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Роковое влечение
Роковое влечение, 1987: актеры и роли
Fatal Attraction
Роковое влечение
1987 / США
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Роковое влечение, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдриан Лайн
Adrian Lyne
В ролях
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Гленн Клоуз
Glenn Close
Энн Арчер
Anne Archer
Эллен Хэмилтон Латцен
Ellen Hamilton Latzen
Стюарт Пэнкин
Stuart Pankin
Эллен Фоли
Фред Гуинн
Fred Gwynne
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