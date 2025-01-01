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Киноафиша Фильмы Доктор Кто: Глубокий вдох Цитаты из фильма Доктор Кто: Глубокий вдох

Цитаты из фильма Доктор Кто: Глубокий вдох

Clara Алло? Алло?
The Doctor [за кадром, по телефону] Это я.
Clara Да, это ты. Кто говорит?
The Doctor [за кадром, по телефону] Это я, Клара. Доктор.
Clara Что значит, Доктор?
The Doctor [стоит перед ТАРДИС, в Трензалоре] Я звоню тебе из Трензалора.
Clara Я не...
The Doctor Из прошлого, до того, как я изменился. Для меня это ещё впереди. Это приближается. О, оно идёт. Уже недолго. Я это чувствую.
Clara Почему? Зачем ты так делаешь?
The Doctor Потому что, думаю, это будет что-то грандиозное, и боюсь, ты можешь испугаться. А как бы ты ни боялась, Клара, человек, с которым ты сейчас, человек, с которым, надеюсь, ты, поверь мне, он сейчас боится больше всего на свете, и он, он нуждается в тебе.
The Doctor Так кто это?
The Doctor Это Доктор?
The Doctor Это Доктор?
Clara Да.
The Doctor Он звучит старым. Пожалуйста, скажи, что я не постарела. Только не старой. Я была молодой. О, он седой?
Clara Да.
The Doctor Клара, пожалуйста, ради меня помоги ему. Давай. И не бойся. Прощай, Клара. Скучаю.
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The Doctor Хорошо, что я шотландец. Я шотландец. Я... шотландец. Теперь я могу жаловаться на всё, я реально могу жаловаться.
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The Doctor [указывает на брови] Посмотри на эти брови! Это боевые брови. С ними можно крышечки с бутылок срывать!
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Madame Vastra Я ношу вуаль, чтобы скрыть то, что многие с удовольствием называют моим уродством. Я ношу её не из уважения к таким людям, а как приговор их душам.
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The Doctor Я — Доктор. Я живу уже больше двух тысяч лет, и не все эти годы были хорошими. Я совершал много ошибок, и пришло время с этим что-то делать. Клара, я не твой парень.
Clara Я никогда так не думала.
The Doctor Я никогда не говорил, что это твоя ошибка.
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The Doctor Ну?
Clara Ну что?
The Doctor Он задал тебе вопрос. Поможешь мне?
Clara Тебе не следовало подслушивать.
The Doctor Я не подслушивал. Мне не нужно было. Это говорил я. Ты меня не видишь, да? Ты смотришь на меня и не видишь меня. Представляешь, каково это? Я не по телефону, я здесь, прямо перед тобой. Пожалуйста, просто, просто увидь меня.
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The Doctor Это важнее твоей эгомании!
Clara Ничего не важнее моей эгомании!
The Doctor Ты правда это сказал!
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The Doctor [на шотландском акценте] Почему ты всё время так говоришь? С твоим акцентом что-то не так?
Jenny [в её обычном английском акценте] С её акцентом всё в порядке.
The Doctor Ты звучишь одинаково, это заразно. Теперь вы все звучите как англичане, у вас у всех какая-то хр###!
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The Doctor [указывает на своё отражение] И не смотри в это зеркало, оно просто в ярости.
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The Doctor Это твой источник энергии, и хоть он и слабый, я могу использовать его, чтобы взорвать эту комнату, если увижу хоть что-то, что мне не нравится. А это включает караоке и мимику, так что не рискуй.
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The Doctor Мне нужна одежда, вот что мне нужно. И длинный, большой шарф. Нет, нет, забудь, это выглядело глупо.
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The Doctor Так кто это?
The Doctor [предыдущая инкарнация Доктора говорит через телефон Клары] Это Доктор?
The Doctor Это Доктор?
Clara Да.
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Доктор Ты — метла. Вопрос: берёшь метлу, меняешь ручку, потом меняешь щётку. И так снова и снова. Это всё ещё та же метла?
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The Doctor Ненавижу ошибаться на людях, пусть все забудут, что это было.
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Мадам Васстра Дженни и я женаты, но ради приличия на публике мы делаем вид, что она моя служанка.
Дженни Это не объясняет, почему я наливаю тебе чай наедине.
Мадам Васстра Тише, сейчас.
Дженни Хорошая маскировка, правда?
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Инспектор Грегсон Ну... Оно просто снесло яйцо.
Мадам Вастра Изо рта вывалился синий ящик с надписью полиция, меня беспокоит твоё понимание биологии.
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Clara Ты переставила мебель.
The Doctor Да.
Clara Мне не нравится.
The Doctor Сам не до конца доволен. Думаю, на стенах должно быть больше круглых предметов. Раньше у меня было полно круглых вещей. Интересно, куда я их дел?
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Доктор [держит меню] Ах, колбасок нет. И картинок тоже. У вас есть детское меню? Какие-нибудь спецпредложения?
