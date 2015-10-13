Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Программа "Кинодетство"
Программа "Кинодетство"

Программа "Кинодетство"

18+
О фильме

«КиноДетство» — это новая формула показа анимационных и художественных фильмов для детей. Программа создана при поддержке Министерства культуры РФ.

Программа «КиноДетство» включает в себя:

12 программ уникальной НОВОЙ российской анимации;

6 НОВЫХ детских художественных фильмов;

6 ЛУЧШИХ фильмов из нашего с Вами детства;

100 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ фильмов (по школьной программе)

Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2015

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
