Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Последние пять лет Цитаты из фильма Последние пять лет

Цитаты из фильма Последние пять лет

[первые реплики]
Cathy Hiatt [поёт] Джейми здесь, и Джейми ушёл. / Джейми решил, что пора идти вперёд. / У Джейми новые мечты, что он строит. / А я всё ещё страдаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Wellerstein Ты звонил своему агенту?
Cathy Hiatt Он на выезде.
Jamie Wellerstein Что, чёрт возьми, за выезд у агента?
Cathy Hiatt Не знаю, они уходят в лес и приносят актрис в жертву, чтобы вывести новых агентов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Wellerstein [поёт] Если бы у тебя была татуировка — это не имело бы значения. / Если бы ты бритую голову носил — это было бы круто. / Если бы ты из Испании или Японии, / Или из багажника машины, / Лишь бы ты не из иудейской школы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кэти на прослушивании]
Cathy Hiatt [поёт] Когда ты возвращаешься домой...
[в голове, под мелодию песни]
Cathy Hiatt Надо было на прошлой неделе сказать, что я больна, они подумают, что я так всегда пою. Почему этот пианист играет так громко? Может, мне спеть погромче.
[поёт громче]
Cathy Hiatt Я спою громче.
[тише]
Cathy Hiatt Может, мне остановиться и начать сначала. Я остановлюсь и начну сначала. Почему режиссёр уставился себе в промежность? Почему этот мужчина смотрит на моё резюме? Не смотри на моё резюме. Половину из него я придумала. Посмотри на меня, перестань смотреть туда, посмотри на меня. Нет, не на мои туфли. Я ненавижу эти чёртовы туфли. Почему я выбрала эти туфли? Почему я выбрала эту песню? Почему я выбрала эту профессию? Почеееееееееееему этот пианист меня ненавидит? Если меня не позовут на следующий тур, я пойду с мамой в магазин мебели за диваном. Хотя я не хочу с ней проводить день, но Джейми нужно пространство для работы, ведь я для него такая ужасная, раздражающая помеха. Как это будет, когда у нас появятся дети?
[вслух]
Cathy Hiatt И снова...
[снова в голове]
Cathy Hiatt Зачем я так стараюсь? Эти люди взяли Рассела Кроу в мюзикл. Господи, я отстой, я отстой, я отстой, я ооооооооооооочень отстой...
[вслух]
Cathy Hiatt Когда, наконец, ты возвращаешься домой к...
[режиссёр её останавливает]
Cathy Hiatt [говорит] Спасибо. Большое спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Wellerstein [пение] Если бы я в тебя не верил, / Вот тут и заканчивается мой рассказ. / Если бы я в тебя не верил, / Я не смог бы пред всеми друзьями твоими / Сказать: «Это жизнь, которую выбираю, / Это то, что не могу я потерять. / Лови нас или ловушку ставь, но падать мы не станем». / Вот что мы, кажется, и пообещали, Кэти. / Если бы я в тебя не верил, / Я бы не любил тебя вовсе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Wellerstein [в Центральном парке с Кэти]
[поёт]
Jamie Wellerstein Нет, это Джерри Сайнфелд. / А вот там Джон Леннон. / Нет, это Дакота. / Сан-Ремо чуть дальше по улице. / Ты была внутри музея? / Пойдём. / Познакомимся с динозаврами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cathy Hiatt [в Центральном парке с Джейми]
[поёт]
Cathy Hiatt Это Джон Леннон? / Это Сан-Ремо. / Это разве музей? / Можно нам посмотреть на динозавров?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cathy Hiatt [поёт] Я могла бы жить в замке на холме, / Арендовать виллу в Севилье, / Но это всё не сравнится с летом в Огайо, / Где гей-карлик Карл играет Тевье и Поргия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Первый сезон был только разминкой: Netflix запустил продолжение «Задачи трех тел» и привел с собой звезду «Игры престолов»
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше