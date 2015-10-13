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Солнечный удар
Отзывы о фильме «Солнечный удар»
Солнечный удар
2014 / Россия
Трейлер
6.5
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
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Р
13 октября 2015, 22:26
Гвоздь в гроб отечественному кинематографу!Михалков превзошел себя!Мысль глубокая но оформили ее так дешево что понимать это начинаешь с первых минут!Эти глубокомысленные вопросы по сто рас задаваемые самому себе!Откуда все это?как все началось?Шарфики летающие и юморок с фотографированием которое каждый раз кто то портит!Фильм для пенсионеров которые смотрят мыльные сериалы и сами высасывают интригу из пальца а если учесть что для понимания фильма нужно обладать недюжинным багажом знаний отечественной истории периода гонений царских офицеров красными комиссарами то количество людей которым может действительно понравиться фильм сужается до одного человека это и есть режиссер фильма!Не понимаю восторженных возгласов по поводу фильма!Скучно не интересно как всегда в духе Никиты Сергеевича!Хочется верить что не все еще потерянно и найдутся еще у нас настоящие качественные режиссеры!
13 октября 2015, 22:26
0
0
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Морская
3 февраля 2016, 09:33
Смотрела по телевизору.Я тоже не осилила досмотреть.Красиво,но скука.Полет шарфика доконал.
3 февраля 2016, 09:33
0
0
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Bbbugl
5 февраля 2016, 21:02
Великолепный фильм.Погружаешься полностью в атмосферу и ловишь каждый звук,каждое слово
Почему-то показалось,что гл.героя дублирует Евгений Миронов....
Фильм идет ограниченным прокатом,поэтому в зале практически нет случайных зрителей,стоит полная тишина,хотя народу достаточно много
Финал сразил наповал
Михалков полностью реабилитировался после своих "цитаделей"
Шедевр
5 февраля 2016, 21:02
0
0
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ВикторияВК
6 февраля 2016, 14:30
Поставьте фильм днём или утром в выходные дни!!! Пожалуйста!!! Ночью нет возможности возвращаться домой!!!
6 февраля 2016, 14:30
0
0
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kisylya
9 февраля 2016, 08:18
Оценка
Посмотрела, фильм понравился. ✊
9 февраля 2016, 08:18
0
0
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Екатерина Андреева
12 июня 2016, 17:57
Фильм очень сильный! Никита Сергеевич передал самое главное - любовь творит чудеса и это самое главное в жизни, она помогает жить! Я от фильма в восторге! Спасибо!
12 июня 2016, 17:57
0
0
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Почему-то показалось,что гл.героя дублирует Евгений Миронов....
Фильм идет ограниченным прокатом,поэтому в зале практически нет случайных зрителей,стоит полная тишина,хотя народу достаточно много
Финал сразил наповал
Михалков полностью реабилитировался после своих "цитаделей"
Шедевр
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