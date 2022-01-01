Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено

Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу

«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу

Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения

«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ

«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали

Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа

Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь