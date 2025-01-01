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Киноафиша Фильмы Роковое влечение Цитаты из фильма Роковое влечение

Цитаты из фильма Роковое влечение

Telephone Operator Телефонистка. Чем могу помочь?
Alex Forrest Телефонистка, я пытаюсь дозвониться до 555-812-9212. Автоответчик говорит, что номер отключён.
Telephone Operator Секундочку, пожалуйста.
[пауза]
Telephone Operator Извините, номер изменён и теперь он в списке скрытых.
Alex Forrest Телефонистка, это настоящая экстренная ситуация. Вы должны дать мне этот номер.
Telephone Operator Извините, нам запрещено разглашать такую информацию.
Alex Forrest Ну, п### тебе!
Telephone Operator У меня или у тебя?
[Алекс швыряет телефон]
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Dan Gallagher Ты такой несчастный. Знаешь это, Алекс? Одинокий и очень несчастный.
Alex Forrest Не жалей меня никогда, ты самодовольный у#бок.
Dan Gallagher Я пожалею тебя... Я пожалею тебя. Я пожалею тебя, потому что ты болен.
Alex Forrest Почему? Потому что я не позволю тебе обращаться со мной, как с какой-то шлюхой, с которой можно переспать пару раз и выбросить в мусор?
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Alex Forrest [по телефону с Дэном] Приводи собаку, я люблю животных... Я отлично готовлю.
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Дэн Галлахер Слушай, Алекс... Ты мне нравишься. И, может, если бы я был не с кем-то другим, я был бы с тобой. Но я с другой.
Алекс Форрест Пожалуйста, не оправдывайся, это жалко. Если бы ты сказал мне пойти на х#й, я бы уважал тебя больше.
Дэн Галлахер Ладно, тогда иди на х#й.
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Beth Gallagher [по телефону с Алексом] Если ты ещё раз приблизишься к моей семье, я тебя убью. Понял?
🧡
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Beth Gallagher Чёрт, чёрт, чёрт!
Ellen Gallagher [повторяет Бет] Чёрт, чёрт, чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт!
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Alex Forrest [Дэну] Мы почувствовали взаимное притяжение на вечеринке. Это было очевидно. Сегодня ты сам по себе. Тоже очевидно. Мы взрослые люди.
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Alex Forrest Ты здесь с какой-то странной девчонкой и ведёшь себя плохо.
Dan Gallagher Не думаю, что ужин с кем-то — это преступление.
Alex Forrest Пока нет.
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Дэн Галлахер Ты помнишь девушку, которая пришла в квартиру? Ту, что я встретил в японском ресторане?
Бет Галлахер Ту, что с блондинистыми волосами.
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Alex Forrest [из её записи, которую слушает Дэн] Привет, Дэн. Ты удивлён? Вот до чего ты меня довёл. Думаю, ты думал, что сойдёт с рук. Но нет. Потому что часть тебя растёт во мне, и это факт, Дэн, и... тебе лучше начать... учиться с этим жить. Потому что знаешь, я... я чувствую тебя. Я пробую тебя. Я думаю о тебе. Я касаюсь тебя. Ты понимаешь? Понимаешь? Я просто... прошу тебя... признать свои обязанности. Это так плохо? Мне кажется, нет. Я-я не думаю, что это слишком много. И знаешь, ещё ты думал, что сможешь просто войти в мою жизнь и перевернуть её вверх дном, не думая ни о ком, кроме себя. Знаешь, кто ты, Дэн? Ты пид-рaс-сосущий ублюдок. Я тебя ненавижу. Бьюсь об заклад, тебе даже девчонки не нравятся, да? Ха! Ты меня разочаровал, чёртов пид-рaс!
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Alex Forrest [Дэну] Думаю, ты думал, что сойдёшь с рук. А вот и нет.
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Dan Gallagher Почему ты пытаешься меня ранить?
Alex Forrest Я не пытаюсь тебя ранить, Дэн, я люблю тебя!
Dan Gallagher Что?
Alex Forrest Я люблю тебя!
Dan Gallagher Ты даже меня не знаешь.
Alex Forrest Как ты можешь такое говорить?
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Бет Галлахер [Дэну, про Алекса] Ты с ней встречался?
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Dan Gallagher [Джимми] Она всё звонит в квартиру. Каждый раз, когда Бет берёт трубку, она кладёт трубку. Мне страшно, Джимми, и я не хочу потерять свою семью.
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Alex Forrest Вчера вечером я прекрасно провела время. Хотела бы увидеть тебя снова. Это так ужасно?
Dan Gallagher Нет. Просто я не думаю, что это возможно.
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Alex Forrest Нужно быть осторожным.
Dan Gallagher О, боже, да.
Alex Forrest А ты?
Dan Gallagher Я что?
Alex Forrest Осторожен?
