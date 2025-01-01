[Кэти на прослушивании]

[в голове, под мелодию песни]

[поёт громче]

[тише]

Может, мне остановиться и начать сначала. Я остановлюсь и начну сначала. Почему режиссёр уставился себе в промежность? Почему этот мужчина смотрит на моё резюме? Не смотри на моё резюме. Половину из него я придумала. Посмотри на меня, перестань смотреть туда, посмотри на меня. Нет, не на мои туфли. Я ненавижу эти чёртовы туфли. Почему я выбрала эти туфли? Почему я выбрала эту песню? Почему я выбрала эту профессию? Почеееееееееееему этот пианист меня ненавидит? Если меня не позовут на следующий тур, я пойду с мамой в магазин мебели за диваном. Хотя я не хочу с ней проводить день, но Джейми нужно пространство для работы, ведь я для него такая ужасная, раздражающая помеха. Как это будет, когда у нас появятся дети?