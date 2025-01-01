BecВозможно, в этом вся моя проблема. Я не знала, что это и есть безделье.
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BecЯ знаю, что это не моё дело, потому что эта болезнь не у меня, но... пожалуйста, не сдавайся.
KateВот в чём беда с тем, чтобы сдаваться — ты не понимаешь, что сделал это, пока не станет слишком поздно.
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BecЕдинственный человек, которого я так близко видела — это моя бабушка. Каждый День благодарения мои деревенские кузены ставили против неё, что она не дотянет до Рождества. И двенадцать лет подряд они проигрывали. Потому что она ни у кого не брала дурацких претензий.
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[последние слова]
BecТеперь ты должен пообещать мне кое-что. Я собираюсь сделать тебе комплимент, а ты просто лежи и принимай. Спасибо за маноло и за то, что научила меня готовить. Но больше всего я должен поблагодарить тебя за то, что ты не дала мне всё это провалить. Потому что никто в моей жизни никогда этого для меня не делал.
BecЛично я лучше приколю свои с#и к горящему зданию, чем отмечать Рождество или День благодарения у Кили.
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Bec[не осознавая, что они на детском мониторе]Я делаю что-то хорошее. Что-то полезное. Я помогаю другому человеку.
ElizabethНет, Ребекка, дорогая, ты не делаешь. То, что ты *делаешь*, — это ровно то, что ты делала всю свою жизнь. Ты тратишь всю свою энергию, всё своё время на то, что обречено на провал. Эта бедная, бедная женщина там умрёт. И когда её не станет, что останется тебе? Ни будущего, ни диплома, ни средств к существованию. Ничего.
JohnМэрилин называла себя черной Лу Герига. Многие из вас знают, что это значит. Но некоторые из молодых друзей Мэрилин могут не знать, что Лу Гериг был бейсболистом команды «Нью-Йорк Янкиз». Он сыграл рекордные 2130 подряд матчей за 17 сезонов, пока БАС не заставил его уйти из спорта. Он попрощался с фанатами и командой словами: «Я считаю себя самым счастливым человеком на земле». Он хотел сказать, что, несмотря на то, что болезнь ослабила его тело, она укрепила его связь с окружающими.
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Bec[профессору]Как ты думаешь, Бог придумал секс, чтобы мы могли принимать недостатки друг друга? Потому что каждый раз, когда мы это делаем, я забываю всё, что ненавижу в тебе.