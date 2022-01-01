Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Убежище Убежище
Киноафиша Фильмы Убежище Убежище, 2014: актеры и роли
Shelter Убежище 2014 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Убежище, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany
В ролях
Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Эми Харгривз Amy Hargreaves Пол Урсиоли Скотт Джонсен Джордан Лейдж Роб Морган Роб Морган Rob Morgan
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши