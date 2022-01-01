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Роковое влечение Роковое влечение
Киноафиша Фильмы Роковое влечение Роковое влечение, 1987: актеры и роли
Fatal Attraction Роковое влечение 1987 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Роковое влечение, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдриан Лайн Эдриан Лайн Adrian Lyne
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Энн Арчер Энн Арчер Anne Archer Эллен Хэмилтон Латцен Ellen Hamilton Latzen Стюарт Пэнкин Stuart Pankin Эллен Фоли Фред Гуинн Fred Gwynne
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