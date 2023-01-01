Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Родина
Фильмы похожие на Родина
Родина
2015 / Россия
Смотреть трейлер
5.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Родина
Вся информация о фильме
Кома
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
7.0
Русский Бес
комедия
2018, Россия
5.0
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.0
Гуляй, Вася!
комедия
2017, Россия
6.0
Бумер
триллер, драма
2003, Россия
6.0
Россия 88
драма
2009, Россия
6.0
Иваны, помнящие родство
драма
2019, Россия
5.0
Бумер. Фильм второй
криминал, драма
2005, Россия
6.0
На крыльях
драма
2013, Россия
0.0
Дом на обочине
драма
2010, Россия
7.0
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.0
Море волнуется раз
драма
2021, Россия
4.0
Вакантна жизнь шеф-повара
драма
2015, Россия
7.0
Борис Годунов
драма
2011, Россия
6.0
Рассказы
драма, комедия
2012, Россия
6.0
Снегирь
драма
2023, Россия
7.0
1993
драма
2023, Россия
0.0
Дополнительный урок
драма
2022, Россия
5.0
Далекие близкие
драма
2022, Россия
8.0
Подсолнух
драма
2021, Казахстан
0.0
Огонь
драма
2020, Россия
8.0
В Кейптаунском порту
драма
2019, Россия
5.0
Молодое вино
драма
2019, Россия
3.0
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить