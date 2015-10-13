Отзывы о фильме
AndreySpbInfo 13 октября 2015, 00:19
Необычно, но не отлично.
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
«КиноДетство» — это новая формула показа анимационных и художественных фильмов для детей. Программа создана при поддержке Министерства культуры РФ.
Программа «КиноДетство» включает в себя:
12 программ уникальной НОВОЙ российской анимации;
6 НОВЫХ детских художественных фильмов;
6 ЛУЧШИХ фильмов из нашего с Вами детства;
100 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ фильмов (по школьной программе)