Dan Gallagher Да, я осторожен.
Alex Forrest Я тоже.
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Alex Forrest Ты когда-нибудь занимался этим в лифте?
Dan Gallagher В последнее время — нет.
Alex Forrest Уверена, что нет.
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Alex Forrest [Дэну] Ты играешь со мной честно — я играю честно с тобой.
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Beth Gallagher Алисия, где Эллен?
Ellen's Friend Она ушла.
🧡
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Lieutenant Что бы она ни испытывала, наверняка она это уже выпустила из себя. Любые наши действия могут её спровоцировать.
Dan Gallagher А если она это не выпустила? Что тогда?
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🥱
Алекс Форрест [Бет] Ты что, не думаешь, что я понимаю, что ты делаешь? Ты пытаешься увести его в деревню... и держишь его подальше от меня. И притворяешься счастливой семьёй. Не так ли?
[начинает резать себе ногу мясным ножом]
Алекс Форрест Ты этого не поймёшь, потому что ты такая... такая эгоистка. Он рассказывал мне о тебе. Он рассказывал мне о тебе. Он был очень честен. Если бы ты не была такой тупой, ты бы это знала. Но ты такая тупая. Ты такая тупая... ты тупая эгоистичная сук#!
🧡
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🥱
Dan Gallagher [Алексу] Всё это должно прекратиться.
🧡
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🥺
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🥱
Алекс Форрест [Дэну] Где твоя жена?
🧡
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🥱
Alex Forrest [Дэну] Это не закончится. Всё продолжается и продолжается.
🧡
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🥱
[последние слова]
Beth Gallagher Дэн! Дэн!
🧡
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Dan Gallagher [TV Версия] Почему бы тебе просто не разрезать торт?
🧡
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[первые реплики]
Beth Gallagher [Дэну] Тебе лучше идти, малыш, мы опаздываем.
🧡
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Jimmy Внимание, дамы. Господа, моя жена, балласт и оковы, мать некоторых из моих детей...
Hildy Не будь слишком уверенной.
🧡
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Alex Forrest [ТВ-версия] Ну и к чёрту тебя!
🧡
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🥱
Алекс Форрест [как Дэн заходит в гостиную] Ну что, что тебе налить? У меня есть скотч, водка, хороший шабли...
Дэн Галлахер ХВАТИТ ЭТУ ХРЕНЬ НЕС#АТЬ! ПРОСТО ХВАТИТ! Не знаю, что ты замыслил, но скажу тебе — это кончается прямо сейчас.
Алекс Форрест Нет, это не кончится. Это будет продолжаться, пока ты не возьмёшь ответственность на себя.
Дэн Галлахер КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Алекс Форрест Я беременна. Я рожу нашего ребёнка.
Дэн Галлахер Алекс, это твой выбор, дорогая! Это не моё дело!
Алекс Форрест Я просто хочу быть частью твоей жизни.
Дэн Галлахер Вот как ты это делаешь, да? Приходишь в мою квартиру?
Алекс Форрест Что мне оставалось делать? Ты не отвечаешь на звонки, меняешь номер. Я не собираюсь терпеть игнор, Дэн!
Дэн Галлахер Ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь.
Алекс Форрест Ты не помнишь наш уикенд? Разве это не было прекрасно? Почему мы не можем быть как раньше? Я знаю, ты тоже это чувствуешь. Чего ты боишься?
Дэн Галлахер [пытается сблизиться] Эй, эй, эй. Не льсти себе, Алекс.
Алекс Форрест Давай, ударь меня. Если не можешь трахнуть, так хотя бы дай в рожу.
Дэн Галлахер Ты такая жалкая. Знаешь, Алекс? Одинокая и очень жалкая.
Алекс Форрест [идёт к двери, она следует за ним] Ни за что не жалей меня, ты самодовольный ублюдок.
Дэн Галлахер Я пожалею тебя. Потому что ты болен.
Алекс Форрест Почему? Потому что я не позволю тебе обращаться со мной как с какой-то шлюхой, с которой можно пару раз переспать и выбросить? Я буду матерью твоего ребёнка. Я хочу немного уважения.
Дэн Галлахер Хочешь уважения?
Дэн Галлахер [тихо, уходя] Уважение.
Алекс Форрест Что ты делаешь? Дэн? Пожалуйста, не уходи. Я не так хотела. Пожалуйста, прости. Я расскажу твоей жене!
Дэн Галлахер [бросает её на стену] Расскажешь моей жене — убью.
Алекс Форрест [уходя] Всего лишь один звонок!
[набирает отключенный номер Дэна]
Алекс Форрест Алло?
[нет ответа]
Алекс Форрест Алло?
[Поняв, что номер изменён, Алекс кладёт трубку, затем яростно вырывает телефон из стены и бросает на пол]
🧡
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