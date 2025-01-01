[из её записи, которую слушает Дэн]

Привет, Дэн. Ты удивлён? Вот до чего ты меня довёл. Думаю, ты думал, что сойдёт с рук. Но нет. Потому что часть тебя растёт во мне, и это факт, Дэн, и... тебе лучше начать... учиться с этим жить. Потому что знаешь, я... я чувствую тебя. Я пробую тебя. Я думаю о тебе. Я касаюсь тебя. Ты понимаешь? Понимаешь? Я просто... прошу тебя... признать свои обязанности. Это так плохо? Мне кажется, нет. Я-я не думаю, что это слишком много. И знаешь, ещё ты думал, что сможешь просто войти в мою жизнь и перевернуть её вверх дном, не думая ни о ком, кроме себя. Знаешь, кто ты, Дэн? Ты пид-рaс-сосущий ублюдок. Я тебя ненавижу. Бьюсь об заклад, тебе даже девчонки не нравятся, да? Ха! Ты меня разочаровал, чёртов пид-рaс!