Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шум и ярость
Шум и ярость, 2014: актеры и роли
The Sound and the Fury
Шум и ярость
2014 / США
5.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Шум и ярость, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Франко
James Franco
В ролях
Сет Роген
Seth Rogen
Джеймс Франко
James Franco
Джои Кинг
Joey King
Кигэн Аллен
Keegan Allen
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Лоретта Дивайн
Loretta Devine
Джанет Джонс
Janet Jones
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть