The DoctorПотому что, думаю, это будет что-то грандиозное, и боюсь, ты можешь испугаться. А как бы ты ни боялась, Клара, человек, с которым ты сейчас, человек, с которым, надеюсь, ты, поверь мне, он сейчас боится больше всего на свете, и он, он нуждается в тебе.
The DoctorЯ не подслушивал. Мне не нужно было. Это говорил я. Ты меня не видишь, да? Ты смотришь на меня и не видишь меня. Представляешь, каково это? Я не по телефону, я здесь, прямо перед тобой. Пожалуйста, просто, просто увидь меня.
The Doctor[на шотландском акценте]Почему ты всё время так говоришь? С твоим акцентом что-то не так?
Jenny[в её обычном английском акценте]С её акцентом всё в порядке.
The DoctorТы звучишь одинаково, это заразно. Теперь вы все звучите как англичане, у вас у всех какая-то хр###!
🧡
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🥺
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🥱
The Doctor[указывает на своё отражение]И не смотри в это зеркало, оно просто в ярости.
🧡
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🥺
🤔
🥱
The DoctorЭто твой источник энергии, и хоть он и слабый, я могу использовать его, чтобы взорвать эту комнату, если увижу хоть что-то, что мне не нравится. А это включает караоке и мимику, так что не рискуй.
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🥺
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🥱
The DoctorМне нужна одежда, вот что мне нужно. И длинный, большой шарф. Нет, нет, забудь, это выглядело глупо.
JennyУ нас на страже Иррегулярсы с Патерностера. Если кто и найдёт его, так это они. А тем временем мадам Васстра немного занята делом о подделке Конк-Синглтона и собирается принять Камбервельского ребёнка-отравителя на ужин.