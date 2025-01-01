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Киноафиша Фильмы Черное или белое Цитаты из фильма Черное или белое

Цитаты из фильма Черное или белое

Elliot Anderson Так что да, мы разные, ты и я. Хочешь заявить об этом? Заявляй. У нас разный цвет кожи. Это первое, что я замечаю, когда вижу чёрного мужчину — цвет его кожи? Да. Заявляй. Потому что я могу сказать, что это первое, что ты видишь, когда видишь белого парня. Я не знаю, почему так, так же как не знаю, почему, когда я вижу симпатичную женщину, первые, что я замечаю — её грудь. Но если я быстро переключаюсь на следующие мысли, я не извращенец, ясно? Я не плохой человек. Я просто слегка несовершенен. То же самое с расой. Важны не первые мысли, а вторая, третья, четвёртая, и в каждом случае всё сводится к одному — действию и взаимодействию с человеком, с которым я общаюсь!
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Rick Reynolds Не думаю, что всё прошло так плохо, как ты думаешь. Судья вынесет решение через пару дней. Кто знает, может, нас и удивит.
Elliot Anderson Я не мог быть хуже свидетеля, если бы старался. Ни за что на свете она не заберёт у меня Элойз. Ни за что.
Rick Reynolds Да брось, ты отлично справился. Не многие из Клана умеют так чётко выражаться.
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Rick Reynolds Брат Ровены — это не тот человек, с которым стоит связываться. У него, кажется, шесть разных дипломов.
Elliot Anderson А ты знаешь, сколько у твоего ректального термометра дома градусов, Рик?
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Duvan Araga Ты когда-нибудь думал выучить новый язык? Когда мне грустно или в моей жизни наступает такой период, когда ничего не получается так, как я хочу, иногда, чтобы отвлечься, я учу новый язык. Это действительно помогает мне почувствовать себя спокойнее. Хотя на самом деле я просто отвлекаюсь.
Elliot Anderson Дюван, скажи честно, на какой ты планете живёшь? Я не собираюсь тебя сдавать, просто хочу понять.
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Elliot Anderson Так мило с его стороны привести Элоиз на экскурсию с курением травки, но ей теперь надо домой делать уроки.
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Rick Reynolds Может, этот парень и не алкоголик. Может, он просто очень злой ублюдок.
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[первые реплики]
Рик Рейнольдс Эллиот. Привет.
Эллиот Андерсон [набирает номер] Дэвид, это Эллиот. Я не поеду домой, тело отвезут в Мемориал Рихтера. Я вернусь утром, встречу их, пойду с ней, посмотрю, что дальше. Утром поговорим.
Эллиот Андерсон [теперь к Рику] ... Мой брат.
Рик Рейнольдс Она ушла?
Эллиот Андерсон [да]
Рик Рейнольдс Ну и что сказал доктор?
Эллиот Андерсон Что они, эм... сделали всё, что могли.
Рик Рейнольдс О, боже, Эллиот, мне так жаль.
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Rick Reynolds Ты опять пил?
Elliot Anderson Почему ты так говоришь?
Rick Reynolds Ну, Хаджи приехал за рулём, изо рта пахнет Бинакой, и выглядишь так, будто тебя всю ночь таскали по булыжным мостовым разгневанные жители. В остальном — просто догадываюсь.
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