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Король Лир
Киноафиша Фильмы Король Лир Король Лир, 2014: актеры и роли
King Lear Король Лир 2014 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Король Лир, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес Сэм Мендес Sam Mendes
В ролях
Саймон Расселл Бил Саймон Расселл Бил Simon Russell Beale Анна Максвелл Мартин Анна Максвелл Мартин Anna Maxwell Martin Кейт Флитвуд Кейт Флитвуд Kate Fleetwood Оливи Виналл Эдран Скарборо Том Брук Tom Brook Сэм Тротон Сэм Тротон Sam Troughton
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