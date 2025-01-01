Cathy HiattНе знаю, они уходят в лес и приносят актрис в жертву, чтобы вывести новых агентов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jamie Wellerstein[поёт]Если бы у тебя была татуировка — это не имело бы значения. / Если бы ты бритую голову носил — это было бы круто. / Если бы ты из Испании или Японии, / Или из багажника машины, / Лишь бы ты не из иудейской школы.
Cathy HiattМожет, мне остановиться и начать сначала. Я остановлюсь и начну сначала. Почему режиссёр уставился себе в промежность? Почему этот мужчина смотрит на моё резюме? Не смотри на моё резюме. Половину из него я придумала. Посмотри на меня, перестань смотреть туда, посмотри на меня. Нет, не на мои туфли. Я ненавижу эти чёртовы туфли. Почему я выбрала эти туфли? Почему я выбрала эту песню? Почему я выбрала эту профессию? Почеееееееееееему этот пианист меня ненавидит? Если меня не позовут на следующий тур, я пойду с мамой в магазин мебели за диваном. Хотя я не хочу с ней проводить день, но Джейми нужно пространство для работы, ведь я для него такая ужасная, раздражающая помеха. Как это будет, когда у нас появятся дети?
Jamie Wellerstein[пение]Если бы я в тебя не верил, / Вот тут и заканчивается мой рассказ. / Если бы я в тебя не верил, / Я не смог бы пред всеми друзьями твоими / Сказать: «Это жизнь, которую выбираю, / Это то, что не могу я потерять. / Лови нас или ловушку ставь, но падать мы не станем». / Вот что мы, кажется, и пообещали, Кэти. / Если бы я в тебя не верил, / Я бы не любил тебя вовсе.