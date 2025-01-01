[последние слова]

Теперь ты должен пообещать мне кое-что. Я собираюсь сделать тебе комплимент, а ты просто лежи и принимай. Спасибо за маноло и за то, что научила меня готовить. Но больше всего я должен поблагодарить тебя за то, что ты не дала мне всё это провалить. Потому что никто в моей жизни никогда этого для меня не делал.