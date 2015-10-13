Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солнечный удар Солнечный удар
Киноафиша Фильмы Солнечный удар Отзывы о фильме «Солнечный удар»
Солнечный удар 2014 / Россия
6.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Солнечный удар»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Р 13 октября 2015, 22:26
Гвоздь в гроб отечественному кинематографу!Михалков превзошел себя!Мысль глубокая но оформили ее так дешево что понимать это начинаешь с первых минут!Эти глубокомысленные вопросы по сто рас задаваемые самому себе!Откуда все это?как все началось?Шарфики летающие и юморок с фотографированием которое каждый раз кто то портит!Фильм для пенсионеров которые смотрят мыльные сериалы и сами высасывают интригу из пальца а если учесть что для понимания фильма нужно обладать недюжинным багажом знаний отечественной истории периода гонений царских офицеров красными комиссарами то количество людей которым может действительно понравиться фильм сужается до одного человека это и есть режиссер фильма!Не понимаю восторженных возгласов по поводу фильма!Скучно не интересно как всегда в духе Никиты Сергеевича!Хочется верить что не все еще потерянно и найдутся еще у нас настоящие качественные режиссеры!
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Морская 3 февраля 2016, 09:33
Смотрела по телевизору.Я тоже не осилила досмотреть.Красиво,но скука.Полет шарфика доконал.
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
Bbbugl 5 февраля 2016, 21:02
Великолепный фильм.Погружаешься полностью в атмосферу и ловишь каждый звук,каждое слово

Почему-то показалось,что гл.героя дублирует Евгений Миронов....

Фильм идет ограниченным прокатом,поэтому в зале практически нет случайных зрителей,стоит полная тишина,хотя народу достаточно много

Финал сразил наповал

Михалков полностью реабилитировался после своих "цитаделей"

Шедевр
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
ВикторияВК 6 февраля 2016, 14:30
Поставьте фильм днём или утром в выходные дни!!! Пожалуйста!!! Ночью нет возможности возвращаться домой!!!
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
kisylya 9 февраля 2016, 08:18
Оценка
Посмотрела, фильм понравился. ✊
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Екатерина Андреева 12 июня 2016, 17:57
Фильм очень сильный! Никита Сергеевич передал самое главное - любовь творит чудеса и это самое главное в жизни, она помогает жить! Я от фильма в восторге! Спасибо!
12 июня 2016, 17:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Проклятие: Посвящение
Проклятие: Посвящение 4 комментария
Барби
Барби 2 комментария
Вайн емес кино 1 комментарий
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян 4 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4 38 комментариев
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 6 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 54 комментария
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 4 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 187 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
Принц пустыни
Принц пустыни
2023, Франция, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши