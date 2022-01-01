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Король Лир
Король Лир, 2014: актеры и роли
King Lear
Король Лир
2014 / Великобритания
8.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Король Лир, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес
Sam Mendes
В ролях
Саймон Расселл Бил
Simon Russell Beale
Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
Кейт Флитвуд
Kate Fleetwood
Оливи Виналл
Эдран Скарборо
Том Брук
Tom Brook
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