Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Солнечный удар
Солнечный удар, 2014: актеры и роли
Солнечный удар
2014 / Россия
Трейлер
6.5
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Солнечный удар, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Мартинс Калита
Виктория Соловьева
Сергей Серов
Наталья Суркова
Алёна Спивак-Бычкова
Денис Васильев
Ксения Попович
Kseniya Popovich
Олег Граф
Вадим Головко
Vadym Holovko
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