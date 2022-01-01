Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тимур Новиков. Ноль объект
Тимур Новиков. Ноль объект, 2014: актеры и роли
Тимур Новиков. Ноль объект
2014 / Россия
Трейлер
мало голосов
Оцените
3
голоса
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Тимур Новиков. Ноль объект, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Шейн
В ролях
Андрей Крисанов
Andrei Krisanov
Георгий Гурьянов
Тимур Новиков
Владислав Мамышев-Монро
Сергей Бугаев
Владислав Гуцевич
Виктор Цой
Георгий Каспарян
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения