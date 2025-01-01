Rick Reynolds Не думаю, что всё прошло так плохо, как ты думаешь. Судья вынесет решение через пару дней. Кто знает, может, нас и удивит.

Elliot Anderson Я не мог быть хуже свидетеля, если бы старался. Ни за что на свете она не заберёт у меня Элойз. Ни за что.