Официант [сканирует Доктора] Печень.
Доктор Я печень не люблю.
Официант Селезёнка. Ствол мозга. Глаза.
Клара Хм... На них большой спрос?
Доктор Не думаю, что это из меню. Думаю, мы и есть меню.
Официант [сканирует Клару] Лёгкие. Кожа.
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Clara [пытается дотянуться до звуковой отвёртки ногами] Думаю, я почти могу до неё дотянуться.
The Doctor В такие моменты я скучаю по Эми.
Clara Кто?
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Madame Vastra Он задыхается?
Jenny Похоже, что что-то застряло у него в горле.
Inspector Gregson Но как он мог путешествовать во времени?
Madame Vastra Не знаю. Может, это что-то, что он съел.
[динозавр выплевывает ТАРДИС]
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Clara Маркус Аврелий, римский император, последний из Пяти Добрых и стоический философ.
Madame Vastra Великолепный бас-гитарист. Доктор действительно умеет собирать группу.
Clara И единственный постер, который у меня когда-либо висел на стене в пятнадцать, единственный.
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The Doctor Алло? Алло, вы менеджер? Я требую поговорить с менеджером!
Clara Это что, не настоящий ресторан?
The Doctor Ну, это скорее автоматическая станция по сбору органов для ничего не подозревающих посетителей. Стивен Тодд без пирогов.
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Half-Face Man Где ещё один?
Clara Не знаю, но я знаю, где он будет — там, где он всегда был. Если Доктор всё ещё Доктор, он будет у меня за спиной.
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Доктор [растерянно] О, ты помнишь, э-э...
[указывает на растрёпанную Клару, которая спотыкается, выходя из Тардиса]
Доктор Штуковина. Э-э... Не... Не я. Та, что вопросы задаёт. Имена — не моя тема.
Клара Клара!
Доктор Может быть Клара, а может и нет. Это лотерея.
Клара Это Клара!
Доктор Ну, я этого не исключаю.
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The Doctor Мне это просто непонятно. Я не знаю, что это такое. Кто вообще придумал эту комнату?
Clara Доктор, пожалуйста, вам нужно лечь.
The Doctor Это не имеет никакого смысла. Смотри, тут только кровать. Почему тут только кровать?
Clara Потому что это спальня, здесь спят.
The Doctor Ладно, а что ты делаешь, когда не спишь?
Jenny Ты выходишь из комнаты.
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Доктор [смотря в зеркало] Почему я выбрал это лицо?
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[последние слова]
Мисси Добро пожаловать в Рай!
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The Doctor Ты, конечно, понимаешь, что кто-то из нас врёт насчёт нашей базовой программы?
Half-Face Man Да.
The Doctor И я думаю, мы оба знаем, кто именно.
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Missy Он иногда бывает очень злобным. Но не со мной, конечно. Потому что он меня очень любит. Хотя мне нравится его новый акцент. Кажется, я его оставлю.
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The Doctor Что у вас в голове? Пудинг?
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The Doctor [держит серебряный поднос так, чтобы и Доктор, и человек с половиной лица могли увидеть себя] Ты, наверное, даже не помнишь, откуда у тебя это лицо.
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Half-Face Man Самоуничтожение противоречит моей основной программе.
The Doctor Убийство — против моей!
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Доктор [для Полулицего] Вы не по зубам, сэр. Никогда не пытайтесь управлять человеком, который контролирует всё.
Клара Я не маниакал контроля!
Доктор Да, мэм.
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Jenny У нас на страже Иррегулярсы с Патерностера. Если кто и найдёт его, так это они. А тем временем мадам Васстра немного занята делом о подделке Конк-Синглтона и собирается принять Камбервельского ребёнка-отравителя на ужин.
Clara На ужин?
Jenny После того, как закончит его допрашивать. Лучше не суйтесь в кладовку — там потом будет шумно.
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Доктор [к кучеру] Стой! Извините, но мне придётся отнять у вас вашу лошадку.
Извозчик Что?
Доктор Извините, я разговаривал с лошадью.
[освобождает лошадь от уздечек]
🧡
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Alf Это, конечно, не настоящее.
Elsie Тогда что это?
Alf Правительство.
Elsie Правительство?
Alf Да, как обычно — мутят свои делишки.
Elsie Это динозавр, Альф. Настоящий динозавр.
Alf Я бы на них и такое не поставил.
🧡
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Madame Vastra Я ношу вуаль, чтобы скрыть то, что многие с удовольствием называют моим уродством. Но я не ношу её из уважения к таким людям, а как приговор их душам.
Clara Вы меня осуждаете?
Madame Vastra Доктор регенерировал у тебя на глазах. Молодой человек исчез, вуаль поднялась. Он доверял тебе. Ты его осуждаешь?
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Доктор [Бегая по крышам, пытается привлечь внимание динозавра] Эй! Большая сексуальная женщина! Эй!
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Half-Face Man Ресторан закрыт.
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