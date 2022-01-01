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Убежище
Убежище, 2014: актеры и роли
Shelter
Убежище
2014 / США
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Убежище, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Беттани
Paul Bettany
В ролях
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Энтони Маки
Anthony Mackie
Эми Харгривз
Amy Hargreaves
Пол Урсиоли
Скотт Джонсен
Джордан Лейдж
Роб Морган
Rob Morgan
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