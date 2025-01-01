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Цитаты из фильма Ошибка времени

Callie Не попадись у окна
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Jasper Чушь собачья. Мистер Би изобрёл камеру, которая делает снимки будущего, и он использовал её только чтобы заглянуть в нашу квартиру? Это не имеет никакого смысла.
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Callie [читает из дневника Беззеридис] Я знаю, что правило времени и причинно-следственной связи гласит: не стоит пытаться изменить будущее. Но в этих обстоятельствах, кажется, риск оправдан. Если бы я верила в Бога, я бы сегодня помолилась, чтобы от того, что я собираюсь сделать, не произошло ничего хуже.
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Ivan На моём месте есть только одна вещь хуже парня, который не умеет выигрывать ставки — это парень, который никогда не проигрывает.
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[последние слова]
Кэлли Думаю, у тебя ко мне есть вопросы?
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Jasper Не лезь в время.
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Callie Убить Джаспера
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Finn Нет! Ни в коем случае! Мы — мы вызываем полицию.
Jasper Финн, я предсказываю, что ты проживёшь остаток жизни в жалкой безвестности, и умрёшь нищим и сумасшедшим.
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Callie Кэлли, Финн, Джаспер: иначе мы перестанем существовать
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Callie Слишком долго целовала Джаспера
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Jasper Почему эта штука прикручена к полу?
Finn Не знаю. Но мне это не нравится. И звук, который она издаёт, тоже не по душе.
Callie А как тебе мои полуголые фотки на стене?
Finn Вот что мне *действительно* нравится в этой хреновой ситуации.
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Callie Что ты делаешь?
Finn Я делаю то, что мы должны были сделать с самого начала... Я уничтожу эту чёртову машину.
Callie Стоп, пожалуйста, остановись! Ты же говорил, что мы можем всё изменить, да? Значит, всё, что мне нужно — это оставить новую записку в окошке с сегодняшним снимком. Тогда, когда я получу фотографию вчерашнего вечера, я смогу помешать тебе поймать меня у окна прямо сейчас...
🧡
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[первые реплики]
Jasper Финн!
[стучит в дверь]
Jasper Финн, не вставай, я открою.
[протискивается через дверь с тяжёлой коробкой]
🧡
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