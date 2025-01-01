JasperЧушь собачья. Мистер Би изобрёл камеру, которая делает снимки будущего, и он использовал её только чтобы заглянуть в нашу квартиру? Это не имеет никакого смысла.
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Callie[читает из дневника Беззеридис]Я знаю, что правило времени и причинно-следственной связи гласит: не стоит пытаться изменить будущее. Но в этих обстоятельствах, кажется, риск оправдан. Если бы я верила в Бога, я бы сегодня помолилась, чтобы от того, что я собираюсь сделать, не произошло ничего хуже.
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IvanНа моём месте есть только одна вещь хуже парня, который не умеет выигрывать ставки — это парень, который никогда не проигрывает.
FinnЯ делаю то, что мы должны были сделать с самого начала... Я уничтожу эту чёртову машину.
CallieСтоп, пожалуйста, остановись! Ты же говорил, что мы можем всё изменить, да? Значит, всё, что мне нужно — это оставить новую записку в окошке с сегодняшним снимком. Тогда, когда я получу фотографию вчерашнего вечера, я смогу помешать тебе поймать меня у окна прямо сейчас...