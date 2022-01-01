Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Проклятие Даунерс Гроув
Проклятие Даунерс Гроув, 2014: актеры и роли
The Curse of Downers Grove
Проклятие Даунерс Гроув
2014 / США
4.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Проклятие Даунерс Гроув, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дерик Мартини
Derick Martini
В ролях
Зейн Холц
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Марк Л. Янг
Mark L. Young
Лукас Тилл
Lucas Till
Хелен Слейтер
Helen Slater
Пенелопа Митчелл
Penelope Mitchell
Том Арнольд
Tom Arnold
Белла Хиткот
Bella Heathcote
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы